Тех, кто только начинает воцерковляться и ходить на службы в храм, со временем начинают одолевать разного рода вопросы. Человек любознательный обязательно найдет все ответы на них. И вот пример одного из многочисленных вопросов: «Клирик храма - это кто такой?» Попробуем подробно с ним разобраться.

Итак, что значит клирик храма? В переводе с греческого языка слово «клир» обозначает "жребий" - доля или удел, доставшийся по жребию. В Священном Писании (Деян. 1:17-25) можно найти церковное служение жребием, это означает, что уже тогда существовали особые разделения членов Церкви на священнослужителей и церковнослужителей. Эти люди отличались от обычных мирян тем, что должны были совершать церковное богослужение.

Клирик храма - это кто?

Клирики имеют церковные степени - высшие и низшие. Первые делятся на иерархические разряды и имеют право совершать церковные таинства. Священнослужители – это высшие клирики, которые получают благодать священства в алтаре через хиротонию – рукоположение (посвящение в степень священства), и они образуют священноначалие. К ним относятся иерархические степени епископа, пресвитера и диакона.

Низшие клирики – это чтецы, звонари, пономари, певцы и т.д., они назначены на свое служение через хиротесию – возложение епископской руки в храме вне алтаря. Во время богослужения эти люди прислуживают в храме. Низший разряд называют церковнослужителями или причтенными к духовенству. Это подразумевает разные служебные должности, которые не наделяются духовной властью в Церкви Христовой и по правилам древней Церкви предполагают подготовку к началу священства. Назначение на служение происходит с благословения архиерея и не принадлежит к числу таинств.

Церковные чины

Надо еще отметить очень важную деталь. Это позволит получить полный ответ на вопрос: клирик храма - это кто? Священнослужительских чинов три: первый – епископский (архиерейский), второй – пресвитерский (иерейский) и третий – дьяконский.

И вот тут надо сказать, что в широком понимании под словом «клирик» подразумевается любое духовное лицо, которое по правилам Церкви посвящено на служение ей. То есть всех тех, кто совершает и помогает совершать богослужение.

При этом, какие бы кто ни занималцерковные чины, вхождение в Царство Небесное для каждого остается равным в своих возможностях. Однако Церковь есть Тело, и, как в любом живом организме, каждый член его выполняет свое назначение. Сам Господь поставил на дело служения одних пророками и апостолами, других - Евангелистами и учителями, чтобы они создали тело Христово, пока все остальные познают Сына Божьего и придут к единству веры. Чтобы не было колеблющихся и увлекающихся всякими ложными вероучениями от лукавых и хитрых людей и чтобы по своей истинной любви они приняли в свою душу того, кто есть глава всему – Бога Иисуса Христа.

Члены Церкви

Члены Церкви делятся на два разряда, первый из которых состоит из призванных Святым Духом совершать богослужение: преподавать Таинства, проповедовать, заботиться о внешнем устройстве обителей и храмов. Это и есть клирики. К другому разряду относятся миряне. По благословению священнослужителей они участвуют в церковной жизни вне храма, своими молитвами в богослужении, в избрании священнослужителей в церковном управлении и т.д.

В продолжение темы «Клирик храма – это кто?» стоит добавить, что еще Восточные Патриархи 6 мая 1848 года в Окружном послании написали, что стражами благочестия есть само Тело Церкви, которое и есть сам народ, тем самым выразив одну из основных истин православного учения, в отличие от католической веры, у которой Тело Церкви имеет не принятые Православием разделения на две церкви: учащую и учащуюся.

Поставление на священные церковнослужительские чины кандидатов состоит из двух актов – избрания и посвящения. В избрании участвуют епископы, клирики и миряне.

Назначение на церковно-общественное служение и принятие человека в клир проходит через посвящение. Это лицо наделяется определенными полномочиями в полученной должности и особой благодатью в помощь.

Обязанности клириков

На клириков, кроме обязанностей, накладывается и высокая степень нравственности и достойного поведения. Им нельзя заниматься торговлей, играть в азартные игры и пьянствовать. Им также недопустимо нести службу в армии и занимать государственные должности. В случае вдовства запрещено жениться во второй раз. Не поощряется и любая предпринимательская деятельность и занятия, связанные с пролитием животной или человеческой крови - это охота и медицинская практика (в частности, хирургия).

Заключение

В Византии за добровольное сложение сана человек лишался многих гражданских прав, а по правилам Халкидонского Собора мог даже подвергнуться анафеме. В России в XIX веке это разрешалось только тогда, когда священник становился молодым вдовцом. В этом случае он мог пойти работать на государственную службу, правда, через определенное время – 6 лет в чине дьякона и через 10 лет в чине пресвитера.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2192794528436194141/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему русские хоронили покойников в обуви без подошвы https://otari.mirtesen.ru/blog/43303694697

Борьба за наследство: как Ленин заполучил состояние фабриканта Николая Шмита https://otari.mirtesen.ru/blog/43474237319

Матильда Кшесинская: как балерина пыталась выселить Ленина из своего дома https://otari.mirtesen.ru/blog/43875508431/