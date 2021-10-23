Топ-10: самые удивительные факты про Мексику

У Мексики не самая лучшая в мире репутация. Известная из-за проблем с наркотиками, нищетой, уличным насилием, вечными нападками со стороны американских политиков, Мексика может показаться далеким и страшным местом, где происходят только плохие вещи. Даже в те беззаботные времена, когда война с наркокартелями еще не была начата, большинство людей извне ассоциировали эту землю только с текилой, сиестой и местом весенних каникул студентов из соседних стран.



Но на самом деле Мексика – это намного большее, чем дурная слава и выпивка. Растянувшаяся на 2 миллиона кв км, гордящаяся историей, восходящей еще со времен ацтеков и древних племен майя, Мексика – это место бесконечного восхищения. Здесь все еще живут племенные туземцы, в ее столице больше музеев, чем в каком-либо другом городе на Земле, это место достижений в области культуры и великой истории. Перед вами десять удивительных фактов про эту испаноговорящую страну Северной Америки, о которых мало кто знает.



10. Когда-то мексиканцы были одной из пяти крупнейших наций на Земле





Современная Мексика просторна. Возможно, она меркнет на фоне США и Канады, но в то же самое время европейские страны – карлики по сравнению с ней. Мексика даже больше любой африканской страны, за исключением всего одной.

В мировом рейтинге она на 13 месте.И это все про современную Мексику, которая в 19 веке была еще более великой. А если заглянуть во времена до 1821 года, она была одной из крупнейших стран в мире.На этой карте изображена независимая Мексика в своем максимальном размере. Как известно, раньше Техас, Аризона, Нью-Мехико, Юта, Невада и Калифорния все были частью южного соседа США. Территории Мексики простирались еще дальше на юг. Современные Гватемала, Гондурас, Эль Сальвадор, Белиз, Коста-Рика и Никарагуа также принадлежали Мексике. Если собрать все эти территории вместе, Мексика в ее лучшие годы была больше современного Европейского союза. Если бы она существовала и сегодня, она была бы пятой крупнейшей страной на Земле.

Но такой большой Мексика просуществовала недолго. До окончания 1820-х годов она растеряла большинство этих земель, которые теперь известны как страны Центральной Америки. Спустя 25 лет после этого Мексикано-Американская война еще больше уменьшила площадь страны в пользу современных США.



9. Здесь находится самый древний университет во всей Северной Америке





Многие на вопрос о том, какой самый старый университет в Северной Америке, ответят, что это Гарвард. И будут неправы. Конечно, Гарвард – довольно древний, ведь он был основан в 1636 году. Но даже с такой датой рождения это учреждение – просто ребенок рядом с его мексиканским эквивалентом. Национальный Автономный Университет Мексики (НАУМ), расположенный в Мехико, открылся в 1553 году!

Подумайте только, этот университет был открыт еще во времена правления императора Священной Римской империи. Свой устав это заведение получило из рук Императора Чарльза Пятого, который управлял и Римской империей, и Испанской (династическое устройство тогда было очень сложным). Шекспиру в том году было не суждено родиться еще 10 лет, Исаку Ньютону оставалось еще 100 лет до появления на свет, а сегодня все мы ближе к последнему издыханию Джорджа Вашингтона, чем к дате основания НАУМ-а. Правда, в 1533 году он был назван иначе – это был Королевский и Папский Университет Новой Испании. В отличие от Гарварда, это образовательное учреждение не действовало непрерывно. Диктатура закрыла его в 1867 году, и НАУМ не работал до Мексиканской революции 1910-1917-х годов.



8. В Мексике более 60 государственных языков



Кого ни спроси, любой скажет, что официальный язык Мексики – испанский. И это будет правдой лишь отчасти. Хотя испанский язык – самый распространенный в стране, он не единственный официальный язык. С тех самых пор, как правительство приняло Закон о языковых правах, свыше 60 местных наречий были признаны в качестве официальных.



Самый распространенный из них – нахуатль. На этом языке разговаривает около 1,3 миллиона человек, что равно населению штата Нью-Гемпшир. Это язык Ацтекской империи, язык, который когда был главенствующим по всей Мексике. Но он далеко не единственный. Еще 700 тысяч мексиканцев разговаривает на языке племени Майя юкатеке и 500 тысяч человек говорят на микстеке. Итого около 7 миллионов мексиканцев разговаривают на еще одном языке, кроме испанского. В стране очень распространено двуязычие.



Что интересно, не все государственные языки такие уж массовые. Так 30 распространенных языков используются всего 10 000 – 400 000 граждан, а такие языки, как агуакатек, в ходу менее чем у 30 человек.



