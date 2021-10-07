“Я же тебе говорила!” и ещё 5 фраз, которые не хочет слышать ни один мужчина

4. “Ты меня совсем не любишь!”

Попытки капризничать и манипулировать партнёром могут быть эффективными только в начале отношений, но рано или поздно мужчина поймёт, что к чему, и перестанет обращать внимание на эти слова. Или же это будет его очень сильно раздражать!

5. “Мне не нравятся твои друзья/брат/сестра/родители…”

Совершенно неважно, к кому именно относится эта фраза. Если вы демонстрируете неприязнь к кому-либо из близкого окружения мужчины, вы его тем самым обижаете. Не забывайте, что друзья и родственники вашего молодого человека являются важной частью его жизни (точно так же, как и вы). Не стоит обижать тех, кто ему дорог!

Вы вполне можете отказаться от общения с друзьями избранника, если они вам не нравятся. Или же можете не выслушивать нотации, которые любит читать вам его мама. Или же избегать общения с его сестрой, поскольку она слишком назойлива. Вы имеете на это полное право. Но ни в коем случае не запрещайте своему мужчине общаться с ними.

Источник фото: pixabay.com

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

6. “А ты сам не можешь додуматься?”

Складывается впечатление, что мужчина должен уметь читать ваши мысли и угадывать, чего вам хочется. Но, увы, никакими телепатическими способностями сильный пол не обладает. Кроме того, он не понимает намёков, поэтому обо всём, чего вы хотите, нужно говорить избраннику прямо.

Если вы честно скажите мужчине, куда хотите пойти погулять, в какую страну отправиться в отпуск и какой подарок получить на свои именины, то он, скорее всего, сделает именно то, что вы попросите. Но если вы будете ждать, что он догадается обо всём сам, то в итоге вас будет ждать разочарование.

Теперь вы знаете, какие фразы лучше не говорить мужчине, чтобы его не обидеть!

Источник : https://test.temaretik.com/2318742823439173821/

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