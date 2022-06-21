Молитва святителю Луке Крымскому о выздоровлении

Здоровье является драгоценным даром Божьим людям. Но иногда наши близкие и родные, да и мы сами, болеем разными заболеваниями. Несмотря на врачебную помощь, люди часто нуждаются в поддержке свыше, которая укрепляет дух и дарует быстрое исцеление от самых тяжких недугов.

Моя соседка заболела очень тяжелым заболеванием, поражающим костную систему, и за короткий период времени превратилась в инвалида. Молитва Луке Крымскому об исцелении сотворила чудеса: женщина поднялась с одра болезни и обрела здоровье. В статье я поделюсь с вами важной информацией о святителе и молитвенном обращении к нему.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ

При своей жизни святитель Лука Войно-Ясенецкий (Крымский) был талантливым хирургом, посвятившим свою жизнь профессиональному лечению больных и страждущих. Он родился в далеком 1877 году на Крымском полуострове в городе Керчь. Мирское имя святителя — Валентин Феликсович: Войно-Ясенецкие имели польские корни. Родители дали мальчику блестящее образование — он окончил Киевский университет по специальности медицина.

Врачебная деятельность привела к тому, что будущий святитель уверовал в Бога и принял сан священника. Это сильно осложнило его жизнь, особенно, в советский период. В 30-е годы святитель был сослан в Сибирь за опровержение научного атеизма.

Несмотря на запрет веры, святитель перед операцией возносил молитву Богу и рисовал на теле пациента крест с помощью йода. Святого неоднократно допрашивали по этому поводу, но не увольняли с работы из-за высокого профессионализма.

Когда закончилось время ссылки в Сибири, ученого Войно-Ясенецкого направили на постоянное место жительства в город Ташкент. Но вскоре его опять арестовали, долго пытали и вынудили признаться в «антисоветском заговоре». Когда наконец власть сменилась, судьба стала более благосклонной к святителю. Он даже был награжден медалью за доблестный труд во время ВОВ и стал лауреатом Сталинской премии.

Трудная жизнь в ссылках, пытки и суровые испытания подорвали здоровье святителя, и в 1956 году он полностью ослеп. Несмотря на ограниченные физические возможности, Лука продолжал служить людям как архиерей и как доктор. В 1961 году святитель упокоился, а место его погребения стало местом паломничества больных и недужных. Молитва Луке помогает даже после его кончины, о чем есть многочисленные свидетельства.

В 1995 году святитель был причислен к лику святых синодом УПЦ Московского патриархата. А в ночь на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей.

В ЧЕМ ПОМОГАЕТ

На какие молитвы отвечает святитель Лука Крымский? Помимо молитв о здравии и исцелении молитва святителю Луке Крымскому помогает преодолеть жизненные трудности и укрепить веру. Он сам пережил тяжелые времена гонений и жизненных испытаний, поэтому понимает страждущих и возносит свои молитвы к Престолу Божьему в ходатайстве за нуждающихся в Божьей помощи.

Молитвы возносят:

при семейных конфликтах и разводах;

при утрате близкого человека, святитель помогает пережить душевную боль;

при конфликтных ситуациях на работе;

при поиске нового рабочего места;

в случае зомбирования сектантами, помогает увидеть истину.

При чтении молитвы святому Луке нужно быть искренним и понимать каждое произносимое слово. Если это невозможно сделать, лучше обратиться к святителю своими словами, идущими из самого сердца.

На заметку! Молитва святому Луке помогает в самых безнадежных ситуациях.

Святитель помогает в конфликтных ситуациях найти компромиссные решения, умягчает озлобленные сердца и примиряет заклятых врагов. Молитвы ему незаменимы при семейных неурядицах, когда исчезло взаимопонимание между супругами или родителями и детьми.

Также святитель помогает восстановить душевное равновесие после пережитых жизненных трудностей. Молитва способствует психологической реабилитации после пережитого стресса, успокаивает мятущийся ум и испуганное сердце. Мать может молиться за ребенка, пережившего страх или испуг.

На заметку! Молитва святому Луке помогает преодолеть страсть к винопитию и табакокурению. Дети могут молиться за родителей, а родители за своих детей.

Также молитва святому Луке помогает обрести уверенность в своих силах, стать независимым и успешным человеком. Часто именно неуверенность в своих силах не дает человеку полностью раскрыть свой творческий потенциал, а при содействии святителя Луки он сможет много добиться в жизни.

МОЛИТВЫ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ

Как только получен негативный диагноз, нужно сразу приступать к молитвенному подвигу. Молитвы святому не заменяют лечения врача, но содействуют и помогают. Всегда помните, что святитель Лука был при жизни профессиональным хирургом и лечил пациентов молитвой и лекарствами, а также делал им операции.

Молитву об исцелении нужно читать ежедневно, можно даже по нескольку раз в день. Молитва успокаивает душу, и человек обретает уверенность в помощи Божьей. Чтобы установить более близкий контакт со святым, купите в церковной лавке его иконку. Можно зажечь перед ней лампаду, а можно зажигать церковные свечи во время молитвы.

Текст молитвы Луке Крымскому об исцелении:

Перед молитвенным обращением нужно прочитать Отче наш, а еще лучше ежедневно выполнять молитвенное правило. Чем чаще вы возносите свои моления, тем лучше устанавливается контакт с небесами.

Болезнь ребенка всегда приносит горе его матери, особенно, если малыш тяжело заболел. Преодолеть это тяжелое время помогает молитва святому Луке, который как будто незримо находится рядом и утешает. Мать может повесить иконку над кроваткой ребенка или поставить на прикроватную тумбочку, и святитель будет постоянно находиться рядом.

Молитва о здоровье ребенка:

Сколько раз читать? Нужно читать в то время, когда на душе неспокойно. Произносите ежедневно эти святые слова, пока малыш не поправится. Также молитва помогает быстрее окрепнуть после болезни. Не забывайте благодарить святого при первых же признаках выздоровления: энергия благодарности обладает огромной силой.

ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ ОПЕРАЦИЯ

Святитель Лука при жизни был практикующим хирургом, поэтому именно он сможет помочь больному во время операции. Считайте, что в операционном блоке будет еще один хирург — небесный. Молиться может как сам больной, так и его родственники и друзья. Молитву возносят непосредственно перед операцией либо начинают молиться накануне.

Святые слова устраняют страх перед оперативным вмешательством и негативным исходом лечения, успокаивают сердце, снижают давление и гармонизируют внутреннее состояние. Молитва намного лучше медитации, так как идет непосредственное общение со святым человеком, а не с абстрактной сущностью.

Молитва святителю Луке перед операцией:

Можно записать текст на листочке и положить под подушку.

Родственники или близкие люди могут ежедневно читать Акафист святому либо слушать его в записи, думая о выздоровлении больного. Акафист — это церковная хвалебная песнь святым, Господу или Богородице. Также можно заказать Акафист и сорокоуст в любом монастыре онлайн. Во время болезни заказывают сорокоусты о здравии, и за больного молятся в церкви или монастыре в течение 40 дней.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501692999336724491/

А вы знали об этом?

В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

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