7. Самый короткий в мировой истории президентский срок







Вильям Генри Гаррисон (William Henry Harrison) известен в Америке своим ужасно коротким сроком пребывания на посту президента. Девятый президент США свалился с пневмонией на день инаугурации и умер всего через месяц. Но даже правление этого несчастного американца продлилось дольше, чем служба 34-го президента Мексики. Педро Хосе Доминго (Pedro Jos? Domingo) являлся президентом страны не менее 15 минут, но и не более часа.



Причиной тому были безумные политические игры во времена Мексиканской революции. Генерал Викториано Хуерта (Victoriano Huerta) только сверг правление президента Мадеро. Согласно мексиканской Конституции власть от смещенного президента автоматически переходит в руки вице-президента, главного прокурора, министра иностранных или внутренних дел. В то время Доминго был как раз министром иностранных дел. Для того, чтобы переворот выглядел корректно, генерал Хуерта убедил правительство назначить президентом именно Доминго.



Сделка была завершена, когда Доминго назначил Хуерту главой МВД и тут же подписал указ о своей отставке. Власть вновь перешла в новые руки, Хуерта автоматически и абсолютно законно стал новым президентом Мексики. Ни один другой мировой лидер не правил так недолго, как Доминго. Ближе всех к нему в мировой практике подобрался Диосдадо Кабелло (Diosdado Cabello), правивший Венесуэлой в 2002 году целых 6 часов. Но его правление все равно было в 20 раз дольше президентства Педро Доминго.



6. В некоторых штатах Мексики существует три рода



Взаимоотношения Мексики с правами ЛГБТ сообщества по меньшей мере сложные. И в то время, как в некоторых штатах наркокартели расстреливают бары для голубых, в столице Мексики легализуют однополые браки. А еще есть южный штат Оахака, в котором отношение к трансгендерам, пожалуй, самое уникальное и терпимое по всей Северной Америке. Кроме туземного племени сапотеков, в этом штате официально признали существование третьего гендера.



Согласно определению Мукси (Му-Шэй) к третьему роду относятся люди, рожденные мужчиной, но выбравшие жизнь женщины. Таких транссексуалов воспринимают равноправными гражданами и такой же данностью, как любого мужчину или женщину. У этих людей свой бизнес, они хорошо готовят, и существует даже ежегодный бал, который исправно посещает местный мэр. Но эти мукси – не такая уж дань современности. Похоже, что они были здесь всегда, еще со времен расцвета племени сапотек.



Доколумбийское общество в Мексике всегда стремилось иметь в своих рядах третий род из числа мужчин, перевоплощавшихся в женщин. И хотя с появлением испанцев большинство сапотекских традиций исчезло, мукси остаются частью этого общества, появившись здесь задолго до того, как появилась аббревиатура ЛГБТ.



5. Здесь находится самый маленький в мире вулкан





Похоже, что Мексика обладает скрытой способностью поражать мир необычно маленькими вещами. Стоит только вспомнить самого недолговечного президента. Именно в Мексике находится самый маленький в мире вулкан по имени Куексомате (Cuexcomate). И хотя выглядит он довольно неприметно и не особо впечатляет воображение, за этой скромной картинкой скрываются удивительные факты. Как известно, свое формирование он начал в 1664 году, отделившись от вулкана покрупнее – Попокатепецля (Popocat?petl). Каким-то образом Куексомате начал расти… и потом просто перестал, достигнув высоты в 13 м. Это совсем немного для такой формы рельефа, согласитесь. Чтобы заглянуть в кратер, хватит живой лестницы из 7 взрослых человек среднего роста.



Этот вулкан очень мал и давно не действует, поэтому никто особо не опасался строить свои дома поблизости от него. Если вы захотите навестить это место, вам нужно будет отправиться в пригород Пуэблы, проехать мимо фабрики Volkswagen и разыскать вулкан посреди дворов жилых домов.



4. Мексиканцы массово покидают США, иммиграция больше не проблема







Иммиграция мексиканцев в США давно стало частой темой политических разногласий в штатах. И хотя до сих пор большое число граждан из южной части Северной Америки стремятся в США в поисках лучшей жизни и работы, все чаще многие из них приезжают, осматриваются и возвращаются домой в Мексику. Согласно исследованиям аналитического центра PEW, занимающегося социальными и демографическими проблемами, за последнее десятилетие прирост иммигрантов из Мексики значительно упал и даже достиг отрицательной отметки.



