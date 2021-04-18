Псы милосердия Первой мировой: Как четвероногие санитары героически спасали людей

Во время Первой мировой войны Британский Красный Крест получил огромную помощь из совершенно неожиданного источника. Это может прозвучит как особенно надуманный эпизод какого-нибудь фильма, тем не менее, всё это чистая правда. Собака, несущая предметы первой помощи, не обращая внимания на летящие бомбы и свистящие пули — это реальность. Подлинная история отважных четвероногих санитаров, не останавливавшихся ни перед чем, чтобы добраться до раненых и спасти их, далее в обзоре.

С древних времён собаки сопровождали людей на войне. Они были разведчиками, посыльными, следопытами. Но самой уникальной ролью, которую они когда-либо играли, была роль «псов милосердия» в Первой мировой войне. Они находили раненых солдат там, где были бессильны медики. Собаки не только переносили средства для оказания первой врачебной помощи, они ещё и утешали смертельно раненых. Животные гораздо лучше любого врача могли поддержать безнадёжных бойцов.

Медицинские собаки

Французская собака-медик обнаружила раненого. Открытка, 1914 г.

Собаки милосердия, их ещё называли медицинскими собаками или собаками для раненых, были впервые обучены немецкой армией в конце 19 века. Они должны были помогать военным медикам в поиске раненых солдат на поле боя. Жан Бунгартц, немецкий художник-анималист и автор многочисленных книг о животных, был в ужасе от ошеломляющего числа пропавших без вести солдат во время франко-прусской войны 1870-71 годов. Он начал дрессировать собак, чтобы они помогали находить раненых бойцов. С этой целью в 1890 году он основал Немецкую ассоциацию медицинских собак, которая взяла на себя ответственность за обучение животных. Жан Бунгартц, немецкий художник-анималист и автор многочисленных книг о животных, был в ужасе от ошеломляющего числа пропавших без вести солдат во время франко-прусской войны 1870-71 годов. Он начал дрессировать собак, чтобы они помогали находить раненых бойцов. С этой целью в 1890 году он основал Немецкую ассоциацию медицинских собак, которая взяла на себя ответственность за обучение животных.

Также некий майор Эдвин Ричардсон, бывший солдат, сумел раньше других осознать, что четвероногие друзья могут быть чрезвычайно полезны на войне. Отставной военный потратил долгие годы на разработку и совершенствование методов дрессировки и специального обучения. Когда разразилась Первая мировая война, британская армия сначала отказалась от его предложения о помощи. А вот Красный Крест оказался предусмотрительнее и с благодарностью принял в помощь несколько специально обученных собак.

Картина Александра Поупа с изображением собаки Красного Креста с солдатской каской в зубах.

Как только собаки начали показывать достойные результаты, армия быстро осознала свою ошибку. Ричардсона попросили даже создать официальную школу дрессировки боевых собак. Так начали подготовку четвероногих солдат.

Собака Красного Креста Германии ищет раненых.

Трудности обучения

Многие люди могут недоумевать: как научить собаку (обычно пугливое существо) спокойно работать на бушующем поле битвы? Ответ прост: много тяжёлой работы. Ричардсон быстро понял, что всех животных нужно обязательно дрессировать в реальных боевых условиях. Журналист, который приезжал в его училище, рассказывал: «Снаряды с грохотом и свистом проносились над головой, армейские грузовики сновали туда-сюда. Собак здесь приучают к постоянному шуму боя, звукам выстрелов, разрывающихся снарядов. Они очень быстро учатся не обращать на них никакого внимания».

Четвероногие санитары.

Чтобы научить собак отыскивать лежащих без сознания раненых, майор даже платил безработным местным жителям. Они должны были лежать «ранеными» в лесу, чтобы стажёры могли попрактиковаться в их поиске.

Уровень сложности в дрессировке собак был просто ошеломляющим. Их учили полностью игнорировать трупы. Животные могли понимать огромное количество сигналов руками. Они безропотно позволяли надеть на себя и носить противогаз. Собак также учили различать британскую военную форму и форму врага. Недопустимо было вывести спасательную группу к раненому, но всё ещё вооружённому немецкому солдату.

