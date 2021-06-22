10 удивительных пророчеств от самого Билла Гейтса

Сегодня речь пойдет об основателе одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Microsoft, Билле Гейтсе. Но миллиардер известен не только как успешный бизнесмен. Ещё Гейтс прославился своим даром провидения. Многие из его предсказаний, которые он давал еще десятки лет тому назад, уже сбылись, некоторые в процессе, а какие-то вполне вероятно, что исполнятся в скором будущем, исходя из нынешнего положения дел.
Многие критики, анализируя события уходящего года, даже прозвали Билла Гейтса демоном, пророчащим не всегда радужные события.
Сегодня мы предлагаем вам узнать о 10 поразительных пророчествах Билла Гейтса
Сначала остановимся на тех предсказаниях и прогнозах, которые к настоящему моменту уже сбылись.
1. Все человечество захлестнет волна страшного вируса
«Если что-то и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», — такое предсказание сделал Гейтс еще в 2015 году во время своей лекции для TED Talk.
С началом пандемии коронавируса многие не упустили возможности вспомнить слова Гейтса об опасном вирусе. В сети даже поползли слухи, что сам Гейтс причастен к созданию коронавируса.
Как утверждают авторы теории заговора, миллиардер мог быть вполне заинтересован этим вопросом, преследуя цель вживления людям чипов под предлогом вакцины. В ответ на что Гейтс отметил, что такого рода слухи трудно отрицать, хоть и звучит это “так глупо и странно одновременно”.
Пока что это пророчество сбылось на 50%. Инфекция коронавируса охватила весь мир, ежедневно унося жизни сотен людей уже почти на протяжении целого года. По последним данным коронавирусом переболело 44 миллиона людей, умерло около 1,1 млн человек.
2. Дома под прицелом видеокамер
«Постоянная видеосвязь с домом станет обычным явлением. Вы увидите, кто приходит к вам, когда никого нет», — предположил Билл Гейтс еще в 1996 году в своей книге «Бизнес со скоростью мысли».
В то время народ еще не понимал, о чем собственно речь, и как это пророчество воплотить в жизнь. Но прошло не так много времени, и сегодня видеонаблюдение является обязательным элементом системы «умный дом» и охранных систем как частных домовладений, так и объектов общественного назначения.
3. Телефоны станут умными
«Люди будут носить с собой небольшие устройства, которые позволят им всё время оставаться на связи и использовать компьютеры, где бы они ни находились. Они смогут проверить новости, посмотреть на забронированные рейсы, получить информацию с финансовых рынков, по сути, делать всё что угодно на этих устройствах».
Такое предположение выдвинул Гейтс еще в 1999 году, когда началась эпоха кнопочных мобильников, а народ и предположить не мог, что через каких-то 10 лет обычный телефон, пригодный только для совершения звонков, превратится в смартфон со всеми функциями компьютера, который помещается в руке.
4. Реклама станет адаптированной к вашим запросам
«Девайсы будут “знать” покупательские предпочтения и показывать рекламу, адаптированную к вашим нуждам», — предположил Билл Гейтс в далеком 1999 году.
И этому пророчеству судилось сбыться. Действительно в последнее время пользователи сети могли заметить, что реклама, предлагаемая в Интернете, стала таргетированной под их нужды. Некоторые даже склоняются к мысли о том, что Facebook и Instagram следят за пользователями, подслушивая их запросы и после демонстрируя рекламные предложения во время того, как пользователь проводит время в Интернете.
5. Люди будут проводить больше времени в социальных сетях
И снова очередное предположение Гейтса, сделанное в 1999 году.
«Частные веб-страницы для ваших друзей и членов семьи станут нормой. Они позволят вам переписываться и планировать события».
И это пророчество было сделано Гейтсом еще за пять лет до появления популярной социальной сети Facebook.
5 прогнозов Билла Гейтса, которые имеют все шансы сбыться в скором времени
1. Человечество столкнется с кризисом, который окажется страшнее пандемии коронавируса
Казалось бы, что может быть страшнее коронавируса? Оказывается может. И это экологический кризис, связанный с изменением климатических условий на планете и резким потеплением. Как отметил Гейтс, всего каких-то 10 лет отделяет нас от климатической катастрофы.
По предположению миллиардера, если ничего не предпринять и не решить эту проблему сегодня, к 2100 году смертность от глобального потепления превысит смертность от коронавируса в целых пять раз – 73 смерти на 100 000 человек против 14 смертей на 100 000 человек соответственно. И чем хуже будет складываться экологическая ситуация на планете, тем страшнее последствия будут ждать мировую экономику.
2. Новые вирусы каждые 20 лет
В свете последних событий и разбушевавшейся пандемии коронавируса еще во время первой волны вируса в апреле 2020 года Гейтс заявил, что новые вспышки различных вирусов будут происходить каждые 20 лет. Миллиардер считает, что правительства всех стран мира должны уже сегодня предпринять определенные меры, чтобы в будущем не допустить подобной ситуации.
«Мировые лидеры могли потратить на несколько триллионов меньше, если бы страны были подготовлены к вирусу должным образом», — сказал Гейтс в интервью Financial Times.
3. В 2032 году на смену углеводородной энергетике придет возобновляемая
«Современные исследования во многом касаются развития энергетики, это важно для общества — а потому через 15 лет возобновляемая энергетика опередит углеводородную», — сделал такое заявление Гейтс на своей страничке в Twitter еще в 2017 году.
А еще миллиардер отметил, что если бы он был молод и на сегодняшний день был выпускником колледжа, то выбирал бы себе работу в сфере искусственного интеллекта, биологических наук или энергетики. Выпускники, берите на заметку!
4. К 2035 году на планете не останется бедных стран
Гейтс предположил, что бедные страны поднимутся на новый более развитый уровень благодаря поддержке и оказанной им помощи другими государствами.
«Практически все страны будут обладать доходами чуть ниже среднего уровня или еще более высоким достатком. Государства будут перенимать опыт своих более успешных соседей и процветать благодаря новым вакцинам, улучшенным семенам и цифровой революции», — такие прогнозы дал Гейтс в 2014 году.
5. К 2037 году на смену рабочим придут роботы
В своем интервью для Quarz в 2017 году Билл Гейтс отметил, что в течение последующих 20 лет преимущественное большинство магазинов, складов и заводов в развитых и развивающихся странах на смену своих сотрудников предоставят роботов. Но с целью не допустить социального взрыва и общественного недовольства в результате автоматизации процессов производства, бизнесмен предложил идею введения налога на роботов. Собранные же деньги было предложено пустить на профподготовку людей, потерявших работу.
А как вы считаете, сбудутся ли последние пять прогнозов Гейтса в ближайшее время, как и те, которые мы уже можем наблюдать в наши дни?
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2241440996538714260/
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