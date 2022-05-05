10 неизвестных фактов о первых современных Олимпийских играх

Были ли атлеты первых современных Олимпийских игр голыми,как в античные времена,и какое место на состязаниях отводилось женщинам? Какие медали дарили за третье место,и дарили ли их вообще? Сколько дней было самому молодому спортсмену,и зачем участников вывозили на лодках в открытое море? Все самое интересное и неизвестное о популярных международных соревнованиях в нашей подборке.

Немного дикая, немного наивная, максимально спортивная и по минимуму политизированная — какой была первая современная Олимпиада?

Это не первая попытка возродить Олимпиаду

Даже после того, как в 393 году нашей эры римляне запретили классические греческие игры, признав их языческим фестивалем, во время которого голые мужики бегали наперегонки, «олимпийский огонь» не потух. Например, в Англии в течение XVII века неоднократно проводились состязания наподобие олимпийских. Похожие соревнования организовывались во Франции и Греции. Тем не менее, это были небольшие мероприятия, носившие местечковый характер.

Инициаторами возрождения стали вовсе не греки

Вот этот импозантный усач — барон Пьер де Кубертен. Без преувеличения отец-основатель современных Олимпийских игр

Мировой значимости спортивным мероприятиям придал французский барон Пьер де Кубертен.

Большинство стран не участвовали в первых играх

Раздосадованный поражением французов в Франко-прусской войне в 1871 году, де Кубертен был уверен, что причиной тому стало слабое физическое состояние солдат. Коли так, то надо поднимать физическую культуру вояк. И вообще, барон был за мир во всем мире и полагал, что молодежь должна меряться силой и всем остальным исключительно в спортзале. Этими мыслями он поделился на конгрессе в 1894 году, а уже спустя два года прошли первые Олимпийские игры современности в Афинах. Правда, на этот раз атлеты уже не были голыми.

Несмотря на все усилия Пьера де Кубертена и недавно сформированного Международного олимпийского комитета, игры 1896 года не особо заинтересовали другие страны. Запрет на участие профессиональных спортсменов не позволил участвовать многим ведущим атлетам мира. Команда США состояла из чертовой дюжины студентов, которые добирались до Афин за свой счет аж три недели. Более того, эти бедолаги не учли разницу между григорианским и юлианским календарями, и приехали не за полторы недели, а всего за день до открытия Олимпиады.

Кстати, на Олимпиаде 1904 года в американском Сент-Луисе участвовали почти исключительно спортсмены из США, так как из Европы добраться через океан в те годы было непросто.

Участниками становились все — от спортсменов до прохожих

На первых Олимпийских играх было много случайных персонажей. Самым известным из них стал Джон Пиус Боланд — ирландец, который приехал на игры в качестве зрителя и в конечном итоге принял участие в теннисных соревнованиях. Боланд еле отыскал ракетку и вышел на корт в обуви на кожаной подошве. Однако, это не помешало ему одержать победу как в одиночной, так и в парной игре.

Соревнования по плаванию проводились в открытом море

Представьте себе лодку, стоящую в открытом море, вереницу выпотрошенных тыкв, которые организаторы использовали как поплавки, которыми в басейне разделяют дорожки, и группу спортсменов, плывущих наперегонки вдоль этих самых тыкв до берега. Именно так сюрреалистично выглядела «водная часть» первых Олимпийских игр, которая проводилась в холодных (13 градусов Цельсия) и неспокойных водах залива Зеа. Надо ли говорить, что многих пловцов пришлось вылавливать багром задолго до финиша?

Победителям не вручали золотых медалей

Олимпийская традиция вручения золотых, серебряных и бронзовых медалей началась только на Играх 1904 года в Сент-Луисе. Вместо этого победителям игр 1896 года были вручены серебряные медали, сертификаты и оливковые ветви, а занявшие второе место получили бронзовые медали и уже лавровые ветви. Неудачливые игроки, которым досталось третье место, не получили вообще ничего.

Это были единственные Олимпийские игры без женщин-участниц

Как и их древний аналог, первые современные Олимпийские игры были исключительно мужскими. Пьер де Кубертен считал участие женщин в спорте неприличным. Он был уверен, что женскими на играх могут быть только аплодисменты мужчинам-атлетам в качестве награды.

Упорства барона хватило ненадолго: уже на следующих играх 1900 года впервые участвовали женщины. Причем, одна из них завоевала золото, правда, далеко не сразу осознав это. Гольфистка Маргарет Эббот приехала в Париж на всемирную выставку — это мероприятие проходило одновременно с Олимпийскими играми. Эббот приняла участие в турнире по гольфу и даже выиграла его. Вот только американка была уверена, что соревнование проводилось в рамках выставки. И уже прибыв домой в Штаты та поняла, что стала первой в истории американской золотой медалисткой.

Первые игры были полны случайных побед

Роберт Гаррет с тем самым тяжеленным диском в руке. Чтобы понять, как ему тяжело, попробуйте кинуть стальной колесный диск вместе с шиной

Еще один американец Роберт Гаррет решил участвовать в метании диска на Олимпиаде 1896 года. Проблема в том, что подобной дисциплины в американской легкой атлетике в конце 1890-х годов не было, поэтому перед отъездом в Афины Гаррет изучил всю теорию метания диска по историческим энциклопедиям. Он даже сделал прототип диска, правда, тот весил 11 килограмм, при том, что нормативный вес диска гораздо меньше — 2,5 килограмма. Гаррет изо всех сил пытался как можно дальше закинуть свою «гирю», но ничего не получалось. Он даже хотел бросить эту затею с играми. Только приехав в Афины Гаррет все понял. Он провалил первые несколько бросков, но в конце концов кинул диск на 35 метров. Достаточно далеко, чтобы победить греческого фаворита Панайотиса Параскевопулоса.

В соревнованиях по гимнастике участвовал 10-летний ребенок

Самым молодым спортсменом на Играх в Афинах в 1896 году был Димитриос Лундрас, грек, который принял участие в командных соревнованиях на брусьях в возрасте всего 10 лет и 218 дней. Спортсмен ростом ровно в половину взрослого легкоатлета завоевал бронзу, то есть, второе место. По сей день Лундрас остается самым юным участником в истории Олимпийских игр.

Как и сегодня, на первых Олимпийских играх были жесткие правила

Чтобы принять участие в олимпийском марафоне 1896 года итальянец Карло Айрольди отправился пешком из Милана в Афины. Ежедневно он проходил по 70 километров пути, а все путешествие заняло у него 28 дней. Молодец, ничего не скажешь. Вот только до участия в Олимпиаде его так и не допустили. Айрольди получил денежное вознаграждение за победу в забеге Милан-Барселона, а это автоматически делало его профессиональным спортсменом. Это как на Олимпийских играх 1896 года, так и по сей день недопустимо.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Кто крестил чеченцев https://otari.mirtesen.ru/blog/43150386401

Загадка "Списка Шелдона": искать пришельцев опасно для жизни? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597333799/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!