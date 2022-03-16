Интересные факты о ядовитой рыбе фугу

Повар, приготовивший фугу, в случае отравления клиента должен сделать себе харакири.

Второе ее название — рыба-шар, так как в момент опасности так раздувается, что кажется, что сейчас лопнет. Ее также называют собака-рыбой, иглобрюхом и диодонтом, шаротелом.

Когда она чувствует опасность, то начинает очень быстро глотать воду и раздуваться в виде шара. Этим она показывает, что слишком большая, чтобы её есть. Жидкость при глотании попадает в специальный раздувающийся мешок. А дышит рыба при этом жабрами и намного быстрее, чем до принятия круглого состояния. Это говорит о том, что они затрачивают очень много энергии.

Из-за такой способности у этих рыб есть и другое название – шаротел.

Места обитания

Они уроженцы побережья Индии, Малайского архипелага, Индонезии, Филиппин, бассейна Амазонки, низовья реки Конго и некоторых рек Южного Приморья России. У берегов Японии фугу живут преимущественно в морях префектуры Ямагути.

Забавные существа

Описание этих рыб очень интересно. Глаза удивительно подвижны и выразительны. И движутся рыбы словно пчёлки, быстро помахивая крылышками на одном месте. А иногда взмывая вверх, словно красочный дирижабль. Способности зависать на месте и двигаться назад имеют благодаря грудным плавникам.

Самки обычно крупнее самцов и чуть бледнее. «Превращению» в шар способствует необычное строение тела, не имеющее костного панциря, и наличие шипов-иголок.

Вот что может случиться с хищником, если он всё-таки проглатывает рыбу-шар (смотрите фото).

У некоторых шаротелов колючки совсем небольшие, у некоторых довольно длинные и острые. Например, рыба-ёж с колючками-шипами выглядит очень устрашающе.

Колючая рыбка очень любит улиток, которых захватывают своим ртом с дробящими пластинками. Они довольно шустро приближаются к жертве и молниеносно хватают.

По-настоящему эти рыбы опасны для человека. В их мускулатуре содержится смертельно опасный яд «фугу», поэтому мясо рыб нельзя есть даже в сильно проваренном виде. Ядовит даже самый маленький кусочек, действующий на сердце и нервные центры.

На Гавайях аборигены смазывали в желчи морской рыбки наконечники стрел, называя, при этом, рыбой-смертью. Шаманы Гаити готовили из рыбы смесь, превращая людей в зомби, благодаря тетродотоксину, подавляющему деятельность нервной системы.

Но я Японии научились нетрализовать яд фугу нервно-паралитического действия — тетродотоксин. Он в 25 раз сильнее кураре и в 275 раз токсичнее цианидов, поэтому блюдо из этой рыбы по праву считается самым опасным в мире.

Приготовление фугу доверяется только тем поварам, которые прошли специальное обучение и имеют соответствующую лицензию. При получении лицензии повар проходит экзамен – он не только должен приготовить фугу разными способами, и но и сам съесть все приготовленное. Кстати, считается, что повар, приготовивший фугу, в случае отравления клиента должен сделать себе харакири.

Домашние питомцы

Аквариумные рыбы-шары семейства иглобрюхих также раздуваются, глотая воздух, если их взять в руки. А потом некоторое время плавают брюхом кверху, пока не «сдуются». Выглядят они также, как и шаротелы в природе, только размеры чуть меньше.

Рыбу-шар нужно содержать в большом, просторном аквариуме на 150-160 литров, где нужны различные коряги, гроты, плавающие и растущие растения. И оставить место для свободного плавания. Растения они могут погрызть, но есть не будут.

Из питания предпочитают червей, малоподвижных рыбок и их мальков, конечно, улиток. Соседей подбирать лучше крупных и подвижных, т. к. эта рыба является хищником и маленьких просто съест.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2434976188703443338/

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