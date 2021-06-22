10 удивительных пророчеств от самого Билла Гейтса

Сегодня речь пойдет об основателе одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Microsoft, Билле Гейтсе. Но миллиардер известен не только как успешный бизнесмен. Ещё Гейтс прославился своим даром провидения. Многие из его предсказаний, которые он давал еще десятки лет тому назад, уже сбылись, некоторые в процессе, а какие-то вполне вероятно, что исполнятся в скором будущем, исходя из нынешнего положения дел.

Многие критики, анализируя события уходящего года, даже прозвали Билла Гейтса демоном, пророчащим не всегда радужные события.

Сегодня мы предлагаем вам узнать о 10 поразительных пророчествах Билла Гейтса

Сначала остановимся на тех предсказаниях и прогнозах, которые к настоящему моменту уже сбылись.

1. Все человечество захлестнет волна страшного вируса

«Если что-то и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», — такое предсказание сделал Гейтс еще в 2015 году во время своей лекции для TED Talk.

С началом пандемии коронавируса многие не упустили возможности вспомнить слова Гейтса об опасном вирусе. В сети даже поползли слухи, что сам Гейтс причастен к созданию коронавируса.

Как утверждают авторы теории заговора, миллиардер мог быть вполне заинтересован этим вопросом, преследуя цель вживления людям чипов под предлогом вакцины. В ответ на что Гейтс отметил, что такого рода слухи трудно отрицать, хоть и звучит это “так глупо и странно одновременно”.

Пока что это пророчество сбылось на 50%. Инфекция коронавируса охватила весь мир, ежедневно унося жизни сотен людей уже почти на протяжении целого года. По последним данным коронавирусом переболело 44 миллиона людей, умерло около 1,1 млн человек.