Миф о расправе Сталина над ветеранами

Разберём очередной плевок в наших ветеранов. Речь о товарище Сталине и его «самоварах». История крайне тяжёлая, но глумиться над ней ещё большая гнусность. Обратимся к трудам единственного, кажется, историка, который архивы о Валаамском доме инвалидов действительно читал.
Подписчики спрашивали меня про фильм «Бунт палачей», фильм, и правда, чудовищный. Как-то прошёл сей шедевр мимо меня. Ознакомился, ну что Вам сказать. С художественной точки зрения это не фильм, а полный шлак. Обозревать там просто нечего.
В картине показан лагерь на Валаааме, куда по приказу Сталина после Войны свозят инвалидов и пачками ставят к стенке. Чтобы вождю своими ранами глаза не мозолили. Потом какой-то идиотский побег, страдания надсмотрщиков (а по другому их в кино и не назовешь) и тому подобное. Какое-то творчество душевнобольных, по ощущениям.
Любопытно другое – режиссер картины хвастается, что: «ничего этого не было, а историк Сванидзе в своём фильме о двадцатом съезде выдал мои кадры за документальные!» Понятное дело, намекает, что снято так здорово, что разошлось как исторический факт.
Не менее живуча легенда, что товарищу Сталину на семьдесят лет сделали «подарок». В одну ночь чёрные воронки пронеслись по Москве и Ленинграду и арестовали всех инвалидов, выживших на Войне.После чего сгрузили их прямо в снег на Валааме, а пытающимся ползти в сторону большой земли, без затей стреляли в спину.
Ну и в придачу господа либералы любят рассказывать, что самых тяжело покалеченных Войной ветеранов, в издёвку называли «Сталинскими самоварами». Кем надо быть, чтобы так назвать пострадавшего человека?
В довершение любят сообщить, что по оценкам экспертов таким репрессиям Сталин подверг около двух с половиной миллионов пострадавших от Войны. Ну и как доказательство приводят рисунки художника Геннадия Доброва. И разумеется, нам не преминут сообщить, что всё это подтверждается архивными документами, в частности приказами органов РСФСР про этот самый дом инвалидов.
Популярно ещё крайне забористое видео, где некий священник и вовсе сообщает, что по приказу злодея Сталина инвалидов грузили на баржи и топили в реке. Этот явно то ли в одном полку с режиссёром фильма про Бунт служил, то ли в одной палате лечился.
Ладно, довольно сказок. Теперь про историю настоящую. Начну издалека, с приказов на уровне РСФСР про Валаамский приют.
В 1949 году, когда праздновали семьдесят лет товарищу Сталину, территория Валаама входила, внезапно, не в РСФСР, а в Карело-финскую республику! Да-да, это та самая безымянная шестнадцатая девочка из фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.
Как известно, всем либералам, СССР Финскую войну проиграл. Потому что куда семинаристу Сталину было тягаться с военным гением царского выпуска Маннергеймом.
Напоминать, что воевали мы тогда не с Финляндией, а со всем капиталистическим глобусом – даже не буду. Публиковались и объёмы военной помощи и про участие зарубежной авиации в той войне написано немало.
Тем не менее, наше в кавычках «поражение» закончилось Московским договором. По которому СССР получил изрядный кусок финнской территории. Которая и превратилась в Карело-финскую ССР.
Более того, никакой «ночи чёрных воронков» попросту не было. Потому что дом инвалидов на Валааме будет создан только через год – в ноябре 1950 года. Вот тут как раз все документы сохранились прекрасно.
Я Вам обещал историка, который, в отличие от киноделов, местные архивы Сортавалы и Петрозаводска прошерстил добросовестно. Зовут его Виталий Рыстов и закопался он не в какие-то байки «очевидцев», а в самые скучные и банальные документы. В бухгалтерию.
Потому что врать можно что угодно, а вот с деньгами никакая власть шутить не позволяла. Каждый государственный рубль был на учёте.
И вот тут начинают открываться бездны. Дело в том, что Валаамский дом инвалидов был рассчитан на тысячу человек. А содержалось в нём на момент имеющихся документов чуть более восьмисот. Какие там два с половиной миллиона?!
Более того, подробный анализ годовых смет учреждения показывает, что никаким лагерем это быть не могло. Нормальный дом инвалидов, с более чем приличным по тем временам финансированием.
Более того, как только копнули архивы, сразу обнаружились и заявления и путёвки людей, которые там жили. Никто силком инвалидов туда не свозил, наоборот, в условиях послевоенной разрухи, тяжело покалеченные люди без семей стремились туда попасть. Иначе было просто не выжить.
Опять же документы показывают, что основная масса живущих там – из ближайших городков и посёлков Карелии. Какие там Москва и Ленинград! Обычный дом инвалидов, как и по всей стране. Еще и с довольно приличным, судя по документам, медицинским персоналом.
