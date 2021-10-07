“Я же тебе говорила!” и ещё 5 фраз, которые не хочет слышать ни один мужчина

Мужчину обидеть очень легко. Достаточно просто сказать ему одну колкую фразу, чтобы в душе любимого заскребли кошки. Каких слов и выражений лучше избегать? Об этом сегодня и поговорим!
Фразы, которые не хочет слышать ни один мужчина
Постарайтесь не говорить этих слов своему партнёру!
1. “Я же тебе говорила!”
Милые дамы, противоположный пол считает, что подобные слова произносят только зануды. И пусть вы даже на сто процентов правы, это не значит, что нужно всегда указывать мужчине на совершённую им ошибку. Иначе он будет думать, что вы только и ждёте от него очередного промаха.
Постарайтесь вместе найти решение проблемы, а не демонстрировать собственное превосходство.
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2. “У тебя ничего не выйдет!”
Очередная неуместная фраза, которую лучше никогда не произносить вслух. Если вы позволяете себе говорить эти слова любимому мужчине, то это значит, что вы не только его не любите, но и совершенно не уважаете.
3. “Не зря моя мама говорила про тебя…”
И пусть даже ваша мать действительно предупреждала вас о том, что мужчина вот-вот совершит какую-то ошибку, не стоит ему указывать на это. В конце концов, он живёт с вами, а не с ней, и ваши отношения касаются только вас.И не стоит вмешивать в семейные дела третьих лиц. Лучше обсудите с мужчиной свои чувства и мысли, честно сказав ему, что думаете именно вы, а не ваша мама.
4. “Ты меня совсем не любишь!”
Попытки капризничать и манипулировать партнёром могут быть эффективными только в начале отношений, но рано или поздно мужчина поймёт, что к чему, и перестанет обращать внимание на эти слова. Или же это будет его очень сильно раздражать!
5. “Мне не нравятся твои друзья/брат/сестра/родители…”
Совершенно неважно, к кому именно относится эта фраза. Если вы демонстрируете неприязнь к кому-либо из близкого окружения мужчины, вы его тем самым обижаете. Не забывайте, что друзья и родственники вашего молодого человека являются важной частью его жизни (точно так же, как и вы). Не стоит обижать тех, кто ему дорог!
Вы вполне можете отказаться от общения с друзьями избранника, если они вам не нравятся. Или же можете не выслушивать нотации, которые любит читать вам его мама. Или же избегать общения с его сестрой, поскольку она слишком назойлива. Вы имеете на это полное право. Но ни в коем случае не запрещайте своему мужчине общаться с ними.
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6. “А ты сам не можешь додуматься?”
Складывается впечатление, что мужчина должен уметь читать ваши мысли и угадывать, чего вам хочется. Но, увы, никакими телепатическими способностями сильный пол не обладает. Кроме того, он не понимает намёков, поэтому обо всём, чего вы хотите, нужно говорить избраннику прямо.
Если вы честно скажите мужчине, куда хотите пойти погулять, в какую страну отправиться в отпуск и какой подарок получить на свои именины, то он, скорее всего, сделает именно то, что вы попросите. Но если вы будете ждать, что он догадается обо всём сам, то в итоге вас будет ждать разочарование.
Теперь вы знаете, какие фразы лучше не говорить мужчине, чтобы его не обидеть!
Источник : https://test.temaretik.com/2318742823439173821/
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