Диоклетиан: гонитель Церкви, спасатель империи

Как император Диоклетиан оказался под копытами коня святого великомученика Георгия Победоносца?

В советском фильме «Москва слезам не верит» герой Алексея Баталова рассказывает: «…Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: ‟Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать”».

Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Август – персона в мировой истории неоднозначная. Есть мнение, что это он, правя Римской империей с 284 по 305 год, волевым усилием собрал и скрепил разваливающееся на части государство, своими реформами продлив его угасающую жизнь. Известно также, что на закате своего правления Диоклетиан развернул жесточайшие гонения на христиан. В это время жил и служил императору юный христианин Георгий. Вот что о святом пишет протоиерей Григорий Дьяченко: «Он был римский воин конца III века. Был прекрасен душею и телом. Был богат и знатен, принадлежа к высшему кругу. Его достоинства внутренния и внешния, особенно же необычайная привязанность к нему римского императора Диоклитиана быстро не только провели его по всем ступеням воинских и государственных почестей первых рядов, но поставили его и вне ряда – выше всех, так как император Диоклитиан вознамерился было сделать его своим соправителем, а в случае своей смерти и преемником».

Портрет Георгия и Диоклетиана

Сопоставим два образа. Справа – пронзительно лиричная икона святого Георгия из монастыря святой Екатерины на горе Синай, датированная XII–XIII веками.

Слева – изящный скульптурный портрет Диоклетиана, возможно, фантазийный. Вероятно, перед нами итальянский мраморный бюст XVII века, портретирующий правителя.

Мы позволили себе здесь представить двух современников близкими по возрасту, настолько ярки эти два фрагмента: мраморное лицо и живописный лик. На самом же деле святой Георгий годился Диоклетиану в сыновья. Юным и прекрасным, с ликом сияющим предстает перед нами святой великомученик и Победоносец в иконописи Православной Церкви, как, например, в этом византийском образе XIII–XIV веков.

Вмч. Георгий. XIII–XIV века. Византия

Что касается Диоклетиана, то сохранился мраморный скульптурный портрет императора уже в преклонных годах из собрания виллы Дориа-Памфили в Риме, датированный III веком.

Император Диоклетиан. Голова статуи. Мрамор. III век. Рим

Исследователи анализируют это произведение и на его основе создают психологический портрет императора: «Один из наиболее совершенных портретов Диоклетиана – голова статуи … из собрания виллы Дориа-Памфили в Риме, подвергшаяся переработке в новое время: удалена накинутая на голову тога, поверхность головы была покрыта мелкими насечками, имитирующими коротко остриженные волосы. Лицо очищено, но черты его не искажены и сохранили свою выразительность. Перед нами изображение сурового и закаленного воина, переданное средствами скульптурной лепки форм. Плотно сжатые губы, резкий излом бровей, глубокие складки у носа свидетельствуют о сильной воле и незаурядном характере».

Реформы Диоклетиана

Диоклетиан осознавал, что основной сложностью в управлении Римской империей являются её большие территории.

Земли, принадлежащие императору, были слишком огромны, чтобы один человек мог ими достойно править. Поэтому с самого начала новый император принял решение разделить территории на две части.

Диоклетиан выбрал из своих старых и преданных друзей одного офицера по имени Максимиан, дал ему титул Цезаря и отправил его править на западных землях, в то время, как сам остался поправлять дела на востоке.

Через год Максимиан получил титул Августа и стал соправителем Империи.

Независимо от того, что Максимиан занимал пост соправителя, ведущая роль оставалась за Диоклетианом, у него было право запретить любые постановления Максимиана.

Столицей Диоклетиана на востоке Империи стал город Никомедия, а столицей Максимиана на западе — Медиолан.

Последующие годы Диоклетиан пытался уладить военные конфликты в восточных провинциях империи, в Мёзии и Паннонии.

В 286 году император одержал победу, что принесло в страну спокойствие.

В 288 году он учредил постройку гражданских и военных объектов на территории восточных провинций, добился упорядочения границ с Персией.