Отдельная история – рисунки Геннадия Доброва. Тут действительно, посмотришь на них и впечатление крайне тяжёлое. Только вот беда – почему-то первая ассоциация у меня «творчество душевнобольных».
Художник настоящий мир видит слегка иначе, чем люди обычные. Подмечает, выхватывает красоту этого мира, доносит до нас понятными нам средствами.
У Доброва совсем иначе – такое ощущение, что в каждом моменте он ищёт какую-то извращённую гадость, червоточину, уродство. И я не о ранах и увечьях ветеранов. Они как раз на картинах отторжения не вызывают.
Картины Доброва воротят с души как раз вполне обычными вещами. Жутко выпученные, бессмысленные глаза, перекошенные лица, яростно скребущие пальцы. За редким исключением можно найти кого-то отдалённо похожего на человека.
Впечатление от картин крайне болезненное. Как и от жизни самого художника, который совсем и не Добров. Добров – фамилия художника, у которого он занимался, а потом отчего-то взял её себе.
Персонаж откровенно странный. Учился в художественном училище, но диплом получить не смог. Картины стали получать признание только в конце восьмидесятых, когда рушился Советский Союз. Никто из нормальных людей при Союзе это не выставлял.
У Доброва какая-то болезненная тяга к душевнобольным. Он даже работал какое-то время санитаром в психиатрической лечебнице. Выпустил в своё время даже цикл рисунков психически больных людей.
Более того, самый известный рисунок из Валаама в рассказах самого Доброва обретает неожиданный смысл. Напомню, это рисунок тяжело искалеченного бойца, закутанного в одеяло как младенец.
Но самое страшное на картине – тупой, бессмысленный, отчаявшийся взгляд человека. Взгляд мертвеца. Не захочешь, а поверишь – вот все Советские люди такими и были.
Это трагедия, но, по рассказу самого Доброва, нарисовал он этого бойца в закрытом психиатрическом отделении. Более того, начальник дома инвалидов запретил ему беспокоить душевнобольных. А Добров дождался отъезда начальника и сразу же побежал малевать. Из-за чего потом был конфликт с начальником.
Считается, хотя доподлинно и неизвестно, что на картине Григорий Волошин, Герой СССР. Лётчик, тяжело пострадавший в воздушном таране. Только когда художник рисовал его – он находился в состоянии тяжелейшей душевной болезни. Разве не подлость выставить человека вот таким на весь мир?
А хотите ещё более жгучую историю? Художник Добров получил известность этим рисунком лётчика-героя. Только есть крайне подробное исследование историка Ивушкина из Кременчуга.
Историк собрал большой материал про жизнь лётчика Волошина, нашёл родных и старые фотографии. Так вот историк доказывает, что, во-первых, звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту Волошину не присваивалось. А во-вторых, он погиб в бою в начале 1945 года.
А на Валааме находился либо его однофамилец, красноармеец-рядовой из Киргизии, либо действительно неизвестный душевнобольной солдат. Вот и вся цена либеральным антисоветским историям. Даже в мелочах – ткнёшь – а там труха.
Вот что хотите говорите – художник Добров – антисоветчик. И эта лютая ненависть к Советским людям капает желчью с каждой из его, так называемых, картин.
И это не только моё мнение. Знаете где высоко оценили работы сего гения? В США, разумеется. В 2008 году художник выставляется в Нью-Йорке и Массачусетсе.
Тематика традиционна - жертвы Холокоста, жертвы российской в кавычках «агрессии» в Чечне. И тут же полетел в Цхинвали, рисовать очередной цикл как Россия, якобы, напала на Осетию. Это точно Советский художник?
Повторюсь, тема тяжёлая. Каждую семью затронула та Война, редко кто вернулся без ранений, если вернулся. И очень многие оказались в ещё более отчаянном положении, без семей, без средств, без возможности работать, с тяжелыми ранениями и увечьями.
Да, как всегда, кто-то не выдержал и утратил душевное здоровье. Кто-то, гораздо чаще, не выдержал, спился, утратил человеческий облик. Но их, всё-таки было немного. Совсем другой закваски были те люди.
Вспомните фронтовиков, большая часть из них были настоящими Советскими людьми. На их долю пришлись тяжелейшие испытания, но редко кого они по настоящему сломили. Это люди не унывающие, люди крепкие духом, люди победители, люди строители нового мира из руин, мира для своих детей, для нас.
Нет братцы, поколение потухших безумцев с картин Доброва не смогло бы после чудовищной войны восстать из пепла и построить самую могучую страну мира. Не такие это были люди!
