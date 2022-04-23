Вопросы, задав которые, вы поймете, является ли ваш брак счастливым

В идеальном браке люди должны быть откровенны друг с другом, доверять партнеру, уметь уступать (без фанатизма), совпадать во взглядах на жизнь и, конечно, просто периодически согревать друг друга обнимашками.
Но, к сожалению, жизнь — это не книга по психологии, и многие браки отличаются от идеальной картинки. Если вас все чаще стала посещать мысль, стоит ли продолжать отношения или пришло время уверенно сказать «баста», то эта статья для вас.
1. Откровенность
- Можете ли вы рассказать партнеру о своих проблемах? Не боитесь ли вы, что вас оскорбят в ответ или не услышат вовсе?
- Может ли партнер рассказать вам о своих проблемах? Уверены ли вы, что не заденете его чувств своей реакцией?
- Можете ли вы с партнером обсуждать проблемы вашего брака?
- Уверены ли вы, что обсуждение совместных поблем не перерастет в ссору?
- Признаетесь ли вы с партнером в теплых чувствах друг к другу? Искренни ли вы при этом?
2. Доверие
- Если супруг сильно задержался к ужину, поверите ли вы, что он был на работе?
- Врете ли вы партнеру о том, как, где и с кем проводили время?
- В каких областях вы всецело доверяете своему партнеру? В каких областях он всецело доверяет вам?
- В каких вопросах вы вообще не доверяете своему партнеру? В каких вопросах он вообще не доверяет вам?
3. Уступчивость
- Часто ли вы уступаете партнеру в споре?
- Часто ли партнер идет вам навстречу в споре?
- Бывает ли, что вы уступаете партнеру, когда он абсолютно неправ, чтобы избежать ссоры? Делает ли он то же самое, когда вы неправы?
- Часто ли вы выходите из себя во время спора? Часто ли во время спора ваш партнер злится?
- Сколько раз за последний месяц между вами возникали споры? Сколько из них заканчивались ссорой?
4. Физический контакт
- Довольны ли вы интимной жизнью с партнером?
- Как часто вы обнимаетесь или целуетесь?
- При ходьбе вы держитесь за руки / обнимаетесь / идете под руку? Если вы не касаетесь друг друга, то так было всегда (потому что так вам обоим удобнее) или вы перестали касаться друг друга с началом проблем в браке?
5. Единство взглядов
- Совпадают ли ваши с партнером взгляды касательно того, должны ли в вашей семье быть дети? Если да, то единодушны ли вы в вопросе, сколько детей вы хотите иметь и к какому возрасту?
- Совпадают ли ваши взгляды относительно того, как совместно проводить время? Если нет, то чем вы занимаетесь: тем, что нравится одному из вас, или каждый занят своим делом?
- Можете ли вы проводить время с друзьями отдельно друг от друга?
- За что вы благодарны вашему партнеру? Говорили ли вы ему о своей благодарности? За что, как вам кажется, вы заслуживаете благодарности от партнера, но так ее и не получили?
Ключ
Задача теста — не вынести вердикт вашему браку, а помочь вам понять, действительно ли вам и вашему партнеру хорошо в этих отношениях. Поэтому истолковывать собственные ответы вам придется самостоятельно, исходя из некоторых уточнений.
- Откровенность. Стремление к откровенности не подразумевает изложения друг другу всех личных тайн, снятия паролей со всех гаджетов и бесконечного напоминания о своих чувствах. Намного важнее обоим партнерам знать, что они могут открыть возлюбленному свою ахиллесову пяту и что эта откровенность никогда не будет обращена им во вред.
- Доверие. Заслуживает ли ваш партнер доверия или он сам когда-то его потерял, мы не знаем. Но помните, что отсутствие доверия с той или иной стороны — это источник колоссального ежедневного стресса (порой совершенно беспочвенного). Поэтому в отношениях, где нет доверия, ни один из супругов не может чувствовать себя хорошо.
- Уступчивость. Умение идти на компромисс — очень ценное качество в отношениях. Однако важно также понимать, когда уступить можно, а когда уступка приведет к еще большим проблемам (особенно если это не спор о том, в какое кафе пойти, а решение, которое повлечет за собой глобальные перемены).
- Физический контакт. Важно не количество секса в паре, а то, устраивает ли это число обоих партнеров. Некоторые психологи рекомендуют парам, погрязшим в рутине, даже составлять график интимной близости. Не менее важны и обычные прикосновения: по словам психологов, через различные виды прикосновений мы можем передать весь спектр своих эмоций.
- Единство взглядов. Если вы с партнером не сходитесь во мнении относительно будущего и настоящего вашей семьи, попробуйте обсудить это. И помните, что взгляды и пристрастия со временем меняются.
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