Зачем Сталин в самый разгар войны заменил старый гимн СССР

Наступивший 1944 год приближал победу СССР в Великой Отечественной войне, тогда же, в новогоднюю ночь, по радио впервые зазвучал новый гимн, призванный поддержать и воодушевить советский народ в борьбе против фашисткой Германии. До 1943 года в качестве государственного использовался международный пролетарский гимн "Интернационал", написанный в XIX веке французом Эженом Потье. Отказ от него был связан не только с необходимостью поддержания национального патриотизма, но и соответствовал политическим соображениям Иосифа Сталина.

Великая Отечественная война вернула многие атрибуты царского времени: например, погоны, а также официальное признание православной церкви. Однако прекращение использования всеобщего гимна рабочих логически вытекало из событий, произошедших задолго до июня 1941 года. Еще в 1924-1925 годах окружение Сталина разработало теорию "победы социализма в одной стране", которая фактически ставила под сомнение идею мировой пролетарской революции, считавшейся в первые годы Советского государства основополагающей.

Незадолго до появления гимна, весной 1943 года, был распущен Коммунистический интернационал (Коминтерн), созданный большевиками для продвижения революционных настроений во всем мире. Эта международная организация нервировала союзников по антигитлеровской коалиции, в то время как СССР надеялся на скорое открытие второго фронта, а дополнительные поставки вооружений по американской программе Ленд-лиз не были лишними.



Пролетарский интернационал

Пришедшие к власти большевики рассматривали первоначально октябрь 1917 года лишь в качестве первой фазы мировой пролетарской революции, поскольку, по мнению теоретиков коммунизма, построить социализм в отстающей России без внешней поддержки невозможно. Владимир Ленин писал, что "доделать" советский тип государства удастся лишь практическим опытом рабочего класса нескольких стран". В связи с этим в 1919 году в Москве большевики образовали Коминтерн, который должен был воздействовать на все зарубежные социалистические силы.

В то время мировая революция не казалась утопией, так как бунтарские настроения витали в ряде европейских стран: в Германии непродолжительное время существовали Бременская и Баварская Советские республики, а на значительной территории Венгрии на четыре месяца установилась власть во главе с рабоче-крестьянско-солдатскими советами.

Несмотря на довольно быстрое подавление этих восстаний, большевики не отчаивались, полагая, что "подготовительный период революции на Западе может длиться еще весьма длительное время". Хотя использование "Интернационала" в качестве государственного гимна не было закреплено официально, массовое распространение в стране в конце концов сделало его главной музыкой СССР. Написанный французским коммунаром мотив был дополнен переведенным на русский язык текстом.



Социализм в одной стране

После смерти Ленина в 1924 году между Львом Троцким и Сталиным развернулась борьба за роль первой скрипки в Центральном комитете (ЦК) большевистской партии. Еще в 1922 году будущий генералиссимус СССР добился контроля за деятельностью слабеющего "вождя", а позже с целью укрепления власти стал использовать союзы с видными большевиками (Зиновьевым, Каменевым, Бухариным), которые в дальнейшем были расстреляны.

Троцкий был большим теоретиком марксизма, но в прагматизме уступал своему оппоненту. Сталинская теория социализма в одной стране в отличие от идеи перманентной революции Троцкого давала ощущение скорого приближения "светлого будущего" вне зависимости от внешних факторов, а, кроме того, ее можно было использовать в геополитических целях. Если социализм возможно автономно построить в СССР, то товарно-денежные взаимоотношения с капиталистическими странами уже не казались чем-то постыдным.

Начиная с 1924 года Коминтерн, который и раньше был сильно зависим от Москвы, практически начинает переходить под полный контроль секретариата ЦК. Через несколько лет после изгнания оппонента Сталина из страны в 1929 году международная организация стала клеймить "троцкизм", а несогласных с этой позицией попросту из нее исключали.

В 1930-ых сталинский аппарат через Коминтерн стал снижать накал революционного пыла иностранных коммунистов для того, чтобы приобщиться к мировой политике. Вскоре после этого СССР и США установили дипломатические отношения, а в 1934 году страну Советов приняли в Лигу Наций. Все это давало возможность получения иностранных специалистов и технологий, необходимых для индустриализации.



Отказ от "Интернационала"

В период массовых репрессий чистки коснулись и Коминтерна, в котором в разное время было выявлено в общей сложности около сотни "шпионов". При этом международная организация начала разоблачать контрреволюционные идеи "врагов народа" не только Советской страны, но и зарубежных коммунистов. К началу 1940-ых позиции Коминтерна по тем или иным вопросам окончательно сблизились с видением геополитической обстановки руководством СССР.

Сталин задумался о ликвидации организации еще до начала Великой Отечественной войны, поскольку необходимость в ней практически отпала. В 1943 году Коминтерн был распущен под предлогом "политической зрелости коммунистических партий". Создание нового гимна вместо "Интернационала" было логическим завершением проводимой советским аппаратом линии.

С 1942 года советские поэты и композиторы вплотную приступили к этой задаче, а уже через год из огромного массива мелодий и текстов была выбрана музыка Александра Александрова, которая используется в качестве национального гимна в наши дни, а также слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Повсеместное использование композиции началось в 1944 году.

Отныне СССР становится государством, которое мыслит себя не как первое звено в цепи пролетарских революций, а как самостоятельная единица, разграничивающая сферы влияния наравне с другими мировыми державами.



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-stalin-v-samyy-razgar-voyny-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, когда от силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее, Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал» , новым, соответствующим духу времени государственным гимном. Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о палаче народов Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Что касается того, что якобы палач народов Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране , то это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции.

Разве не Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании! Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании !

Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласил Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда эта попытка очередной мировой революции потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-за взбунтовавшегося афганского народа!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!

А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ!

Однако, когда Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран , он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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