Это означает, что на самом деле мексиканцы чаще уезжают из США, чем прибывают сюда. Но до недавнего спада все было совсем иначе. В период с 1995 по 2000 год из Мексики в штаты перебралось порядка 2.27 миллионов человек. С 2009 по 2014 показатель упал до минус 140 тысяч.



Причин на это много: границы стали охраняться значительно лучше, чувствуется влияние экономического кризиса в США и развитие рынка труда дома в Мексике. Ну и, наконец, иммигранты просто соскучились по родным и все чаще стремятся воссоединиться со своими семьями, оставшимися в Мексике.



3. Однажды Мексика вступила в войну с Францией из-за пирожных





В истории всех войн нет причины для начала конфликта глупее, чем нападение одной страны на другую из-за кондитерской лавки. Но именно из-за пирожных и произошла война между Францией и Мексикой в 1838 году. Во время национального бунта в столице Мексики была разгромлена пекарня, принадлежащая французу по имени Ремонтель (Remontel). Он потребовал с государства компенсацию за убытки. Когда в ответ власти Мексики лишь рассмеялись над требованием пекаря, он вернулся во Францию и потребовал аудиенцию у короля Луиса-Филиппа. И получил ее. И что еще более удивительно, монарх согласился помочь поруганному кондитеру.



Официальный Париж написал в Мехико письмо с требованием о выплате 600 тысяч песо, что в 600 раз дороже стоимости разгромленной пекарни. В ответ на отказ мексиканских властей в страну вторглась французская армия. Целая страна оказалась в блокаде, под обстрелом и бомбежкой. И только благодаря британскому вмешательству война была прекращена в 1839 году. Ремонтель получил свой деньги. В итоге «Пирожная война» продлилась 4 месяца и унесла сотню жизней, а еще 200 человек получили ранения разной степени тяжести.



2. Недолго, но Мексикой правил самый заблуждающийся император в Истории человечества







Фердинанд Максимилиан Джозеф (Maximilian Joseph) был удостоен чести стать первым и единственным императором Мексики. Член европейской королевской семьи Габсбургов (Австро-Венгерская империя), Максимилиан пребывал в праздности, когда в 1863 году получил обращение от лица всех мексиканцев, которые всеобщим голосованием выбрали его своим королем. Европейца не пришлось долго уговаривать, вскоре он выехал в Мексику, где провозгласил себя императором. И зря.



На самом деле письмо было отправлено Наполеоном III, правителем Франции, который был в сговоре с консервативными мексиканцами из высшего общества. Они хотели посадить на трон страны свою марионетку. Максимилиан не предполагал, что его выбрали не в качестве славного царя, а как идиота, которым можно будет пользоваться по своему усмотрению. Но воцарение Максимилиана вызвало настоящую гражданскую войну, которая продлилась три года.



Габсбург наивно полагал, что настал его час, и зов королевской крови наконец-то найдет свое применение. Он считал себя обожаемой фигурой, а оказался нежеланным захватчиком власти. Когда войска США вмешались, чтобы изгнать французскую армию из Мексики, император Максимилиан отказался покинуть страну, заявив, что местные крестьяне нуждаются в своем царе.



Но те же самые упоминаемые им крестьяне и расправились с императором на одиноком холме за пределами города Керетаро в 1867 году. Так и завершилось правление самого заблуждающегося в мире царя и единственного императора Мексики.



1. Столица Мексики тонет







Находясь на высоте в 2 240 м над уровнем моря, Мехико является одной из самых высоких в мире столиц. Только семь других столиц из 200 построены еще выше. Однако Мехико не всегда сможет оставаться на восьмой строчке этого рейтинга по простой причине. Мексиканская столица в прямом смысле этого слова и с большой скоростью тонет.



Да, тонет! Каждый год этот мегаполис, дом для почти 21 миллиона человек, теряет по три метра в высоту. За последние 60 лет весь город опустился на 10 м ближе к уровню моря. Сейчас седьмой по высоте считается столица Йемена, Сана, находясь на 2 250 м над уровнем моря, что на 10 метров выше Мехико. Но так было не всегда. Мексиканская столица уступила Сане свое место всего за 60 лет.



Причина простая – вода. Жители столицы обеспечивают себя водой из водоемов по соседству от города, что истощает их общий одный бассейн и влияет на почву. Поскольку население города только растет, потребность в воде увеличивается, и город будет «тонуть» еще быстрее, однажды вылетев даже из десятки самых высоких столиц. Пока что это не самая близкая перспектива, ведь Найроби, находящаяся на 10 месте рейтинга, на 450 м ниже Мехико. Но сам факт происходящего не может не поражать!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2329287751053347818/

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