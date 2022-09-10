Очень злая шутка Чехова

Москвичи, как заворожённые, наблюдали за взлетающими в небо алыми полыхающими полотнищами. Казалось, эти зловещие огненные флаги знаменуют конец чего-то большого и хорошего... А может, это Чехов всё-таки воплотил то, что все сначала посчитали просто злой шуткой?

Как ни крути, "Мюр и Мерилиз" был знаковым местом. Двое предприимчивых шотландцев устроили в сфере российской торговли натуральный переполох - открыли один из первых в стране розничных универсальных магазинов*. Потребители в восторге, конкуренты в шоке а что так можно было. Получилось шикарное, фешенебельное и возмутительное местечко - центр Москвы, модные интерьеры, широчайший ассортимент (41000 наименований!) на любой вкус и кошелёк... И ценники.

Реклама магазина "Мюр и Мерилиз"

Да-да, именно из-за них кое-кто считал "Мюр и Мерилиз" по-настоящему возмутительным. С безукоризненно вежливыми продавщицами универмага (их ласково называли "мюрмерилизочками") было совершенно бессмысленно торговаться - вместо того, чтобы задорно пререкаться, они только разводили руками и кивали на бумажки с указанной на них твёрдой ценой. Возрастные москвички, которые годами оттачивали навыки виртуозного торга и съели на этом стаю собак, негодовали.

В остальном же "Мюр и Мерилиз" был общепризнанно хорош. Купить здесь можно было практически всё - за один поход в универмаг прекрасная москвичка могла обзавестись шляпкой, платьем, куклой для дочки, сковородкой, теннисными ракетками, веником и новым диваном. А на остаток денег - взять мужу дробовик.

Мюр и Мерилиз. Прейскурант оружейного отделения и дорожных вещей, 1894 г.

Это если москвичка - из среднего класса или выше. Конечно, рабочий завода с зарплатой в 15-25 рублей в месяц (или батрак, получавший вдвое меньше) не стал бы покупать супруге платье из муслина с парчой и кружевами валансьен...

Мюр и Мерилиз, лист из каталога

...Но зато наверняка оценил бы товары, которые можно было найти у кустарей. Такие в "Мюре" тоже имелись в достатке.

Вообще "Мюр и Мерилиз" был, как сказали бы сейчас, очень клиентоориентированным. Мало того, что купить там можно было практически что угодно - товар ещё и разрешалось вернуть, если что-то не понравится. Для модниц оборудовали два типа примерочных - обычные (с окнами) и "тёмные", с газовыми лампами. Во вторых можно было оценить, как новое платье будет выглядеть вечером, при искусственном освещении. А пока красотка крутилась перед зеркалами, утомлённый супруг мог скоротать время в комнате ожидания - или вообще отправиться в ресторан, расположенный тут же.

А ещё "Мюр и Мерилиз" запустил дистанционную торговлю - четыре раза в год универмаг печатал каталоги своих товаров и рассылал их всем желающим. Любой житель огромной империи мог закупиться в "Мюре" и получить свой заказ по почте. А при стоимости покупки больше 25 рублей ещё и доставка по европейской части страны была бесплатной...

Огонь же? Огонь.

И огонь (в прямом, а не переносном смысле) в какой-то момент действительно приключился.

Зимой 1891 года "Мюр" горел в первый раз. Тогда - не очень сильно, пожар быстро потушили, и через каких-то шесть недель универмаг снова начал принимать покупателей.

Через девять лет магазин снова оказался во власти огня. На этот раз - с катастрофическими последствиями.

Москвичи, как заворожённые, наблюдали за взлетающими в небо алыми полыхающими полотнищами - это бешеный ветер разворачивал кипы горящей ткани. Казалось, зловещие огненные флаги знаменуют конец чего-то большого и хорошего... Неужели конкуренты постарались?

А может, это Чехов всё-таки воплотил то, что все сначала посчитали просто злой шуткой**?

За пару лет до этого Антон Павлович в письме к приятельнице Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник написал:

"Бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и, я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием: зазвать всех баб в магазин "Мюр и Мерилиз" и магазин сжечь".

Высказывание "Антоши Чехонте" разлетелось быстро - Татьяна Львовна страсть как любила поболтать, и знакомых у неё было много...

Впрочем, искать гипотетических "баб с пьесами" внутри полыхающего универмага никто не рвался. Большая часть зевак наблюдала за происходящим с почтительного расстояния. Кое-кто осмеливался приблизиться - но исключительно в надежде, что из лопавшихся от жара витрин на улицу вылетит что-нибудь ценное и не слишком обгоревшее.

Пожар в "Мюр и Мерилиз"

К утру следующего дня от "Мюра" остались только стены со слепыми окнами без стёкол. У дымящихся развалин собралась печальная толпа - служащие универмага. Шёпотом передавали друг другу новости - сгорело абсолютно всё; нет, внутри никого не было, никто не пострадал; говорят, виноват газовый генератор в подвале. И только на один вопрос никто не мог дать ответа - что теперь будет с ними самими?

Наконец появился человек из дирекции. Все затаили дыхание. Человек развернул какую-то бумажку, откашлялся и объявил -

до организации нового помещения универмага все служащие будут продолжать получать жалование на прежних основаниях.

Все выдохнули. Ничего не закончилось.

Универмаг временно перебрался в другое здание, а на пепелище началось строительство. Потихоньку на его месте вырос семиэтажный красавец с зеркальными витринами, лифтами и вращающимися дверями. Новый "Мюр и Мерилиз" был больше, современнее, роскошнее прежнего. Через восемь лет после пожара его двери распахнулись для москвичей.

Потом была революция. Универмаг закрыли, национализировали, потом снова открыли под эгидой Мосторга. Места девочек-"мюрмерилизочек" за прилавками заняли строгие комсомольцы. Правда, местные по привычке всё равно говорили: "съездить к Мюру".

Затем магазин переименовали в ЦУМ. В годы Великой Отечественной в здании находилась казарма, а в 50-х годах универмаг был запущен как заведение "для торговли товарами высокого качества по повышенным ценам". Таковым он является и поныне.

В общем, история "Мюра и Мерилиза" совсем не закончилась в том пожаре. А даже наоборот :)

ПРИМЕЧАНИЯ:

*Во многих источниках "Мюр и Мерилиз" указывается как первый в Российской империи универсам. Но как минимум одно подобное заведение появилось всё-таки чуть-чуть раньше - за год до открытия "Мюра", в 1884 году во Владивостоке открылся первый универсальный магазин Кунста и Альберса. Причём если "Мюр и Мерилиз" был единственным магазином в своём роде и совершенствовался "вглубь" (больше, богаче, современнее), то "Кунст и Альберс" рос вширь - как сеть универмагов. К 1914 году у него было больше трёх десятков филиалов в разных городах.

**Несмотря на эту "шуточку" про "баб с пьесами", в повседневной жизни Чехов очень даже не брезговал пользоваться услугами "Мюра". Даже в период, когда писатель жил в Ялте, он через каталоги заказывал себе одежду из универмага.

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А вы знали об этом?

В 1097 году, по инициативе Владимира Мономаха, тогда еще князя Переславля, был созван Любечский съезд, который должен был покончить с междоусобной войной. Князья условились, что отныне каждый должен был владеть своей «отчиной». Даже киевский князь, который формально оставался главой государства, не мог нарушить границы. Так, благими намерениями на Руси была официально закреплена раздробленность. Единственное, что еще тогда объединяло русские земли, был единый страх перед половецкими нашествиями.

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