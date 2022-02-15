Романтик бунта. На чем держится популярность Че Гевары

То, что он популярен — неопровержимый факт. Аэрография с его фото встречаются на автомобилях, плакаты с ним висят в комнатах студенческих общежитий. То тут то там мелькает знакомое мужественное лицо латинской внешности в берете с пятиконечной звездой. Оно смотрит на нас с футболок, кепок, сумок и всего, всего, всего, что носят, что покупают и что считается модным. Кто же, этот человек, чья популярность не изменилась с годами?

Эрнесто Че Гевара

Воспитанный на идеалах свободы

Имя его — Эрнесто Че Гевара. Этот молодой человек родился в Аргентине. Выучился на врача. Много путешествовал. Много читал. Среди любимых были произведения Ленина и Маркса, Джека Лондона и Жюля Верна. Еще в студенческие годы он вступил в армию сопротивления, которая пыталась остановить агрессию проамериканских наемников в Гватемале. После прихода к власти военной хунты — Че Гевара бежит в Мексику, где знакомится с революционерами Фиделем Кастро Рус и его братом — Раулем. С 1956-1958 годы Эрнесто — активный участник революции кубинского народа.

Эрнесто Че Гевара

Зарекомендовав себя с лучшей стороны в агитации и в боях, Эрнесто быстро продвигается по служебной лестнице. Так он становится представителем Кубы в странах Европы, Азии и Африки.

Через год возглавляет всей промышленности острова, а еще через год — кубинский Центробанк. В 1964 году именно из его уст на заседании в ООН прозвучала речь, изобличающая агрессивную политику США, что автоматически сделало его врагом всего современного капитализма. Согласимся, это было очень смело — публично на весь мир осуждать мирового жандарма.

В 1965 году по собственному желанию Эрнесто отказывается от всех постов в правительстве страны и отправляется в Африку передавать опыт революционерам республики Конго. Затем было возвращение в Латинскую Америку. И снова Че Гевара оказывается на переднем крае национально-освободительного движения в Аргентине, Бразилии и Боливии. В 1967 году он попадает в плен и вскорости без суда и следствия казнен. Он прожил короткую, но яркую жизнь, смыслом которой была борьба за счастье и стремление к независимости.

Эрнесто Че Гевара

Легенда или символ?

История знает не мало примеров героических судеб людей. В чем же секрет популярности именно его?

Во-первых, он бунтарь! На фоне мира, где сильный угнетает слабых, где ни при каких ситуациях живут ростки желаний быть независимыми — это служит примером и заслуживает уважения. Во-вторых, он своего рода альтруист. Помните, как он в одночасье отказался от высоких чинов в угоду продолжения революционной деятельности? И в-третьих, Че Гевара — это человек без страха и упрека, объявивший США в экспансии всей Южной Америки.

Эрнесто Че Гевара

Сегодняшний мир становится миром достатка и насыщения. Блага цивилизацию туманом покрывают помыслы угнетенных к тому чтобы что-то изменить. Сегодняшняя молодежь живет без символов и кумиров именно в области нравственности и человеколюбия. Выросло целое поколение, где восхищаться заставляют вымышленными супергероями, человеками-пауками, и Микки Маусами. Молодежи прививают единственные цели — стать богатым и успешным, забывая о высших человеческих ценностях, как-то: честность, патриотизм, благородство и т.д.

Наблюдая за сегодняшними выступлениями людей за свободу и независимость, мы неизменно видим на знаменах и плакатах портрет Че Гевары. Причем здесь нет разницы – в какой точке мира они происходят.

Эрнесто Че Гевара

Под знаменем свободы

Парадоксально, но именно в ведущих странах империализма образ Че Гевары тиражируется даже больше чем в его родной Аргентине или на Кубе. Его портреты украшают бутылки Пепси-Колы и Кока-Колы. На сувенирных банкнотах Евросоюза так же можно увидеть его изображение. Это бизнес. Капитализм зарабатывает на том что модно, популярно и что покупают. Увы, но это совсем не то, что заставляет сегодняшнюю молодежь походить на пламенного революционера, что служит идеалом не соглашательства с реалиями сегодняшнего мира.

Эрнесто Че Гевара

Самый популярный портрет Че Гевары был сделан фотографом Альберто Кардо. Пронзительный взгляд, устремленный в даль, мужественное лицо и пятиконечная звезда на его берете — создали некий культ для тех, кто разочарован сегодняшним миров где остается место несправедливости и угнетению. И если у кого-то жив дух сопротивления несправедливости в этом мире — тот неизменно ставит себе в пример Эрнесто Че Гевары!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, автор этой статьи скрывает и не говорит о том , что Че Гевару также называют безжалостным человеком, у которого руки по локоть в крови, виновником смерти тысяч людей! Редко кто задумывается, что заведомо растиражированный образ этого «героя» , иногда имеет мало общего с реальностью.Именно таким выдуманным «героем» был Че Гевара —жестокий, кровожадный убийца и бандит — любимый палач режима Фиделя Кастро!

Его патологическая жестокость стала проявляться еще в детстве, он принимал участие во всех мальчишеских драках, безжалостно избивая соперников и любил мучить животных. Че Гевара был не очень-то большим поклонником личной гигиены и редко стирал одежду и мог не мыться неделями. Он обычно говорил, что уже прошло 25 недель с тех пор, как он стирал эту рубаху. Именно за это его прозвали «Вонючий Че» !

Сам Че признался в том, что подписал «несколько тысяч» смертных приговоров только за первый год правления Фиделя Кастро.Он истязал, насиловал и уничтожал : женщин , детей , стариков , представителей ЛГБТ, больных СПИДом, ярых католиков, свидетелей Иеговы, афро-кубинских священников и т.д... Очевидцы рассказывают, что если для Фиделя Кастро убийство противников было необходимо для насаждения собственной власти, то Эрнесто Че Гевара получал от этого просто наслаждение. Впоследствии кубинский лидер назначил Че Гевару министром промышленности страны. Однако это решение оказалось губительным для экономики Кубы и поэтому Фидель отправил Че Гевару заниматься привычным для него делом — готовить революцию.

В ноябре 1966 года Че поехал в Боливию помогать местным повстанцам. Однако никакой поддержки со стороны кубинских властей он так и не получил. Боливийцы поймали Гевару и в октябре 1967 года его застрелил агент ЦРУ Феликс Родригес. Сразу после смерти Че Гевары кубинская пропаганда принялась создавать из него образ пламенного революционера достойного подражания , подобно ленинско- сталинским душегуб большевикам. Именно поэтому портрет этого революционного садиста украсил купюры достоинством три кубинских песо, но не больше!

Что касается кубинской революции, то мало кто знает, что палач своего народа Фидель Кастро заключил так называемый Майамский пакт , благодаря которому он договорился с политиками, не поддерживающими Батисту, и богатыми соотечественниками, проживающими в США, о том, что те дадут ему большую сумму денег для того, чтобы с помощью взяток переманить военных из армии Батисты на свою сторону. Именно это обстоятельство и помогло революционерам одержать победу и превратить некогда процветающую Кубу в нищую страну и концлагерь!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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