В 289 победил вторгнувшихся на территорию Империи сарматов, а также сарацин в 292 году нашей эры.

На Западе Максимиан страдал от подобных трудностей. Офицер его армии Караусий захватил власть над Британией и частью северной Галлии, провозгласив себя императором.

Максимиан вынес ему смертный приговор, который привел в исполнение министр финансов узурпатора Альктюс, как это часто бывает, предателей устраняет кто-то из его приспешников.

По-видимому, концепция разделенной власти работала, но был один вопрос, который требовал решения – это вопрос преемственности.

Решением этой проблемы, которое предложил Диоклетиан, стала тетрархия. В этом случае в Империи сохранялась та же ситуация с двумя императорами, и она допускала плавный переход власти в доверенные руки, в случае смерти или отречения императора.

Суть предложения Диоклетиана была в следующем: в Империи существовали два императора Августа – Диоклетиан и Максимиан – и каждый император выбирал заместителя-соправителя в титуле Цезаря, который подчинялся ему.

После смерти или отставки Августа, Цезарь его замещал. Каждый из четверых управлял своей территорией и имел свой капитал.

Несмотря на кажущийся раскол власти, все были подотчетны одному Августину.

Максимиан выбрал своим заместителем Флавия Констанция I Хлора с резиденцией в Трире, который показал свою доблесть при подавлении мятежа Караусия, а Диоклетиан – Гая Галерия на Балканах.

Все вместе они сдержали немало конфликтов, в Персии и в северной Африке, когда эта схема правления была подвергнута проверке.

О чем говорили Георгий и Диоклетиан?

Благодаря житийной литературе мы знаем, что Георгий был на императорском совете, где обсуждали эдикт, обязывающий христиан приносить жертвы языческим богам. Он выступил на собрании с такой речью:

«О царь, и вы, князья и советники! Вы установлены для соблюдения добрых законов и праведных судов, а неистово воздвигаете вашу ярость против христиан, утверждая беззаконие и издавая неправильные постановления о суде неповинных и никого не обидевших людей. Вы гоните их и мучаете, принуждая к вашему безумному нечестию и тех, кто научился быть благочестивым. Но нет, ваши идолы – не боги! Не прельщайтесь этою ложью. Иисус Христос – единый Бог, един Господь во славе Бога Отца, Которым всё сотворено и всё существует Духом Его Святым. Или вы сами познайте истину и научитесь благочестию, или не смущайте безумием вашим познавших истинное благочестие».

Сам император обратился к Георгию со следующим увещеванием:

«Я и прежде дивился твоему благородству, о Георгий! Признав твою наружность и твое мужество достойными чести, я почтил тебя не малым саном. И сегодня, когда ты говоришь дерзкие слова себе во вред, я, из любви к твоему разуму и храбрости, как отец даю тебе совет и увещаю тебя, чтобы ты не лишился воинской славы и чести сана своего и не предавал своим непокорством цвета твоей юности на муки. Принеси же богам жертву и получишь от нас еще больший почет».

Смог ли император доводами разума спустить Георгия с небес на землю? Знаем, что нет. Он получил от святого юноши такой ответ:

«О если бы ты сам, царь, через меня познал истинного Бога и принес Ему любимую Им жертву хвалы! Он сподобил бы тебя лучшего царства – бессмертного, ибо то царство, которым ты теперь наслаждаешься – непостоянно, суетно и быстро погибает, а вместе с ним гибнут и его кратковременные наслаждения. И никакой пользы не получают те, кто обольщен ими. Ничто из этого не может ослабить моего благочестия, и никакие муки не устрашат душу мою и не поколеблют ума моего».

