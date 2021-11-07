Десять описаний ада в разных культурах и религиях

Почти в каждой культуре мира и религии встречается описание подземного мира, куда после смерти отправляются грешники, и где их подвергают страшным мучениям.

Несмотря на то, что каждое описание ада по-своему уникально, есть многие элементы, которые у многих народов поразительно сходятся, даже несмотря на то, что они не контактировали друг с другом.

1. Нильфхейм

Нильфхейм - это довольно странная форма ада, которая описывается в норвежских и германских культурах. Это не огненная земля, как описывается ад в других культурах, а ледяной пейзаж - место, где правит Хель. Нильфхейм расположен рядом с Берегом мертвых. В этих местах, как утверждают мифы, проживает Нидхёгг - гигантская змея, питающая трупами.

Из девяти миров в скандинавской мифологии Нильфхейм считается самым глубоким и темным, а мифы утверждают, что появилось это место, когда ледяной Нильфхейм и огненный мир Маспельхейм были объединены.

Это царство является родиной нечестивых, а также служит в качестве якоря для Иггдрасиля - Мирового Древа, которое держит Вселенную. Хель стала хозяйкой царства мертвых после того, как была изгнана из Асгарда, поскольку была дочерью Локи.

2. Туонела

В дохристианской Финляндии верили, что души умерших прибывали на берега реки Туони, а далее их перевозил в Туонелу привратник смерти Тутти.

В отличие от большинства других подземных миров в этом списке, Туонела являлась намного более мрачным продолжением жизни на Земле. Люди, отправлявшиеся в Туонелу, должны были взять с собой мирские вещи, чтобы выжить там.

В этом жутком месте даже было позволено бывать людям, которые хотели увидеть своих умерших родственников, хотя подобная поездка была очень опасной и зачастую смертельной. Особенно опасной было сама река Туони, которая была заполнена ядовитыми змеями. В Туонеле не было никаких наказаний, если не считать наказанием вечную жизнь.

3. Обитель лжи (зороастризм)

Согласно зороастрийской религии, первое, с чем сталкивается душа после смерти — это мост Чинават, разделяющий мир живых и мертвых. Мост тоньше волоса и острее лезвия. Его охраняют два четырехглазых пса. Души оцениваются на основе их поступков в жизни - если плохие поступки перевешивают хорошие, то мост ведет в преисподнюю, заполненную демонами.

Альтернативные описания повествуют о демоне Визареше, который приходит из глубин преисподней и утаскивает злую душу в Обитель Лжи - зороастрийскую версию ада. Обитель лжи описывается как место отвратительной грязи, где сами люди являются грязью, а также души непрерывно пытают за их поступки.

Демонов Обители Лжи сотни, причем каждый из которых представляет определенный грех. Например, Апаоша - это демон засухи и жажды, а Зайрика - это демон, который делает яды. Описания Обители Лжи варьируются в зависимости от перевода древних зороастрийских текстов, но элементы, описанные выше, являются обычным явлением для всех описаний.

4. Дуат (Египет)

Древние египетские тексты описывают загробный мир, как царство Дуат, которым управляет Осирис, бог мертвых. Книга из двух способов содержит карту, изображающую путешествие нужно взять через Дуате. "Книга двух путей" описывает ландшафт Дуата очень похожим на Землю, но при этом содержащим мистические элементы, такие как озеро огня и железные стены.

При приближении к Дуату души должны были пройти через ворота, охраняемые полуживотными-полулюдьми, с зачастую очень красноречивыми названиями, такими как "Пьющий кровь, пришедший из Бойни" или "Тот, кто ест экскременты из своих задних конечностей".

После прохождения через врата сердце умершего человека взвешивали с пером. Если сердце было тяжелее, чем перышко, то его съедал демон Аммут.

5. Геенна

Название "Геенна" изначально относилось к долине возле Иерусалима, где последователи бога Молоха сжигали детей в процессе жертвоприношения. Позже это стало интерпретацией ада в иврите, куда направляли грешников для искупления их грехов. Геенна напоминала христианскую версию ада намного больше, чем большинство пунктов этого списка.

Это было глубокое и пустынное месте, где непрерывно горело пламя и шел дождь. Тепло от пламени в 60 раз превосходило мощность любого пламени на Земле. В воздухе висел запах серного газа, а по земле текли реки из расплавленного металла.

6. Тартар

В греческой и римской мифологии Тартар описывался как глубокое темное подземелье, полное пыток и страданий. В то время как большинство считают, что адом являлся Аид, на самом деле это было просто место для всех умерших, а Тартар находился еще глубже, чем Аид, и предназначался только для грешников.

