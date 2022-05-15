Непрочные связи, или почему не складываются длительные отношения

Рассказываем, какие психологические установки перекрывают путь к здоровым отношениям и как правильно освободиться от токсичных поведенческих шаблонов, чтобы стать счастливее.

Сегодня мы все чаще видим успешных, красивых, умных женщин, желающих создать длительные и прочные отношения, но каждый раз терпящих неудачу. И если сначала вам может казаться, что причина — в мужчине, в его характере или просто в обстоятельствах, то с каждым последующим неудачным романом, все больше вопросов у вас будет возникать к собственной персоне. Конечно же, любой случай индивидуален, однако существуют и общие поведенческие тенденции, закрывающие путь к личному счастью. Рассказываем, какие.

Вы «встаете на цыпочки»

Когда отношения только начинаются, желание понравиться — обоюдно для влюбленных. Вам хочется сделать для него что-то приятное, порадовать и угодить. И, казалось бы, в этом стремлении нет ничего предосудительного — до той лишь поры, пока дело не зайдет слишком далеко.

Для некоторых людей открыто выражать свои желания — задача не из легких. Спокойно заявить о том, что вы не хотите смотреть этот фильм, хотите стейк, а не салат, и что от красного сухого вы страдаете изжогой, может показаться вам чем-то зазорным и недопустимым.

Но так ли это на самом деле?

Кадр из к/ф «Дневник Бриджит Джонс»

«Вставать на цыпочки» — значит казаться лучше, чем вы есть на самом деле. И самое удивительное здесь то, что для партнера ваш «лучший» образ может быть вовсе не таким привлекательным, как вы думаете, а, напротив, чрезмерным и отталкивающим. В стремлении показать себя с хорошей стороны есть бессознательное желание получить одобрение и быть принятой. Но если смотреть глубже, то на самом деле эта установка закладывается еще с детских лет — чтобы мама была довольна и любила, нужно быть хорошей девочкой. Фразы, что доносятся с каждой детской площадки — «веди себя хорошо», «не вредничай» или даже вопрос «ты же хорошая девочка?» — практически вшиты в культуру воспитания.

Проблема «хороших девочек» заключается в том, что они отказываются от своих желаний в угоду другим и совсем не принимают всю себя, отдавая предпочтение лишь социально одобряемому поведению.

Кадр из к/ф «Хорошая девочка»

Целостная личность — та, что многогранна, спонтанна и реактивна в своих проявлениях. Выдать негативную реакцию на оскорбление, не опуская глаз в пол, — это норма. Отказаться от первого поцелуя, если вы к нему еще не готовы, без страха, что мужчина сочтет вас недотрогой и уйдет — тоже норма. В семейной жизни установка «стоять на цыпочках» оборачивается тем, что женщина терпит и сдерживается каждый раз, когда ей что-то не нравится. Но рано или поздно даже ангельскому терпению приходит конец: и тогда ушат грязи выливается на голову ничего не подозревающему супругу. А ведь он все это время пребывал в иллюзии идеальных отношений.

Вы не разговариваете об отношениях

В 90% случаях все разногласия и конфликты в отношениях происходят из-за неумения корректно донести свою потребность до другого. Мы чаще молчим, уходим от разговора, обижаемся, всем видом стараясь показать партнеру свое недовольство. Человек — существо социальное, и общение свое строит, используя не только мимику и жесты, но и основное средство коммуникации — речь. Нетрудно предположить, что для реализации потребности другого человека нам необходимо ее, эту потребность, услышать и осознать.

Казалось бы, простой способ начать говорить о своих желаниях, на деле оказывается навыком, над которым нужно работать.

Кадр из к/ф «Мистер и миссис Смит»

В психологии часто используется слово — «предъявиться», то есть открыто заявить о своих чувствах и эмоциях. Например: «я злюсь, когда ты говоришь со мной в таком тоне», или «мне бывает очень обидно, когда в незнакомой компании ты оставляешь меня одну». На первый взгляд, может показаться, что эти фразы ничуть не отличаются от обвинений. Однако при детальном рассмотрении можно заметить, что в них нет ни намека на оценку поведения другого — только факты.

Важно помнить, что, как правило, именно оценка вызывает яркую реакцию у партнера и воспринимается негативно. Фразы, которые начинаются с предъявления своих чувств, напротив, содержат огромный потенциал для решения конфликта и поле для продуктивной беседы. В семейной терапии, в присутствии психолога, удается сохранить множество союзов двух любящих людей, благодаря навыку открытого общения. Используя такие фразы, уже на первых этапах можно многое сказать о себе и многое понять о своем возлюбленном.

Вы не умеете просить

Тема женщин, которые порой по силе духа и хватке опережают многих мужчин, сегодня обсуждается особенно активно. Тенденция такова: сильных женщин учат быть слабыми, или хотя бы казаться таковыми. Их учат просить о помощи, разрешать о себе заботиться и забывать про свой кошелек, когда приносят чек в кафе на первом свидании.

