Ещё 12 познавательных и вдохновляющих фактов о людях и их достижениях

Сегодня вспоминаем Дэнни Де Вито, создателя кубика Рубика, Гарри Поттера и многих других!
Дэнни Де Вито в одном из эпизодов сериала «Друзья» сыграл стриптизера. И получил за эту роль награду «Эмми»
У Годзиллы есть своя звезда на Голливудской аллее звезд
Первую Книгу рекордов Гиннесса составили братья-близнецы Росс и Норрис Маквертер
«Фантастические твари и где они обитают» был первым фильмом про вселенную Гарри Поттера, который получил премию «Оскар»
В Молдавии впервые президентом стала женщина — Майя Григорьевна Санду. Она принесла присягу 24 декабря 2020 года
Это Ансу Фати — футболист из Гвинея-Биссау, который играет в национальной сборной Испании и стоит сотни миллионов евро. Ему всего 18 лет
В 2020 году впервые за всю историю престижную австралийскую премию — Приз Арчибальда — выиграл художник-абориген
Баскетбол изобрел Джеймс Нейсмит. Он был тренером по регби и придумал для своих регбистов занятие, чтобы поддерживать их в тонусе в летние месяцы
Сериал «Клан Сопрано» получил более ста номинаций «Эмми»
Создателя кубика Рубика звали Эрнё Рубик. Он был венгерским изобретателем, скульптором и профессором архитектуры
Первой особой королевской крови в космосе был принц Султан ибн Салман из Саудовской Аравии. В 1985 году он провел 7 дней в космосе
Алек Гиннесс за свою роль Оби-Ван Кеноби был номинирован на «Оскар». Это единственный раз (на сегодня), когда кто-то получил номинацию на «Оскар» за актерскую игру в «Звездных войнах»
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