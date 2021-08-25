10 странно-невероятных фактов о радиации

Радиоактивность является чрезвычайно странным явлением, которое интенсивно изучается на протяжении многих лет.

Однако, и по сей день люди довольно мало знают о его опасностях и последствиях.

Смотрим.

1. Записи Марии Склодовской-Кюри

Записи Марии Склодовской-Кюри.

Многие знают, что исследования мадам Кюри привели к ее безвременной кончине, но мало кто знает о сохраняющихся до сих пор последствиях этих исследований. К примеру ее записи до сих пор так радиоактивны, что их приходится хранить в свинцовой коробке. Для того, чтобы просмотреть сохранившиеся личные вещи Кюри, нужно одеть специальную защитную одежду и подписать соглашение об отказе от ответственности.

Это вовсе не удивительно, поскольку Мария буквально носила куски полония, радия и урана в карманах. Она продолжала вести свои эксперименты с излучением вплоть до своей смерти в 1934 году из-за хронической лучевой болезни. Даже сегодня, когда 90 процентов ее бывшей лаборатории вывезли, внутри до сих пор находится настоящий мини-Чернобыль. Многие из людей, живущих в соседних домах, винят лабораторию Кюри в том, что они заболели раком.

2. Радиоактивный человек

Радиоактивный человек.

В мае 2012 года пожарного из Коннектикута Майка Апатоу, который ехал на работу, неожиданно остановил полицейский.

3. Облучение носоглотки

Каково же было удивление Майка, когда выяснилось, что причиной остановки является то, что машина "фонит". Как оказалось, в машине не было ничего радиоактивного, помимо... самого водителя. Ранее в тот же день Майку ввели в больнице небольшое количество радиоактивного материала для анализов. Это количество было совершенно мизерным, но его было достаточно, чтобы сработал детектор излучения в полицейской машине.

Облучение носоглотки.

В 1948 – 1954 годах 582 третьеклассников в школьном округе города Балтимор были подвергнуты эксперименту, известному как "тестовое облучение носа радием". Врачи Университета Джонса Хопкинса помещали в ноздри детей металлические стержни с герметичными капсулами с 50 миллиграммами радия-226 внутри. Родителям и детям сказали, что эта процедура сократит количество лимфатических тканей у детей и воспрепятствует развитию аденоидов.

Но врачи также тестировали воздействие радиации на долгосрочную потерю слуха, а также на возможность лечения различных заболеваний, в том числе аллергии и простуды. В итоге это привело к множеству случаев возникновения различных типов рака головы и шеи.

4. Стерильность

Стерильность.

Еще до того, как люди высадились на Луне, ученые уже давно изучали воздействие космоса на организм астронавтов. Одной из самых больших проблем было влияние радиации на половую систему космонавтов, а также работников атомных электростанций. Д-р К. Элвин Полсен и д-р Карл Хеллер провели исследование относительно дозы радиации, которая делала мужчин стерильными. Они также изучали конкретное воздействие радиации на определенные клетки семенников, на секреции гормонов и на количество времени, в течение которого воспроизводятся клетки в условиях радиации.

В связи с этим, был проведен один из самых отвратительных экспериментов по воздействию излучения на человека, в котором участвовали 67 заключенных из Орегона и 131 заключенный из Вашингтона в 1963 - 1973 годах. Им предложили в качестве компенсации возможность условно-досрочного освобождения и $ 5 в месяц. Заключенных облучали излучением в 400 рад в течение 10 минут, при этом не информируя их об истинных рисках.

5. Загадочное появление радиоактивного озера

Загадочное появление радиоактивного озера.

Когда огромное озеро внезапно появилось в центре засушливого и пустынного Туниса, люди не могли не обрадоваться этому. Пляж Гафса, как его сразу окрестили, стал популярной достопримечательностью для туниссцев, которые изнывали от жары. Хотя ученые до сих пор точно не знают, как образовалось озеро, они считают, что сейсмическая активность создала трещину в породе, через которую грунтовые воды вышли наружу.

Буквально через две недели после того, как озеро было обнаружено, власти предупредили, что в нем небезопасно купаться, поскольку ученые обеспокоены возможной радиоактивностью воды в озере из-за того, что рядом добывают фосфаты.

6. Радиевая вода

Радиевая вода.