Диоклетиан: гонитель Церкви, спасатель империи

20 ноября 284 года римским императором стал Диоклетиан – человек, о личности которого спорили еще античные историки. Христианин Лактанций считал его воплощением зла, поскольку в 303 году он начал одно из самых жестоких гонений на Церковь. Неизвестные авторы «жизнеописаний августов», напротив, считали Гая Аврелия Валерия Диоклетиана одним из лучших цезарей в истории Рима, проведшего целый ряд реформ, которые позволили почти на сто лет продлить существование Западной римской империи. Церковный историк Василий Болотов примирял эти две точки зрения: Христианство оказывалось настолько неудобно для римской ментальности, что император-державник, который искренне хотел «навести порядок» и «закрутить гайки», начинал гонение. Такими были и другие гонители, предшественники Диоклетиана – Декий, отчасти Траян. Сам же Диоклетиан, нет сомнений, был одним из самых незаурядных правителей, о чем свидетельствует знаменитая история про капусту, которая пересказывается даже в фильме «Москва слезам не верит». В 305 году он добровольно ушел от власти, передав ее своим соправителям. Через некоторое время в его поместье в Салоне приехали его соправители, с просьбой вновь управлять империей. Диоклетиан отказал им, сказав: «Посмотрите, какую я вырастил капусту». Приход этого человека к власти был не менее удивительным. В молодости он встретился с друидской пророчицей, предсказавшей ему, что тот станет императором, если убьет кабана. С тех пор Диокл (таково было его исконное имя) убил множество этих животных, но власть всегда получали другие. Так было до 284 года, когда в Римской империи разыгралась очередная борьба за власть. Диокл прошел путь от простого солдата до командующего войском при императоре Каре. Вспыхнул мятеж, и префект преторианцев Аррий Апр убил сына императора по имени Нумериан. В этот момент солдаты заковали Апра в кандалы и провозгласили императором Диокла. На первой же сходке он собственноручно заколол Апра мечом и по преданию воскликнул: «Наконец-то я убил кабана». С этого момента и началось правление императора, назвавшего себя Диоклетианом.

До 303 года, когда началось жестокое гонение на христиан, императору удалось провести реформу армии и разделить власть с тремя правителями, создав систему, получившую название тетрархии. Диоклетиан понял, что невозможно управлять одному столь большой империей, которую нужно было постоянно защищать от нападения варваров. Вместе с соправителем Максимианом он избирает двух цезарей и поручает каждому управление своей частью территории. Эта мера впоследствии сыграла важную роль в гонениях на христиан – оно было очень жестоким в одних частях государства и довольно мягким в других. До сих пор до конца неясны причины, из-за которых Диоклетиан решил уничтожить христиан. Очевидно, что кесарь, желавший собрать воедино распадающуюся империю, захотел прибегнуть к помощи римских богов. В древней религии он видел способ оздоровления общества и поднятия дисциплины. Для римлянина его времени религия была не столько средством связи с Богом или богами, сколько своеобразными договорными отношениями. Почитание богов было признаком верности, бывшей одной из основных гражданских добродетелей. Все началось со второго римского царя Нумы Помпилия, который торговался с Юпитером. По преданию бог потребовал принести в жертву головы, и Нума принес ему в дар головки чеснока. Бог сказал, что головы должны быть живыми, и Нума принес в дар ему несколько рыбок. Юпитер расхохотался, и в римской религии не было человеческих жертвоприношений, кроме нескольких случаев добровольной жертвы за страну. С тех пор римляне строили отношения с богами на основе договора. Им было важно правильно совершить все обряды, прочитать нужные молитвы и принести жертвы. Божество, получив все предписанное, в свою очередь помогало своему почитателю, выполнившего свои условия договора. Религия для римлян также была и способом выражения государственной лояльности, что ярко проявилось при гонениях Диоклетиана. Дело в том, что общество уже не хотело видеть в христианах опасность, как это было в I-II веках. Христиане и язычники в разных частях империи жили бок о бок, а потому почти никто не хотел, чтобы их соседи страдали за веру.

