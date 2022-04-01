Яков Свердлов: какие преступления совершил «отец-основатель» СССР

Убийство царской семьи

Сейчас имя Свердлова известно, главным образом, его видной ролью в организации убийства царской семьи и красного террора, хотя понятно, что он был не единственным инициатором этих преступлений. Но даже то, что Свердлов сумел выделиться на их фоне, говорит о многом.

В дневнике Льва Троцкого от 1935 года есть запись об его разговоре со Свердловым, состоявшемся после приезда Троцкого в Москву с фронта гражданской войны летом 1918 года. Троцкий утверждал, что, находясь на фронте, не знал о расстреле царской семьи. Сам Троцкий якобы хотел устроить суд над Николаем II, но, приехав, узнал, что царь и его семья были расстреляны. «Ильич считал, что нам нельзя оставлять им живого знамени», – будто бы сказал председатель ВЦИК.

Достоверность этого свидетельства сомнительна. 18 июля 1918 года, как устанавливается документами, Троцкий присутствовал в Москве на заседании Совнаркома, где было доложено о том, что по решению Уральского областного Совета вся семья бывшего императора расстреляна. Согласно дневнику наркома земледелия Владимира Милютина, это сообщение, бесстрастным тоном, сделал Свердлов.

Известно также, что председатель Уральского облсовета Филипп Голощёкин за несколько дней до убийства царя был в Москве и встречался с Лениным и Свердловым. Неизвестно, о чём он с ними говорил. Вероятно, он не получил санкцию на расстрел, так как 16 июля направил им телеграмму с требованием разрешить расправу. Неизвестно, получил ли он предварительное одобрение. Как бы то ни было, личная ответственность Свердлова за это конкретное злодеяние тонет в коллективной.