Люди отправлялись в Тартар после после встречи с Радамантом, который судил их и назначал им наказание. В римской мифологии Тартар был окружен тремя стенами и огненной рекой Флегетон.

Он охранялся девятиглавым монстром, известным как гидра, а также Тисифоном, который следил за всеми душами. В нижней части Тартара обитали Титаны, враги богов, которые были побеждены и заключены в тюрьму.

Точно так же в греческой мифологии Тартар описывался, как место, которое изначально было тюрьмой для тех, кто угрожал богам, но позже стало адом для грешников. Грешным душам назначали наказание, которое соответствовало их грехам. К примеру, Тантал был сослан в Тартар после того, как зарезал своего сына и приготовил из него блюдо, которое скормил богам.

Тантал был наказан страданием от голода и жажды. При этом он стоял по колено в воде, которая пересыхала, как только он наклонялся, а над ним росли фруктовые деревья, которые поднимали свои ветви, когда Тантал к ним тянулся.

7. Ад Данте

Многие популярные представления о христианском аде представлены в творении автора эпохи Возрождения, Данте Алигьери. В его "Божественной комедии" описаны аллегорические путешествия через небеса, чистилище и ад, окруженный рекой Ахерон.

Первый круг ада - довольно приятное место под названием Лимб. Он является местом обитания некрещеных душ, которые не совершили никаких грехов. Остальные уровни соответствуют каждому из семи смертных грехов.

Во втором круге похотливые наказываются истязанием скручивания и хлестания их ураганом о скалы.

Третий круг ада предназначен для обжор и чревоугодников, которые гниют под дождем и градом.

На четвертом кругу пытают скупых и расточителей, которые обречены на перетаскивание тяжестей и вечное сражение друг с другом.

Те, кем во время жизни часто управлял гнев, пребывают в пятом круге, где они постоянно борются друг с другом в реке Стикс. Также они никогда более не почувствуют состояние счастья.

В шестом круге лежат еретики в пылающих могилах.

Седьмой круг делится на подуровни для тех кто совершал насилие в отношении других, себя (самоубийство) и богохульников.

Восьмой круг зарезервирован для обманщиков и разделяется на 10 подуровней, в каждом из которых существуют разные пытки для грешников.

В последним кругу содержатся обманщики, вмерзшие в лед. В центре ада сам Сатана жует тела Кассия, Брута и Иуды.

8. Нарака

Нарака или Нирайя — ад в некоторых ответвлениях индуизма, сикхизма, джайнизма и буддизма. Хотя описания Нараки отличаются в разных религиях, везде оно описывается как место наказания на основе кармы.

Нарака - только временное место пребывания душ, и как только грешники заплатят за свою карму, они перерождаются.

Число уровней в Нарака варьируется от четырех до более 1000 в различных описаниях. Например, Махараурава - это место для тех, кто наживается за счет других. В Махаураве плоть грешников пожирают змеи-демоны Руру.

В Кумбхипаке обитают грешники, которые ели животных и птиц. Их варят в кипящем масле столько минут, сколько было волосков на животных, которых они убили.

9. Диюй

Диюй - ад в традиционной китайской культуре, который смутно напоминает Нарака. Он состоит из нескольких уровней, количество которых отличается от 4 до 18. За каждым уровнем наблюдает свой судья, который назначает наказания грешникам на основании их поступков в течение жизни.

В китайской культура считается, что Яма Локи из Нараки попросили следить за Диюй, где он в конечном счете разделил 96 816обиталищ для грешников по 10 уровням, которые грешники должны будут пройти перед реинкарнацией. Во время династии Тан, это описание было изменено на 134 уровня ада, с 18 уровнями боли и пыток.

Худшим уровнем этого ада является Авичи, который предназначен для самых больших грешников. Авичи отличается от других уровней Диюй тем, что души остаются здесь навечно без малейшей надежды на возрождение.

10. Шибальба

Шибальба — название ада у Майя. Как считается, это место действительно существовало на Земле, в системе пещер недалеко от Белиза. Мифы майя утверждали, что в этом месте владыки загробной жизни устраивали различные причудливые формы пыток для незадачливых душ. При этом владыки работали вместе над наказаниями посетителей Шибальбы.

Ахальпух и Ахальгана вызывали сочение гноя из органов людей. Чамиабак и Чамиахолом вызывали разложение органов умерших. Ахальмез и Ахальтокоб приводили к безумию и смертельным бедствиям в домах людей.

Хик и Патан приносили смерть путникам, заставляя их рвать кровью, либо сжимая их до такой степени, пока кровь не заполняла их глотки. Посетители Шибальбы дополнительно проходили проверку перед тем, как отправиться в один из шести Домов смерти.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2339447993370151604/

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