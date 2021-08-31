Эта головоломка была впервые опубликована в 1915, но она все еще будоражит умы людей!

Это одна из самых известных оптических иллюзий всех времен! Что вы видите с первого взгляда – старую женщину или молодую девушку? Они обе там!

Это изображение было впервые опубликовано в юмористическом журнале Puck в 1915 году. Оно мгновенно вызвало множество споров. Одни видели видели в этой картинке молодую девушку. Другие же утверждали, что здесь изображена пожилая дама.

Как получилось так, что разные люди видят в этом изображении прямо противоположные вещи?

Оказалось, что оба лагеря читателей были правы. Здесь изображены две женщины одновременно - молодая и пожилая.

Это феномен объясняется тем, что в каждой молодой девушке заключена женщина, в которую она вырастет в будущем, а в каждой пожилой - хранится память о том, какой она была в молодости.

Отвлекитесь от фотографии, затем внимательно посмотрите на розовую область. Если вы сфокусируете взгляд на этой области, вы увидите молодую девушку, которая смотрит вдаль через правое плечо. Видна примерно четверть лица девушки.

Если вы проделаете то же самое, что и с первой фотографией, но оставите взгляд на голубой области, то вы увидите пожилую даму в профиль. Мы видим пол-лица дамы, она сутулится. Подбородок девушки плавно превратился в нос бабушки.

Каждый из нас склонен считать, что видит явления такими, каковы они есть в действительности, т.е. что он объективен. Однако дело обстоит совсем не так. Мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами, — или же таким, каким мы настроены его видеть. Открывая рот, чтобы описать, что мы видим, мы в результате описываем самих себя, наши представления, наши парадигмы. Стоит другим разойтись с нами во мнениях, как мы немедленно приходим к выводу, что не правы именно они. Однако, как показывает наш эксперимент, каждый видит одно и то же по-своему, сквозь призму собственного уникального опыта.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2285001483638803037/

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