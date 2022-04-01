Яков Свердлов: какие преступления совершил «отец-основатель» СССР

Происхождение неизвестно
Первостепенным фактом про Свердлова можно считать то, что про него не так уж много достоверных фактов, несмотря на его широкую известность. Прежде всего, неизвестны ни точная дата его рождения (кроме года), ни занятия его родителей, ни даже его настоящее имя. По наиболее распространённой версии, его отец, происходивший из какого-то еврейского местечка в черте осёдлости, сумел перебраться в Нижний Новгород и основать там гравёрную мастерскую. Но чтобы из черты осёдлости переехать в Великороссию, требовалось законное основание – принадлежность к гильдейскому купечеству или университетское образование – а нам ни о чём таком у отца Свердлова неизвестно. Отец был записан под именем Мовша Свердлин, но есть также сведения, что его звали Мираим Гаухман.Также есть разногласия в том, как первоначально звался Яков Свердлов: Ешуа-Соломон Мовшевич (но, скорее всего, это был его старший брат) или Янкель Мираимович.
Убийство царской семьи
Сейчас имя Свердлова известно, главным образом, его видной ролью в организации убийства царской семьи и красного террора, хотя понятно, что он был не единственным инициатором этих преступлений. Но даже то, что Свердлов сумел выделиться на их фоне, говорит о многом.
В дневнике Льва Троцкого от 1935 года есть запись об его разговоре со Свердловым, состоявшемся после приезда Троцкого в Москву с фронта гражданской войны летом 1918 года. Троцкий утверждал, что, находясь на фронте, не знал о расстреле царской семьи. Сам Троцкий якобы хотел устроить суд над Николаем II, но, приехав, узнал, что царь и его семья были расстреляны. «Ильич считал, что нам нельзя оставлять им живого знамени», – будто бы сказал председатель ВЦИК.
Достоверность этого свидетельства сомнительна. 18 июля 1918 года, как устанавливается документами, Троцкий присутствовал в Москве на заседании Совнаркома, где было доложено о том, что по решению Уральского областного Совета вся семья бывшего императора расстреляна. Согласно дневнику наркома земледелия Владимира Милютина, это сообщение, бесстрастным тоном, сделал Свердлов.
Известно также, что председатель Уральского облсовета Филипп Голощёкин за несколько дней до убийства царя был в Москве и встречался с Лениным и Свердловым. Неизвестно, о чём он с ними говорил. Вероятно, он не получил санкцию на расстрел, так как 16 июля направил им телеграмму с требованием разрешить расправу. Неизвестно, получил ли он предварительное одобрение. Как бы то ни было, личная ответственность Свердлова за это конкретное злодеяние тонет в коллективной.
Геноцид казаков
Свердлов считается одним из важнейших инициаторов геноцида казачества, развёрнутого в 1919 году. Его жертвами стали больше миллиона человек – в том числе тысячи женщин, детей, стариков. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) приняло секретную директиву об отношении к казакам. За подписью Свердлова она была направлена к исполнению всем большевикам, работающим в казачьих областях.
Первый пункт директивы предписывал «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».
Однако нет точных данных о том, что Свердлов сам составлял текст этой директивы. Кроме того, порядок обсуждения и принятия этой директивы производит впечатление неполноценного документа. Ведь такой вопрос должен был рассматриваться по меньшей мере на уровне Политбюро ЦК, с участием самого Ленина. И без его санкции мероприятия такого масштаба и глубины выглядят партизанской акцией внутри большевистского руководства. Впрочем, некоторые историки так и считают, что в то время Свердлов де-факто оттеснил Ленина от руководства партией, что и привело к скорой кончине Свердлова.
Загадочная смерть
Некоторые писатели на исторические темы выдвинули версию о том, будто Свердлов стоял за покушением на Ленина 30 августа 1918 года. Как бы то ни было, в период лечения Ленина Свердлов приобрёл мало чем ограниченную власть. Обстоятельства смерти Свердлова загадочны. По официальной версии, он заболел испанским гриппом, который тогда косил людей сотнями тысяч. Однако тяжёлая болезнь Свердлова, о которой было почему-то официально объявлено, длилась больше недели, тогда как от «испанки» умирали обычно быстрее. Есть свидетельства, что Свердлов почти оправился от болезни и приступил к работе. За четверть часа до смерти он имел краткий разговор с Лениным... Есть и такая версия, будто выступая на митинге перед рабочими в Орле, Свердлов был ими избит и умер от последствий побоев.
Законодатель моды
Троцкий утверждает, что именно Свердлов стал инициатором «большевистского» стиля одежды – чёрные сапоги, чёрная кожаная тужурка и такая же чёрная кепка. Весь с головы до ног он был облачён, по словам Троцкого, в «чёрную кожаную броню» и таким запечатлелся в памяти его, да и многих. С него, а вовсе не с чекистов, и пошла эта мода.
Подготовка к бегству
В 1935 году по распоряжению шефа НКВД Генриха Ягоды был вскрыт секретный сейф Свердлова, запечатанный с момента его смерти. При вскрытии там было обнаружено царских золотых монет на сумму 108 525 рублей, банкнот Российской империи на 705 тысяч рублей, ценные ювелирные изделия, а также заполненные бланки паспортов Российской империи и кайзеровской Германии на разные имена, в том числе, с приметами самого Якова Михайловича. Основательно, видать, пламенный большевик готовился «лечь на дно», да не один, в случае поражения революции. Докладная записка Ягоды Сталину о результатах вскрытия была опубликована в 1994 году.
Братья-буржуи
Интересным человеком был старший брат Якова. Он крестился в православие, причём его крёстным отцом стал Максим Горький. Ешуа-Соломон Свердлов принял имя Зиновия Пешкова и был завзятым театралом. Он эмигрировал во Францию, а с началом Первой мировой войны вступил в Иностранный легион. В битве под Верденом он потерял руку, но прожил до 1966 года, будучи на дипломатической службе. В годы гражданской войны приезжал в Россию в составе миссий союзников к белым армиям, а в 1921 году участвовал в организации международной помощи голодающим в России.
Младший брат Якова, Вениамин, до революции пытался наладить свой бизнес в США, но разорился. По приглашению брата он в 1918 году вернулся в Россию и работал в советских учреждениях, пока в 1939 году его не расстреляли как «троцкиста».
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