Был ли Емельян Пугачев иностранным агентом





Агент влияния



О том, что беспорядки никогда не начинаются вдруг и просто так, знает каждый школьник. Всегда есть внешний заказчик, который используя внутренние противоречия в государстве, провоцирует начало бунта или революции. Лжедмитрии открыто действовали в интересах Польши. Одним из заказчиков и инвесторов революционных событий 1905-1917 годов была Германия, а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО. «Засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев. Как известно разбойник выдавал себя за Петра III, хотя в реальности им не являлся. Разумеется, для крестьянской войны 1773-1775 годов, развязанной Емельяном Пугачевым в стране существовали все предпосылки, но финансирование шло из-за рубежа. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, изучавшие дело Пугачева, в его обозе находилось семнадцать бочек с медными монетами, на которых был отчеканен образ Петра III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить». Кроме как из-за границы появиться подобным монетам было просто не откуда. Да и газеты в европейских столицах, освещая бунт Пугачева, именовали его исключительно Петром III. Как известно, если происходит революция или народный бунт, значит это кому-то нужно. История нашей страны на протяжении нескольких веков лишь подтверждает это правило. Неоднократно западные державы использовали в своей геополитической борьбе с Россией незаконные методы, провоцируя революции и народные бунты, из которых восстание Емельяна Пугачева было одним из наиболее ярких.О том, что беспорядки никогда не начинаются вдруг и просто так, знает каждый школьник. Всегда есть внешний заказчик, который используя внутренние противоречия в государстве, провоцирует начало бунта или революции. Лжедмитрии открыто действовали в интересах Польши. Одним из заказчиков и инвесторов революционных событий 1905-1917 годов была Германия, а к развалу Советского Союза приложили руку все страны входящие в блок НАТО. «Засланным казачком» с целью организации смуты в России был и Емельян Пугачев. Как известно разбойник выдавал себя за Петра III, хотя в реальности им не являлся. Разумеется, для крестьянской войны 1773-1775 годов, развязанной Емельяном Пугачевым в стране существовали все предпосылки, но финансирование шло из-за рубежа. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, изучавшие дело Пугачева, в его обозе находилось семнадцать бочек с медными монетами, на которых был отчеканен образ Петра III с недвусмысленным девизом на латинском языке: «Я воскрес и начинаю мстить».Кроме как из-за границы появиться подобным монетам было просто не откуда. Да и газеты в европейских столицах, освещая бунт Пугачева, именовали его исключительно Петром III.

Особенное усердие в ведении подобной информационной войны проявляли официальные печатные издания Парижа. Когда происходит преступление, всегда нужно искать кому это выгодно. Ослабление России в конце восемнадцатого века в первую очередь было на руку Франции. Недаром в Россию для помощи армии «Петра III» был направлен французский резидент с суммой в 50 тысяч франков. Деньги предполагалось пустить на организацию снабжения и выплату жалования казацкой армии Пугачева. Кроме Франции, как известно из исторических источников Пугачева щедро финансировала Османская империя злейший враг России. К моменту выступления казаков Пугачева турки практически полностью проиграли противостояние с Россией, а полное освобождение Балкан было не за горами. Лишь смена власти в Российской Империи могло спасти их от полного военного и политического поражения. Крестьянское же восстание Пугачева фактически создало для Турции второй фронт внутри страны.



Двойной самозванец



Немало вопросов у историков вызывает и к личности самого Емельяна Пугачева. Дело в том, что, по мнению ряда исследователей, крестьянским восстанием, а фактически попыткой государственного переворота в России руководил вовсе не настоящий Емельян Пугачев, а самозванец. Данная версия возникла после сопоставления описания внешности и характера Пугачева, данное его отцом и первой женой Софьей. Согласно их описанию Емельян Пугачев был высокого роста, а к моменту восстания ему должно было бы исполниться около сорока лет. В реальности же восстанием яицких казаков руководил человек ниже среднего роста в возрасте примерно тридцати лет. Не совпадали и черты характера. Настоящий Пугачев был небольшого ума, постоянно скитался, пил, никогда не вел оседлый образ жизни и был большим охотником до чужого добра. Человек же вошедший в Российскую историю под этим именем имел острый ум, был тверд, решителен, прекрасно знал устройство войск. В его крестьянской армии существовал свой штаб, строгая дисциплина и порядок.

Пугачев с легкостью отбил первые атаки правительственных войск, занял немало крепостей и населенных пунктов. Было совершенно ясно, что казаками командует вовсе не беглый каторжник, как это часто представляют историки, а прекрасно обученный военному делу человек. Возникает вопрос, где и когда обучался военному делу самозванец, выдававший себя за Емельяна Пугачева? Очевидно, ответ на этот вопрос надо искать в Казанской тюрьме. Судя по историческому описанию жизни Пугачева в каземат сел настоящий казак, а вот на свободу вышел под тем же именем совсем другой человек. Подменить в тюрьме одного заключенного на другого, особенно в то время было совсем не сложно. Учитывая, что наибольшие дивиденды от крестьянского восстания Емельяна Пугачева получали три страны Франция, Речь Посполитая и Турция, было бы логичным предположить, что агенты одной из этих держав и приложили руку к замене обычного уголовника специально подготовленным и обученным человеком.

Очевидно Екатерина II, была осведомлена об истинном положении дел, решительно приложив все силы для подавления мятежа. Причем сделано это было на пределе военных возможностей страны. При этом официальные круги Франции даже не скрывали, своего отношения к Пугачеву. Знаменитый Вольтер лично писал Екатерине II в 1773 году «Вероятно, фарсу эту (бунт Пугачева) поставил кавалер Тотт (французский консул)». При этом учитывая, что Франция помогала Турции в войне с Россией, факт иностранной организации восстания Пугачева не подлежит сомнению.