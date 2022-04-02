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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                                  Смейтесь на здоровье!
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед. Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики? Сосед: — Нет! Адвокат: — А жена соседа давала? Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Помните доктор, Вы выписали мне таблетки для потенции и вот я выпил одну из них и она очень быстро  подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось и упало ... — Ну, не обязательно было дожидаться прихода жены. Попросили бы у соседки, что ли— Доктор, дорогой,на соседку у меня и так стоит без таблеток !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43159403538/ )                                      

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