Конечно, это был очень долгий, сложный и изнурительный процесс. Но оно того стоило. Потому что после того, как собаки были полностью обучены, то, что они смогли сделать на поле боя, было просто невероятным.

Умные животные были специально обучены вынюхивать раненых, потерявших сознание.

Нос по ветру

Во время Первой мировой войны национальные общества Красного Креста стали сами дрессировать собак милосердия. Обычно животные были экипированы седельной сумкой с водой, спиртом и средствами первой помощи. Псов приучали бесшумно передвигаться по нейтральной зоне, обычно ночью, вынюхивая раненых солдат, не обращая внимания на тех, кто находился на другой стороне. Собаки были достаточно умны, чтобы распознавать и различать легко раненых и тех, которым уже нельзя было помочь. Их миссия состояла в том, чтобы вовремя предупредить медиков, что человек лежит на поле боя в ожидании помощи.

Собак высылали обычно на поиски под покровом ночи. После того как легко раненые бойцы могли подлечить свои раны, собаки помогали им добраться до своих. Если солдат был без сознания или не мог двигаться, собака бежала обратно, неся какой-нибудь предмет одежды или оторванный лоскут формы в качестве доказательства. Иногда собака утаскивала солдат в безопасное место. Многие животные до последнего оставались с умирающим бойцом, делаясь последним товарищем-утешителем.

Собаки продемонстрировали сверхъестественную способность находить раненых солдат.

Псы продемонстрировали просто сверхъестественную способность находить раненых. Они приводили медиков прямо на место, в кромешной тьме, прямо под носом у врага. Каждый четвероногий санитар умел замирать на месте, если вражеский огонь освещал окрестности.

По словам военных медиков, собаки Красного Креста спасли много жизней. Они были особенно полезны при работе с поисковыми группами на враждебной территории. Их невероятно чуткий нюх позволял находить раненых в зарослях и кустах, которых иначе можно было бы не заметить. Собачьи носы были чрезвычайно полезны и в другом. Один хирург вспоминал: «Иногда они приводят нас к телам солдат, которых мы сочли мёртвыми. Когда же их приносили к врачам, они с удивлением обнаруживали искру жизни. Сколько людей удалось вытащить с того света благодаря этому! Собачий инстинкт был гораздо более эффективен, чем любые человеческие способности».

Собаки-санитары помогли спасти тысячи человеческих жизней.

Мужество храбрых

Не многие люди встречали книгу Оливера Хайда «Работа собаки Красного Креста на поле битвы», написанную в 1915 году. Но в этой давно забытой книге, посвящённой храбрости отважных псов, автор прекрасно передаёт значение самой неожиданной группы героев Первой мировой войны.

«Для одинокого и отчаявшегося раненого солдата появление собаки Красного Креста - это вестник надежды. «Вот наконец помощь!» Как часть великой армии милосердия Красного Креста, животные-санитары были бесценны».

Во время войны с обеих сторон в качестве псов милосердия служили около 10 000 собак. Им обязаны жизнью тысячи солдат. Некоторые псы-санитары привлекли особое внимание к своей работе. Например, Капитан, который нашёл 30 солдат за один день, и Пруско, нашедший 100 человек всего за одно сражение. Известно, что Пруско затаскивал солдат в канавы для безопасности, пока он отправлялся за фельдшером.

Четвероногие герои оказывались всегда там, где были больше всего нужны.

Первой мировая война, как и любая война вообще, была ужасна. Пушки разрывали землю, дождь превращал всё в болото, воздух был наполнен ядовитыми газами. Многие псы милосердия погибли от пуль, снарядов или были искалечены. Те, кто выжил, в результате службы перенесли травматический стресс.

Во время Второй мировой собак тоже использовали. Современные войны больше не ведутся в окопах. Сейчас навыки собак, которые могли перемещаться по выжженному полю битвы в поисках раненых, больше не актуальны. Но четвероногие помощники продолжают играть активную роль во всех человеческих войнах. И будут продолжать играть, пока люди и собаки остаются друзьями.