Кровавое крещение Руси: мифы и факты

Все мы знаем, что в 988 году князь Киевский приказал своему народу пройти обряд крещения в реке Днепр. Этим фактом народ Руси объявлялся христианским, но все же требовался некоторый период времени для осознания и принятия нововведения людьми.

С появлением в обществе неоязычества, многие ее участники утверждали о том, что крещение было “кровавое”, а именно из-за этого не имеет права называться правдивым. Так давайте попробуем разобраться как же все таки проходило крещение Руси и рассмотрим факты, описанные летописцами.

Почему возникла потребность в крещении Руси?

Самой главной проблемой среди русских народов было то, что они не имели общего понятия о Боге и практически каждый поселок на Руси имел “собственное” божество. Не смотря на лояльное отношение язычников к другим божествам, было много разногласий между народами, возникающие из-за отсутствия единого верования.

Князь Владимир был человек очень умный, а также имел глубокие понятия о религиозности, поэтому понимал, что в прежней форме язычничество существовать не может. Именно после объединения русских племен Владимир осознал, что необходимо религиозное единство для дальнейшего развития государства.

В 983 году князь решил реформировать многобожие, поставив перед людьми идолов, которые, к сожалению, не имели достаточного авторитета среди жителей.

Из-за такого решения, язычничество Владимира принесло для людей много жертвоприношений, которые они делали для Богов. В особенности они “любили” приносить в жертву христиан, которые прославляли Господа.

Действительно, очень странное перевоплощение в душе князя, ведь в 983 году он делает жертвоприношения, а через 5 лет — принимает христианство и крестит Русь. Возможно он смог осознать бездуховность язычничества, которое подвергает людей на насилие и плохие поступки.

Почему крещение было добровольным?

Дело в том, что князь предполагал, что могут быть некоторые сопротивления со стороны язычников, которые не смогут принять верование. Внутренне князь Владимир смог осознать всю высоту духовной ценности, ведь язычничество не позволяло этого сделать. Жизнь на Руси была достаточно разгульной и неправомерной. Именно эта свобода могла стать главным препятствием принятия людьми новой веры, в которой есть Божьи законы и наставления.





Приняв веру самостоятельно, а также окрестив всех бояр, он отправил гонцов по всем городам и уголкам, которые доносили до людей следующее: кто из людей не придет на реку — тот станет мне врагом. Люди приняли эти слова с радостью и самостоятельно отправились на реку в назначенный день, ведь из-за уважения к правителю люди говорили, что “князь не может принять то, что не принесет хорошего для всех”.

Люди действительно добровольно приняли веру, ведь князь тоже уже признавал насильницкие методы правления. Все пришли к Днепру и перекрестившись слушали молитвы о том, чтобы их принял Господь и позволил познать веру.

Действительным фактом остается то, что князь Владимир отдавал приказы собирать детей для того, чтобы они познали “знания книжные”. Матери горько плакали об этом, ведь считали, что их дети недостаточно познали веру. Это позволило “вырастить” много священников и церковных служителей, которые в дальнейшем служили в ново возведенных храмах.

Трудности возникшие во время крещения

Существовали территории на севере, которые не желали тяготеть к Киеву, а также там жили финны поддерживающие язычничество. Это привело к некоторым трудностям, которые возникли во время объединения государства единой верой.

По всем уделам князь киевский поставил своих сыновей, которые занимались полным принятием веры всеми людьми. Особые проблемы были в Ростове и Мурманске, в которых люди не поддавались насаживанию нового верования. Были ли кровавые расправы над ними? Нет. Проблемными городами занялся сам князь, который строил много церквей и создал поручителей, собирающие людей на крещение.

Также главной проблемой было крещение Новгорода, в котором действительно есть свидетельства об противостояниях. Но все же все столкновения имели решения в пользу князя.

Главным было покорить большие города и их управителей, ведь по законам пригороды всегда подчинялись старейшинам. Соглашались старейшины — было легче проводить процесс принятие новой религии.

Люди достаточно спокойно реагировали на новую веру. Да, они приняли христианство физически, но еще длительно не осознавали всей духовности этой веры. Жители городов не стали выбрасывать реквизиты языческого верования и появилось своеобразное “двоеверие”.

Возникает много дискуссий по поводу “кровавости” крещение Киевской Руси, но все источники с летописей свидетельствуют о том, что основная масса людей своевольно приняла верование. А как вы считаете, было ли правильно объединить народы единой верой?



Источник: https://history.com.ru/kievrus/krovavoe-kreshhenie-rusi-mify...

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