В 1920-е годы радиоактивность была очень модной. Эбен Байерс решил попробовать Radithor (облученную радием воду, которая рекламировалась как лекарство от артрита, ревматизма, психических заболеваний, рака желудка и импотенции ее производителем - компанией Bailey Radium Laboratories, Inc, основанной, как потом оказалось, врачом с фальшивым дипломом Ульямом Бейли). В итоге богатый промышленник и спортсмен выпил 1500 бутылок этой воды, пока не обратился к врачу с жалобами на потерю веса, боли в суставах, головные боли и боли в челюсти.

Рентгенолог был шокирован, когда на снимке оказалось, что из-за радиевой воды челюсть и зубы Байерса буквально распадались на части. В конце концов, Байерс умер в 1932 году после нескольких операций, в ходе которых ему удалили большую часть верхней и нижней челюстей вместе со всеми зубами. Это только единичный пример, который привел к большой шумихе, а ведь радиевую воду пили тысячи людей...

7. Гоянский инцидент

Гоянский инцидент.

13 сентября 1987 года Роберто дос Сантос Алвеш и Вагнер Перейра Мота решили разграбить частично разрушенную Instituto Goiano де Radioterapia – больницу лучевой терапии. Когда они демонтировали оборудование, их внезапно начало сильно рвать, а на руках появились ожоги. Два дня спустя Перейра обратился в местную клинику, где ему ошибочно диагностировали расстройство желудка и отправили домой. 16 сентября мародеры, наконец достали капсулу с радиоактивным изотопом цезий-137 (в виде хлорида цезия) из установки для радиотерапии.

С помощью отвертки они пробили капсулу, которая была заполнена веществом, светящимся великолепным синим светом. Мародеры продали странное вещество на соседнюю свалку, владелец которой посчитал, что светящийся материал имеет сверхъестественные способности и пригласил своих друзей и семью посмотреть на диковинное вещество. За две недели контакта местных жителей с радиоактивным порошком, который в буквальном смысле "ходил по рукам" (его дарили друг другу, натирали им кожу и т. д.) заболели десятки людей. Четверых спасти не удалось.

8. Ядерные мошенники

Ядерные мошенники.

Несмотря на обширные исследования опасных последствий радиации, до сих пор существуют люди, подобные Гален Винзору, которые считают, что радиация относительно безвредна. Проработав в атомной энергетике в течение 35 лет, Винзор пришел к выводу, что все "мутации, возникающие из-за радиации" - полная чушь. После того, как завод по переработке ядерных отходов в Калифорнии, который помогал спроектировать и построить Винзор, был закрыт в 1965 году, в бассейне-отстойнике осталось 170 тонн отработанного радиоактивного топлива.

Винзор начал плавать в этом резервуаре, пить облученную воду и круглосуточно носить с собой пробирки с ураном-235 и плутонием. Он также прославился лекциями о безвредности излучения, которые он давал в 77 городах. Винзор заявил, что почти все его коллеги согласились с ним, но были слишком напуганы, чтобы открыто говорить об этом. Он также заявил, что правительство пытается скрыть безвредность излучения от общественности из страха массового воровства радиоактивных веществ. Винзор умер в 2008 году, но причина смерти так и осталась невыясненной.

9. Таинственный всплеск излучения

Таинственный всплеск излучения.

Исследователи, изучающие кольца деревьев, обнаружили аномальный всплеск излучения, произошедший около 1200 лет назад. В атмосфере тогда внезапно стало в 20 раз больше, чем обычно, радиоактивных изотопов углерода. Причина этого до сих пор остается загадкой. Ученые исключили из возможных причин солнечные вспышки и гамма-излучение от сверхновых, поскольку два взрыва сверхновых случились в 1006 и 1054 годах, но это не оставило следов на кольцах деревьев. Соответственно, это аномальное событие должно быть значительно мощнее. Истинная причина этого гигантского всплеска излучения до сих пор неизвестна.

10. Bionerd23

Bionerd23.

Продолжателем экспериментов Галена Винзора стала женщина, известная под псевдонимом Bionerd23. Ее видео наделали немало шума на YouTube, поскольку Bionerd23 ничуть не боится радиации и буквально живет в Чернобыльской зоне, зачастую делая очень странные вещи. Смелая "сталкер" берет куски радиоактивного топлива, делает себе инъекции радионуклидов технеция, льет себе на руки ртуть, берет в руки найденный вблизи реактора кусок урана, который кишит муравьями, и позволяет тем кусать себя, а также ест радиоактивные яблоки. Как и Винзор, она утверждает, что радиоактивность не слишком опасна в малых дозах.

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