Потому передёргивать не нужно – жили тяжело, страна была в руинах. И очень многие пострадали, только нужно помнить, что кидался бомбами в них не товарищ Сталин, а ровно наоборот.
И в меру сил Сталинский СССР о ветеранах заботился как мог. И Валаамский дом инвалидов – хороший пример именно заботы, а не лагерь навроде фашистского, как его хотят показать нынешние либералы.
И ещё одно скажу – сегодня на улицах наших городов, к сожалению, стало немало бездомных, инвалидов, да и просто попрошаек. И дело не в том, что злой Сталин их больше на баржах не топит, капитализм, это братцы, капитализм. На Валаам за государственный счёт отчего-то их никто не везёт.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой лживой статьи :
Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО>», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого жалкого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !
Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!
Теперь, что касается лживой статьи!В первую очередь следует отметить, что в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага!
Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.
Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!
Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению палача народов Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !
Вместе с тем Сталин был очень недоволен, узнав о том, что бывшие фронтовики стремятся рассказать о войне на страницах книг и журналов и требуют от редакций внимательного отношения к своим рукописям. Он не хотел, чтобы непосредственные участники войны писали свои мемуары и поэтому генералиссимус категорически запретил им публиковать свои военные мемуары, чтобы советские люди не узнали всей чудовищной правды !
Реальное отношение власти к «поколению победителей»было довольно жестким. Уже 23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР постановил: считать 9 мая днем победы над Германией — рабочим, а 1 января — новогодний праздник — нерабочим. С 1 января 1948 года были отменены ежемесячные денежные выплаты, полагавшиеся орденоносцам. Не прошло и трех лет после Победы, как не только кавалеры орденов и медалей, но даже Герои Советского Союза были лишены всех льгот!
Писатель-фронтовик Григорий Бакланов вспоминал: "После войны ветеран войны, тот, кто воевал на фронте и вернулся, — это были самые уважаемые люди. И первый, конечно, удар по ним нанес палач народов Сталин , который года через два после войны отменил деньги за ордена. За "Звезду" платили 10 рублей, за орден Отечественной войны —15, за орден Красного Знамени — 20... Безусловно, дело не в деньгах — это был нанесен удар по чести — «Вы, мол, теперь не нужны, отвоевали и все, гуляйте, ребята».В результате фронтовики демонстративно перестали носить ордена!
Ветеран Великой Отечественной писатель Виктор Астафьев в интервью журналу «Родина»так объяснил сталинскую жестокость: «Необходимо было убирать тех солдат, тех вольнодумцев, которые своими глазами увидели, что побежденные живут не в пример лучше победителей, что там при капитализме жизнь идет здоровей и богаче... Ну, насмотрится вот такого солдат, вернется в родное село, поглядит на тараканов, на детишек голодных, да и выскажется... Как с такими бороться? Только уничтожать. Вот и стал товарищ Сталин губить тех, кто ему шкуру спас»!
Изувер Сталин в 1947 году даже приказал закрыть открывшийся было музей обороны Ленинграда и отменил празднование Дня Победы. Он также отнял у ветеранов ранее данные им льготы: право на бесплатный железнодорожный билет раз в год и доплату 1 р. 20 коп. в месяц за орден. Как считал ветеран войны писатель Лазарь Лазарев , «для Сталина была важна не экономия денег, а девальвация фронтовых заслуг»!
Вопрос о том, почему не было ветеранских организаций, неуместно адресовать одному Сталину. Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана, для справки, только в 1986 году, при Горбачёве! Все «общественные организации» в СССР создавались только по указанию высшей власти, а она не чувствовала потребности в организации ветеранов, тем более что точное количество инвалидов Великой Отечественной войны до сих пор засекречены !
Не разбирая споры о том, было такое на самом деле или нет, приведу свидетельство генерал-полковника Степана Кашурко о его разговоре с маршалом Коневым в 1970 году. Конев, по его словам, показал ему подготовленную им секретную справку о количестве инвалидов Великой Отечественной войны: «Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147 [тысяч]. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых „самоваров“, безруких и безногих, – 85942».
Однозначно позволить этим людям объединиться в какую-то организацию взаимопомощи — значило признать огромные масштабы человеческой трагедии, постигшей советский народ под «мудрым» руководством Сталина.Что же тогда говорить о Героях Советского Союза, которые материально не обеспеченные, часами простаивали в очередях, торговали на рынках! Может ли после этого высшая правительственная награда с присвоением звания Героя Советского Союза быть почетной и взывать к любым подвигам во имя победы в боях на случай войны? Надо полагать, что нет!
Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, почему палач народов Сталин отменил празднование Дня Победы! Безусловно, он не хотел, чтобы раскрылась правда о неподготовленности СССР к войне и о чудовищных потерях Красной Армии и всего советского народа в ней из-за его бездарного и кровавого руководства!Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей, он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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