Нет ничего плохого в том, чтобы один-два раза сыграть эту роль, но если речь идет о длительных отношениях, философия жизни сильной женщины все равно рано или поздно даст о себе знать. Каких мужчин они чаще всего притягивают? Как правило — мягких, покладистых, способных принимать чужую точку зрения без особых обсуждений, умеющих угождать, исполнительных. А каких мужчин хочет видеть рядом с собой такая женщина? Сильных, требовательных, отстаивающих свое мнение, напористых, хватких, уверенных в себе, стойких. По сути, она хочет быть с равным себе мужчиной — но встречает полную противоположность.

Кадр из к/ф «Исчезнувшая»

В основе поведения сильной женщины, чаще всего, лежат непростые, нарушенные отношения с матерью. С раннего детства девочка может быть лишена материнской заботы и любви по разным причинам. В этом случае мать по факту присутствует в жизни дочери, однако свою родительскую роль исполняет чисто формально. В таких отношениях нет глубокой привязанности, тепла и доверия.

В другом случае мать не принимает участия в воспитании ребенка вообще. Бывает, что отношения между родителями строятся по принципу «сильная женщина — слабый мужчина». Отец может и не быть таковым на самом деле, но ребенок не обладает возможностями в раннем возрасте осознать истинные взаимоотношения между родителями. Закрепляется установка: мама говорит, что делать, — папа делает. Перевернутая, искаженная модель поведения в семье родителей имеет все шансы позже реализоваться в вашей собственной жизни.

Вы принимаете чужие идеалы

В каждом поколении есть свой набор стереотипов, оказывающих влияние на то, какой выбор мы делаем. Сегодня, например, все еще продолжают с пренебрежением говорить о страрородящих и тех, кто засиделся в невестах. Мамы передают дочерям установки из серии «в нашем роду все женщины выходили замуж в 18 лет» или «все мужчины изменяют, главное чтобы зарплату домой приносил». А СМИ продолжают публиковать статистику заключенных браков, как бы слегка осуждая тех, кто принял решение о разводе.

Сформированное поведение, успешное в прошлом, может быть абсолютно неактуально в настоящем, и все же мы продолжаем слепо ему следовать. Принятые на веру, но неосмысленные, эти старые установки лежат тяжелым камнем в глубинах нашей психики. Словно не переваренная пища, они мешают нам жить — но поступить иначе и нарушить тенденцию в поведении будто не представляется возможным. По сути, мы даже не задаемся вопросом, почему нужно именно в 18 лет выйти замуж и какая в этом есть необходимость? Что означает на самом деле смысл слова «старородящая» и с какими сложностями может столкнуться та, что решит стать матерью в 20 или в 35 лет? Слепо следуя сказанному, женщины торопятся найти мужа, а не любимого мужчину, выйти замуж, потому что пора и время поджимает.

О любви и взаимопонимании в браках, заключенных, по сути, просто так, обычно речи не идет. Срок жизни подобных союзов может быть очень большим, но ведь счастье не измеряется количеством прожитых вместе лет.

Вы ждете принца из сказки

Даже если вы росли в благополучной семье, с успехом закончили учебное заведение и нашли приличную работу, нет никакой гарантии, что вы встретите того самого мужчину. Чаще всего в семьях не принято вести открытый диалог с детьми на тему отношений. Через сказки и фольклор девочкам с раннего детства прививается одна и та же модель супружеской жизни — взять хотя бы «Красавицу и чудовище», «Белоснежку и семь гномов», «Золушку» или «Царевну-лягушку». Мало кто из родителей обсуждает сюжет картины и интерпретирует понятным для ребенка языком смысл увиденного. Еще меньше тех, кто учит ребенка рассуждать и делать собственные выводы.

Сказки и мультики — это средство развлечения, однако через них закладывается четкий стереотип поведения в супружеской жизни.

Став взрослой, женщина отыгрывает заложенный в детстве сценарий. Выбирая мужчину, она словно плывет по течению, не догадываясь о том, что все происходящее — это работа ее бессознательного. Кто-то реализует сценарий «Спасателя»: встречая мужчин с зависимостями, они стараются изменить избранника, сделав его лучше. Другие же играют роль жертвы, попадая в семью с приличным мужчиной, но невыносимой свекровью, похожую на мачеху из «Золушки». Самостоятельно отследить такую тенденцию и просто остановиться (выйти из сценария) удается крайне редко. Как, собственно, и сформулировать для себя четкий, реальный портрет спутника жизни и осознать: идеалов не бывает, так что каждому из нас все равно чем-то придется поступиться.

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А вы знали об этом?

Денису Давыдову было категорически отказано в приеме в армию . Дежурный офицер посчитал, что Денис Давыдов обладает слишком маленьким ростом, непригодным для службы в русской императорской армии. И правда, семнадцатилетний юноша не вытягивал ростом и до 160 сантиметров.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43494857500/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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