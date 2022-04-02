Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье!









Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед. Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики? Сосед: — Нет! Адвокат: — А жена соседа давала? Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?













Помните доктор, Вы выписали мне таблетки для потенции и вот я выпил одну из них и она очень быстро подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось и упало ... — Ну, не обязательно было дожидаться прихода жены. Попросили бы у соседки, что ли— Доктор, дорогой,на соседку у меня и так стоит без таблеток !





Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?









С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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