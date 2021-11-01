Миф о расправе Сталина над ветеранами

Разберём очередной плевок в наших ветеранов. Речь о товарище Сталине и его «самоварах». История крайне тяжёлая, но глумиться над ней ещё большая гнусность. Обратимся к трудам единственного, кажется, историка, который архивы о Валаамском доме инвалидов действительно читал.

Подписчики спрашивали меня про фильм «Бунт палачей», фильм, и правда, чудовищный. Как-то прошёл сей шедевр мимо меня. Ознакомился, ну что Вам сказать. С художественной точки зрения это не фильм, а полный шлак. Обозревать там просто нечего.

В картине показан лагерь на Валаааме, куда по приказу Сталина после Войны свозят инвалидов и пачками ставят к стенке. Чтобы вождю своими ранами глаза не мозолили. Потом какой-то идиотский побег, страдания надсмотрщиков (а по другому их в кино и не назовешь) и тому подобное. Какое-то творчество душевнобольных, по ощущениям.

Любопытно другое – режиссер картины хвастается, что: «ничего этого не было, а историк Сванидзе в своём фильме о двадцатом съезде выдал мои кадры за документальные!» Понятное дело, намекает, что снято так здорово, что разошлось как исторический факт.

Не менее живуча легенда, что товарищу Сталину на семьдесят лет сделали «подарок». В одну ночь чёрные воронки пронеслись по Москве и Ленинграду и арестовали всех инвалидов, выживших на Войне.

После чего сгрузили их прямо в снег на Валааме, а пытающимся ползти в сторону большой земли, без затей стреляли в спину.

Ну и в придачу господа либералы любят рассказывать, что самых тяжело покалеченных Войной ветеранов, в издёвку называли «Сталинскими самоварами». Кем надо быть, чтобы так назвать пострадавшего человека?

В довершение любят сообщить, что по оценкам экспертов таким репрессиям Сталин подверг около двух с половиной миллионов пострадавших от Войны. Ну и как доказательство приводят рисунки художника Геннадия Доброва. И разумеется, нам не преминут сообщить, что всё это подтверждается архивными документами, в частности приказами органов РСФСР про этот самый дом инвалидов.

Популярно ещё крайне забористое видео, где некий священник и вовсе сообщает, что по приказу злодея Сталина инвалидов грузили на баржи и топили в реке. Этот явно то ли в одном полку с режиссёром фильма про Бунт служил, то ли в одной палате лечился.

Ладно, довольно сказок. Теперь про историю настоящую. Начну издалека, с приказов на уровне РСФСР про Валаамский приют.

В 1949 году, когда праздновали семьдесят лет товарищу Сталину, территория Валаама входила, внезапно, не в РСФСР, а в Карело-финскую республику! Да-да, это та самая безымянная шестнадцатая девочка из фонтана «Дружба народов» на ВДНХ.

Как известно, всем либералам, СССР Финскую войну проиграл. Потому что куда семинаристу Сталину было тягаться с военным гением царского выпуска Маннергеймом.

Напоминать, что воевали мы тогда не с Финляндией, а со всем капиталистическим глобусом – даже не буду. Публиковались и объёмы военной помощи и про участие зарубежной авиации в той войне написано немало.

Тем не менее, наше в кавычках «поражение» закончилось Московским договором. По которому СССР получил изрядный кусок финнской территории. Которая и превратилась в Карело-финскую ССР.

Более того, никакой «ночи чёрных воронков» попросту не было. Потому что дом инвалидов на Валааме будет создан только через год – в ноябре 1950 года. Вот тут как раз все документы сохранились прекрасно.

Я Вам обещал историка, который, в отличие от киноделов, местные архивы Сортавалы и Петрозаводска прошерстил добросовестно. Зовут его Виталий Рыстов и закопался он не в какие-то байки «очевидцев», а в самые скучные и банальные документы. В бухгалтерию.

Потому что врать можно что угодно, а вот с деньгами никакая власть шутить не позволяла. Каждый государственный рубль был на учёте.

И вот тут начинают открываться бездны. Дело в том, что Валаамский дом инвалидов был рассчитан на тысячу человек. А содержалось в нём на момент имеющихся документов чуть более восьмисот. Какие там два с половиной миллиона?!

Более того, подробный анализ годовых смет учреждения показывает, что никаким лагерем это быть не могло. Нормальный дом инвалидов, с более чем приличным по тем временам финансированием.

Более того, как только копнули архивы, сразу обнаружились и заявления и путёвки людей, которые там жили. Никто силком инвалидов туда не свозил, наоборот, в условиях послевоенной разрухи, тяжело покалеченные люди без семей стремились туда попасть. Иначе было просто не выжить.

Опять же документы показывают, что основная масса живущих там – из ближайших городков и посёлков Карелии. Какие там Москва и Ленинград! Обычный дом инвалидов, как и по всей стране. Еще и с довольно приличным, судя по документам, медицинским персоналом.

Отдельная история – рисунки Геннадия Доброва. Тут действительно, посмотришь на них и впечатление крайне тяжёлое. Только вот беда – почему-то первая ассоциация у меня «творчество душевнобольных».