Лактанций в своем сочинении о смерти гонителей пишет: «Цезарь Максимиан, распаленный преступными желаниями подстрекать пустого старика (Диоклетиана – ред.) к преследованию христиан, начало чему он уже положил». Вслед за этим античным автором многие историки стали говорить о том, что инициатором гонений был не император, а его соправитель, но дело обстояло все-таки не совсем так. Диоклетиан видел в христианах опасных для единства империи экстремистов, не желавших приносить жертвы, а потому захотел избавиться от этой крамолы в своем государстве. Именно против христиан как граждан был направлен первый эдикт Диоклетиана. Болотов так описывает суть императорского рескрипта: «Приказано было места общественных собраний христиан, как обширные церкви, так и маленькие, разрушить, священные книги от христиан отобрать. Затем все христиане подвергались, так сказать, гражданской смерти. Без различия своего ранга и состояния все христиане объявлены подлежащими пытке. Те, которые занимали должности, объявлены лишенными этих должностей. Сказано, что все могут обвинять христиан, но христиане не имеют права выступать против кого бы то ни было обвинителями на суде и даже обращаться к гражданскому суду с просьбою о защите». Фактически христиане объявлялись «негражданами», людьми вне закона, чем сразу же воспользовались воры и злые люди, начавшие грабить последователей молодой религии. Однако общественное мнение было уже на стороне христиан, а потому выдача священных книг и принесение жертвы превратилось в формальность. Историк Церкви Евсевий Кесарийский описывает, как римские солдаты помогали христианам выполнять императорские указы, не отрекаясь от веры: «Вот одного схватывают за руки и тащат к жертвеннику, на правую руку кладут ему жертвенное мясо и освобождают, как будто он совершил жертвоприношение.

Другой даже и не дотрагивался до жертвенного мяса, даже близко не подходил к жертвеннику, но стоящие около него говорят, что и он принес жертву, и он молча уходит. Третьего, наконец, полумертвого поднимают на воздух и бросают почти как мертвого, оттаскивают далеко за ноги, освобождают от уз и записывают в числе совершивших жертвоприношение. Этот, наконец, кричит, что он христианин, что он не приносил и никогда не принесет жертвы богам, но его бьют по устам поставленные около жертвенника солдаты, «прогоняют с насилием, хотя он и не приносил жертвы». Напомним, что в гонения предыдущих веков, особенно в декиево, некоторые христиане пытались давать взятки, чтобы их записали в число людей, принесших жертву. Это считалось меньшим грехом, чем вероотступничество. При этом в прежние времена, когда гонения не были столь жестоки и тотальны, как пишет Болотов, судьи или радеющие о мире и стабильности правители провинций порой помогали христианам найти такую формулу уклончивого ответа, которая исключала бы почитание и римских богов и императора как бога. Одного клирика просили выдать священные книги. Тот ответил: «Есть, но не отдам». Судья попытался подсказать ему, предложив избавиться от любых рукописей (многие отдавали солдатам сочинения еретиков или трактаты по медицине). Клирик повторил свой ответ. Наконец, римский чиновник делает последнюю попытку спасти кандидата в мученики, говоря: «Отдай книги, или у тебя их нет». Следует первоначальный ответ, и христианин осуждается на казнь. Многие мученичества эпохи Диоклетиана вообще выглядят как цепь случайных событий. Христиане часто искали смерти и не проявляли ни малейшей хитрости. Например, возвращаясь после посещения мучеников в темнице, они правдиво говорили солдатам, где были, тем самым обрекая себя на смерть. Жестокость гонений Диоклетиана компенсировалась формальным выполнением приказов, и разной интенсивностью преследований в провинциях. Так отец Константина Великого Констанций Хлор, правивший на Западе империи, практически не преследовал христиан. Лактанций пишет: «Констанций, видимо, чтобы не противоречить приказам старших, допустил разрушение собраний (т. е. стен, которые можно восстановить), истинный же храм божий, что находится внутри людей, оставил в целости». Гонения Диоклетиана были последней попыткой уничтожить Церковь. Они были жестокими, но недолгими. Отошедший от власти император, умерший в 313 году, мог своими глазами увидеть самое начало действий Константина Великого, который сделал христианство сперва религией терпимой в империи, а затем и предпочитаемой им самим. Впрочем, Диоклетиан не был фанатичным язычником. Он лишь хотел продлить время существования Рима. До падения Вечного города оставалось уже чуть меньше ста лет.

