4 причины расставания, которые становятся сюрпризом для мужчин

Много раз наблюдала, что некоторые причины для расставания становятся для мужчин полнейшей неожиданностью. «Чего это она, все же хорошо было!», - возмущается орел. А лучше бы задумался заранее.



- жизнь соседей по коммуналке



Часто удивление вызывает желание расстаться в парах, где между супругами не осталось чувств, зато хорошо налажен быт. Муж может годами не разговаривать с женой по душам, не слышать ее желаний и потребностей, не замечать ее переживаний. А на попытки исправить ситуацию отмахиваться, как от назойливой мухи. Но когда жена уходит, такое поведение многие считают предательством. У нас же семья!



Я, если честно, очень редко вижу, чтобы так вели себя женщины. Несмотря на те ежедневные «разоблачения», которые льются из интернета, женщины гораздо чаще ищут в отношениях эмоций, чем выгоды. Чего же удивляться, что они уходят, если эмоция пропадает?



- женщина-ждун



Многие граждане до сих пор пользуются устаревшей моделью отношений «я мужчина, мне можно». Они свято уверены, что существуют такие специальные женщины, созданные для того, чтобы ждать, и это ожидание нормально. Человек сам себе дает больше свободы – в употреблении алкоголя, в случайных связях, в переписках. И в глубине души считают происходящее поводом для гордости – ну я же мужик. Это работало 30-40 лет назад, но сейчас правила игры стремительно меняются. А мачистые мачо все чаще остаются за бортом.



- неуважение



Очень сложно сказать, что именно может стать для женщины свидетельством неуважения к ней. Иногда это может быть пренебрежение личной гигиеной, иногда – бранные слова, иногда – привычка забывать о своих обещаниях. Даже чихать и вытирать/не вытирать со стола можно без уважения, не говоря уже о том, чтобы снимать обувь. Очень сложно описать это заочно. Но женщины четко чувствуют момент, когда к ним перестают относиться как к равным. И уходят.



- отсутствие четких целей и планов



Последняя причина вызывает у мужчин больше всего ропота. Именно она часто шифруется кодом «вынос мозга». Многим женщинам жизненно-необходимо понимание, что у мужчины есть планы, и эти планы связаны с ней. А также примерное видение шагов, которые семья будет предпринимать в дальнейшем для своего роста и развития. Отсутствие четкого плана и супруг, нагло валяющийся при этом на диване, очень нервирует женщину. Для нее полный покой и застой означает чуть ли не смерть. Тогда как ради этого покоя многие мужчины как раз и женятся…



Вы считаете эти причины достаточными для расставания?

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