Художник настоящий мир видит слегка иначе, чем люди обычные. Подмечает, выхватывает красоту этого мира, доносит до нас понятными нам средствами.

У Доброва совсем иначе – такое ощущение, что в каждом моменте он ищёт какую-то извращённую гадость, червоточину, уродство. И я не о ранах и увечьях ветеранов. Они как раз на картинах отторжения не вызывают.

Картины Доброва воротят с души как раз вполне обычными вещами. Жутко выпученные, бессмысленные глаза, перекошенные лица, яростно скребущие пальцы. За редким исключением можно найти кого-то отдалённо похожего на человека.

Впечатление от картин крайне болезненное. Как и от жизни самого художника, который совсем и не Добров. Добров – фамилия художника, у которого он занимался, а потом отчего-то взял её себе.

Персонаж откровенно странный. Учился в художественном училище, но диплом получить не смог. Картины стали получать признание только в конце восьмидесятых, когда рушился Советский Союз. Никто из нормальных людей при Союзе это не выставлял.

У Доброва какая-то болезненная тяга к душевнобольным. Он даже работал какое-то время санитаром в психиатрической лечебнице. Выпустил в своё время даже цикл рисунков психически больных людей.

Более того, самый известный рисунок из Валаама в рассказах самого Доброва обретает неожиданный смысл. Напомню, это рисунок тяжело искалеченного бойца, закутанного в одеяло как младенец.

Но самое страшное на картине – тупой, бессмысленный, отчаявшийся взгляд человека. Взгляд мертвеца. Не захочешь, а поверишь – вот все Советские люди такими и были.

Это трагедия, но, по рассказу самого Доброва, нарисовал он этого бойца в закрытом психиатрическом отделении. Более того, начальник дома инвалидов запретил ему беспокоить душевнобольных. А Добров дождался отъезда начальника и сразу же побежал малевать. Из-за чего потом был конфликт с начальником.

Считается, хотя доподлинно и неизвестно, что на картине Григорий Волошин, Герой СССР. Лётчик, тяжело пострадавший в воздушном таране. Только когда художник рисовал его – он находился в состоянии тяжелейшей душевной болезни. Разве не подлость выставить человека вот таким на весь мир?

А хотите ещё более жгучую историю? Художник Добров получил известность этим рисунком лётчика-героя. Только есть крайне подробное исследование историка Ивушкина из Кременчуга.

Историк собрал большой материал про жизнь лётчика Волошина, нашёл родных и старые фотографии. Так вот историк доказывает, что, во-первых, звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту Волошину не присваивалось. А во-вторых, он погиб в бою в начале 1945 года.

А на Валааме находился либо его однофамилец, красноармеец-рядовой из Киргизии, либо действительно неизвестный душевнобольной солдат. Вот и вся цена либеральным антисоветским историям. Даже в мелочах – ткнёшь – а там труха.

Вот что хотите говорите – художник Добров – антисоветчик. И эта лютая ненависть к Советским людям капает желчью с каждой из его, так называемых, картин.

И это не только моё мнение. Знаете где высоко оценили работы сего гения? В США, разумеется. В 2008 году художник выставляется в Нью-Йорке и Массачусетсе.

Тематика традиционна - жертвы Холокоста, жертвы российской в кавычках «агрессии» в Чечне. И тут же полетел в Цхинвали, рисовать очередной цикл как Россия, якобы, напала на Осетию. Это точно Советский художник?

Повторюсь, тема тяжёлая. Каждую семью затронула та Война, редко кто вернулся без ранений, если вернулся. И очень многие оказались в ещё более отчаянном положении, без семей, без средств, без возможности работать, с тяжелыми ранениями и увечьями.

Да, как всегда, кто-то не выдержал и утратил душевное здоровье. Кто-то, гораздо чаще, не выдержал, спился, утратил человеческий облик. Но их, всё-таки было немного. Совсем другой закваски были те люди.

Вспомните фронтовиков, большая часть из них были настоящими Советскими людьми. На их долю пришлись тяжелейшие испытания, но редко кого они по настоящему сломили. Это люди не унывающие, люди крепкие духом, люди победители, люди строители нового мира из руин, мира для своих детей, для нас.

Нет братцы, поколение потухших безумцев с картин Доброва не смогло бы после чудовищной войны восстать из пепла и построить самую могучую страну мира. Не такие это были люди!

Потому передёргивать не нужно – жили тяжело, страна была в руинах. И очень многие пострадали, только нужно помнить, что кидался бомбами в них не товарищ Сталин, а ровно наоборот.

И в меру сил Сталинский СССР о ветеранах заботился как мог. И Валаамский дом инвалидов – хороший пример именно заботы, а не лагерь навроде фашистского, как его хотят показать нынешние либералы.

И ещё одно скажу – сегодня на улицах наших городов, к сожалению, стало немало бездомных, инвалидов, да и просто попрошаек. И дело не в том, что злой Сталин их больше на баржах не топит, капитализм, это братцы, капитализм. На Валаам за государственный счёт отчего-то их никто не везёт.