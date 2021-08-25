«Память Сталинграда»: почему немцы боялись, что эта картина попадет в руки СССР

Гитлер любил и ценил изобразительное искусство, особенно батальный жанр. Одной из изюминок его коллекции являлось полотно «Память Сталинграда», написанное в 1943 году.

Любимая картина фюрера

Автором картины был немецкий живописец Франц Айххорст, входивший в число художников-фаворитов фюрера. Айххорст сам воевал в Первой мировой войне, поэтому знал о трудностях и лишениях фронтовой жизни не понаслышке.

Художник входил в состав роты пропаганды при армии Фридриха Паулюса, воевавшей на Восточном фронте. В 1943 году Айххорст написал полотно «Память Сталинграда». Художник использовал бледные краски, а также лишил сюжет какого-либо динамизма. На полотне изображены сидящие в окопе немецкие солдаты, которые уже через несколько месяцев потерпят сокрушительное поражение от советских войск.



На Гитлера картина произвела впечатление во время экспозиции, поэтому фюрер приобрел ее для личной коллекции. Он повесил полотно в кабинете, любил долго всматриваться в каждую деталь и много думал об изображенной баталии. Приближенные фюрера подтверждают, что Гитлер высоко оценил замысел художника даже несмотря на то, что полотно напоминало о большой военной неудаче — поражении под Сталинградом.

Спрятанное полотно

В моменты медитации перед полотном Гитлер не отвлекался ни на что — мог игнорировать все вопросы и просьбы подчиненных. Он как бы понимал, что изображенная на картине баталия имеет огромное значение для мирового порядка. Даже перед самой смертью Гитлер вспомнил о полотне, попросив не передавать его большевикам.

Просьба фюрера была выполнена — полотно спрятали так надежно, что найти картину смогли только в 2012 году. Обнаружить тайник удалось благодаря чешскому историку Йиржи Кухаржу. Он изучил архивы Германии времен Гитлера, после чего «Память Сталинграда» и еще 6 картин нашли в Доксанском женском монастыре, находящемся в 50 км от Праги. Через время обнаружили еще 8 полотен, считавшихся пропавшими. Они находились в замке Закупы, расположенном на севере Чехии. Скорее всего, что картины спрятали, когда власти Германии поняли, что безнадежно проигрывают войну на Восточном фронте.

Относительно художественной ценности картин искусствоведы настроены скептически, а аукционисты сомневаются, что кто-либо захочет купить полотна, узнав их историю.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/152418-pamyat-stalingrada-poch...

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