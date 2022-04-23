Вопросы, задав которые, вы поймете, является ли ваш брак счастливым

В идеальном браке люди должны быть откровенны друг с другом, доверять партнеру, уметь уступать (без фанатизма), совпадать во взглядах на жизнь и, конечно, просто периодически согревать друг друга обнимашками.

Но, к сожалению, жизнь — это не книга по психологии, и многие браки отличаются от идеальной картинки. Если вас все чаще стала посещать мысль, стоит ли продолжать отношения или пришло время уверенно сказать «баста», то эта статья для вас.

1. Откровенность

Можете ли вы рассказать партнеру о своих проблемах? Не боитесь ли вы, что вас оскорбят в ответ или не услышат вовсе? Может ли партнер рассказать вам о своих проблемах? Уверены ли вы, что не заденете его чувств своей реакцией? Можете ли вы с партнером обсуждать проблемы вашего брака? Уверены ли вы, что обсуждение совместных поблем не перерастет в ссору? Признаетесь ли вы с партнером в теплых чувствах друг к другу? Искренни ли вы при этом?

2. Доверие