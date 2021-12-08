От этого не застрахован никто: 10 основных причин мужской измены

На сегодняшний день измена одного из партнёров остаётся основной причиной расставания пар. К сожалению, это явление перестаёт быть чем-то необычным, а отношения в целом становятся всё более лояльными. Многие стали воспринимать измену как одну из плохих привычек. Тем не менее, за каждой из них кроются определённые причины и предпосылки.

Итак, представляем вашему вниманию 10 главных причин мужских измен.

1. Острые ощущения

Многие мужчины относятся к измене как к экстремальному виду спорта или опасной афёре, провоцирующей приятный выброс адреналина в крови. Обмануть своего партнёра и остаться при этом не пойманным — вот главный кайф и достижение этой категории изменщиков.

2. Месть

Увы, эта причина остаётся одной из самых распространённых. В результате семейных ссор и конфликтов многие мужчины решаются изменить своим супругам, что называется, "назло". В других же ситуациях всё происходит постепенно: сначала муж задерживается допоздна на работе, начинает всё больше времени проводить вне дома, а после безвозвратно сбегает к любовнице.

3. Финансовый вопрос

Финансовое состояние играет не последнюю роль в отношениях пары, причём на них может повлиять как недостаток денег, так и их избыток.

4. Долгие расставания

Первый случай провоцирует постоянные ссоры и вызывает у мужчины желание искать поддержку и понимание на стороне, второй же побуждает супруга поддаться соблазнам.

Эта причина также является одной из наиболее распространённых. Когда мужчине приходится часто и подолгу бывать в командировках, в некоторых случаях он оказывается не способным закрыть глаза на свои физиологические потребности и решается на измену.

5. Настоящая любовь

Когда супруг встречает ту, о ком давно мечтал, — это, пожалуй, самая печальная ситуация для жены. В этих случаях избежать развода оказывается довольно сложно. Даже если первое время муж будет тщательно скрывать свою новую возлюбленную или попытается сохранить семью, в конечном итоге отношения с супругой всё равно закончатся расставанием.

6. Внешность жены

Когда привлекательная девушка после нескольких лет брака перестаёт следить за собой, это нередко приводит к изменам со стороны мужа, заставляя его всё чаще обращать внимание на стройных и ухоженных красавиц. Кроме того, мужчины любят хвастаться своими спутницами, что довольно проблематично в случае с женщинами, которые махнули на себя рукой.

7. Неспособность устоять

В некоторых ситуациях виновницей измены становится другая женщина. Если мужчина не отличается завидной силой воли и легко поддаётся соблазнам, он может попросту не устоять перед напором обольстительной красотки, которая едва ли не силой станет затягивать его в постель.

8. Измены положены по статусу

У политиков, олигархов и просто состоятельных бизнесменов принято заводить романы на стороне, как иметь красивый особняк или банковский счёт. В случае с подобными изменщиками любовница чаще всего выступает в качестве очередной игрушки, способа скоротать свободное время или убить скуку.

9. Рутинная семейная жизнь

Ещё одна частая причина измен. Семейные ссоры, маленький ребёнок, не дающий по ночам спать, усталость, бытовые проблемы — всё это вызывает у мужчины желание каким-то образом разнообразить свою жизнь. Когда в поле его зрения появляется девушка, которая не читает ему мораль и не "пилит" по поводу и без, супруг очень легко поддаётся соблазну и ступает на путь измены.

10. Алкоголь

Многие измены происходят непреднамеренно — например, на корпоративе, когда в голову ударяет алкоголь и появляется жажда физической близости. Обычно подобные связи не длятся долго, а то и вовсе носят разовый характер. Но в некоторых ситуациях такие походы налево способны разрушить даже самые крепкие отношения.

Прощать или не прощать измену — личный выбор каждой женщины, однако всем нам не помешает знать, что же стоит за решением ступить на путь предательства.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2360202664077428834/

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