Каким было «настоящее лицо» выдуманного Штирлица

Из 32 членов «Красной капеллы» 29 человек награждены посмертно. Однако члены агентурной сети знали, на что шли. Профессиональная немецкая разведка признала, что «Красная капелла», состоявшая практически из любителей, была эффективнее государственных служб. Возможно, именно поэтому все они стали прототипами известного Штирлица.

В военные и послевоенные годы русская разведка творила чудеса. Достаточно вспомнить Кима Филби, который водил за нос англичан 30 лет, и панно советских конструкторов, подслушивающее послов США. Невидимая, но вездесущая сеть «Красной капеллы» ловко «сливала» важные немецкие шифры и данные в Москву.

Как работала известная всему миру «Красная капелла», и почему агентурная сеть прекратила своё существование? Фактрум предлагает окунуться в жизнь самой эффективной разведки, наводившей ужас на немцев в XX веке.

Лидеры «Красной капеллы» на марке ГДР

Лучше, чем разведуправление

В фильме «Семнадцать мгновений весны», премьера которого состоялась в 1973 году, советский зритель увидел идеального разведчика. Макс Отто фон Штирлиц воплотил в себе лучшие черты: ум, смелость, хитрость и находчивость. Образ Штирлица можно назвать собирательным. За десять лет до начала Второй мировой войны в Европе начала действовать агентурная сеть под названием «Красная капелла».

История «Красной капеллы»

В её число входили не солдаты или профессиональные шпионы. Сеть целиком состояла из журналистов, экономистов, политиков и бизнесменов. Агенты просочились в разные структуры в самых разных уголках Земного шара. Например, талантливый разведчик Рихард Зорге, предупредивший Сталина о нападении Германии в 1941 году , работал в Японии. Существование «Красной Капеллы» Советский Союз признал лишь в 1969 году.

Громкое «красное» название придумали в Германии. На жаргоне контрразведчиков радистов называли «музыкантами», а передающие устройства — «пианино». Руководили такими «музыкальными коллективами» координаторы — «дирижёры». Получался целый оркестр или, говоря по-немецки, капелла. Во время работы советской агентурной сети радиоперехватчики из Германии определили направление, по которому утекала информация. Сведения направлялись в Москву. Благодаря этому факту капелла и «окрасилась» в красный.

Агентурная сеть была интернациональной. Исключение составляло подразделение в Германии. Члены «Красной капеллы» имели не только разные национальности, но и политические взгляды. Объединяла их стойкая неприязнь к фашистскому строю.

Леопольд Треппер и компания

Леопольд Треппер Леопольд Треппер

В Брюселле работала группа Леопольда Треппера, которая не только умудрилась втереться в доверие к властям, но и основать собственный бизнес. Крупная торговая компания, основанная Леопольдом, обеспечивала деятельность агентов в других странах. Треппер выполнял роль ментора для всей «капеллы». После его поимки место главного координатора занял Анатолий Гуревич, которому за время работы в капелле удалось побывать в шкуре уругвайского принца Винсенто Сьерра. Фирма, открытая Гуревичем для прикрытия, вскоре так же начала приносить доходы.

«Красная капелла» работала и в самом сердце Германии. В Берлине офицер Люфтваффе (Люфтваффе — ВВС вермахта) возглавил группировку оппозиционеров, которые по разным каналам добывали ценные сведения. Деятельность подразделения не ограничивалась разведкой. Члены также активно изготавливали и распространяли антифашисткие листовки. Группу раскрыли в 1942 году, когда расшифровали радиоразговор с Треппером. Почти всех участников казнили.

Третье крупное подразделение функционировало в Швейцарии. «Красная тройка» не только подслушивала местных политиков, агенты смогли внедриться даже в Британскую разведку. Однако это сыграло злу шутку с лидером группы Шандором Радо. В 1945 году его отозвали в Москву, после чего он был приговорён к восьми годам тюрьмы за пособничество Британской разведке. Реабилитировали Радо лишь после того, как умер Сталин.

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