Смерть и жизнь вечная

Искусствовед Паола Волкова предложила рассматривать суды над христианами во времена Диоклетиана как «исторически-гениальный поступок». Она пишет: «Как преследовали христиан? Их группой загоняли на стадион, а дальше – у кого на что хватало воображения: к ним выпускали диких зверей и прочее. А у Диоклетиана возникла идея, как у настоящего большого государственника: судить христиан как врагов народа. И их стали судить, то есть устраивать политические процессы с дознанием. А они говорили: нет, не отрекусь! Им угрожали расправой, мучениями, но они держались своей веры. Все это происходило публично, театрально, велись протоколы – это же Рим! Две трети всех существующих христианских мучеников сделал император Диоклетиан, на индивидуальных судебных процессах. Результатом этих индивидуальных политических процессов стало то, что мы помним имена. Когда христиан уничтожали в коллективе – нет, а когда индивидуально – помним. Существуют протоколы, они стали основой новой литературы, которая называется ‟жития святых”. Эти жития появились на основе документов. Документы дают очищенный образ, воспаривший, подлинный образ нового героя. Диоклетиан вместе с Максимианом практически создали всех христианских великомучеников!».

К сожалению, при таком рассмотрении уходят в тень многочисленные факты подвига, явленного мучениками за Христа, которые в подражание Ему шли на смерть. Неужели слово «мученик» перестало потрясать воображение? Вспомним, сколько страданий претерпел святой великомученик Георгий! Среди клейм житийной иконы святого, которую с осторожностью относят к началу XV века и синайскому художественному центру, показаны мучения Георгия [7]. Здесь представлены изощренные пытки, которые сменяли друг друга, когда император видел, что мученик после восстает невредимый и твердый в своей вере.

Вмч. Георгий. Житийная икона. XIII век. Монастырь святой Екатерины на горе Синай

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в своей проповеди сказал: «Император Диоклетиан, замучивший св. Георгия, очень любил его и глубоко ценил как самого храброго, самого нужного воина. Когда увидел он, что самые тяжкие мучения не могли сломить веры его во Христа, он дошел даже до того, что предложил Георгию, если он принесет жертву богам, сделать его вторым в своем великом Римском царстве. Но в ответ на это обещание св. Георгий только посмеялся над ним и, конечно, отверг даже первую по римском императоре славу и честь, ибо верность его Христу была тверже адаманта, и любовь к Нему безгранична» [8].

Нам известно, что святой Георгий предстал перед Господом в конце мучений, когда был усечен мечом. Символично этот факт изображается на золотофонной критской иконе XVI века.

Вмч. Георгий. XVI век. Крит

Сообщается, что на свитке святого, обращенного к Иисусу Христу, начертано: «Видишь, что сотворили беззаконные [люди], о Слово? Ты видишь главу, ради Тебя отсеченную». В руке Спасителя свиток со следующими словами: «Вижу тебя, мученик, и даю тебе венец» [9]. Таков диалог святого Георгия не с императором, земным правителем, а с Господом нашим и Вседержителем Иисусом Христом.

Краткая биография

Имя: Гай Аврелий Валерий Диоклетиан

Годы жизни: 22 декабря 244 года — 3 декабря 311 года

Государство: Римская Империя

Сфера деятельности: Политика

Величайшее достижение: Стал римским императором, прославился своим угнетением христиан

После кончины римского императора Филиппа I Араба, правившего страной в 244-249 годах н.э., в Римской империи долгое время было правление слабыми императорами (около трех десятков лет).

В это время некогда могущественная страна пережила экономический и военный кризисы. Наконец, в 284 году к власти пришел человек, который полностью изменил лицо империи. Его звали Гай Аврелий Валерий Диоклетиан.

Со времени его правления начинается тот период в Римской империи, когда власть императоров стала неограниченной, полностью монархической. Император становился выше всех законов, выше сената.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2447230802868832507/

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