Кармический прогноз на 2022 год

2022 год в сумме дает шестерку, а это 6 Аркан Таро “Влюбленные”, который отвечает за отношения. 2022 год благоприятен для завязывания новых отношений, развития фундаментальных союзов и создания семьи.





Отношения в паре

Поэтому в наступающем году нужно уделять внимания семье, любимым, детям, стараться смягчать острые углы и по возможности избегать ссор и конфликтных ситуаций, т.к. в ближайшие месяцы обострятся проблемы, возникающие между людьми в паре. Особенно энергии противостояния усилятся в марте и апреле, когда каждый из партнеров будет доказывать свою мужскую или женскую позицию.

Любовные треугольники — вот главное нежелательное последствие предстоящего года, которое особенно ярко проявит себя в июне, обострится в июле и приведет к окончательному разрыву или официальному разводу в августе.

Вибрации аркана «Влюбленных» в следующем году будут подпитывать любовников и любовниц, придавать им силы и уверенности в себе. Все это для того, чтобы проверить официальные союзы «на прочность», умение пройти через испытания временем, расставанием, трудностями, болезнями.

В предстоящем году нужно особое внимание обратить на общность семейных интересов, направленную в будущее — не говорить о прошлом, не предъявлять претензии по событиям, которые уже случились, а наоборот, направлять вектор мыслей, разговоров и совместных действий в будущие периоды, укрепляя их позитивными намерениями и миролюбивыми разговорами.

Отношения в бизнесе

Шестой аркан — не только аркан любовников и влюбленных, это также аркан сотрудничества и бизнес-партнерства, которое также будет проверяться на прочность предательством со стороны компаньонов.

Поэтому очень важно все вопросы детально обсуждать, и договоренности фиксировать на бумаге с печатями и подписями сторон. Не будет лишним также установить камеры наружного

наблюдения, чтобы контролировать «доходные места» своего бизнеса.

Рекомендую привлекать в 2022 году в бизнес независимых третьих лиц — аудиторов, бухгалтеров высокой квалификации и других представителей контролирующих органов, которые покажут реальное положение финансовых дел в вашем бизнесе.

Особенно эффективным станет планирование во второй половине года в июле, когда энергия седьмого аркана «Воина» будет способствовать достижению результатов, намеченных бизнес-партнерами.

Отношения с детьми

Предстоящий год 2022 год благоприятен для планирования зачатия и рождения детей. Дети, рожденные в 2022-м году, начнут, словно кармический цемент, связывать энергии родителей, притягивая их обоюдное внимание к себе.

Неудивительно, что они будут особенно чувствительны к энергии любви. Это означает, что в будущем они станут особое внимание обращать на деятельность, которой занимаются, или на человека, с кем общаются.

Для рожденных в 2022 году будет важно отдавать себя только тому делу, которое действительно приносит им удовольствие или создавать партнерство исключительно с теми людьми, к кому они испытывают чувство влюбленности.

Вот почему их воспитание должно проходить в рамках традиций рода — в уважении семейных ценностей, в аспекте верности и служения друг другу.

Новый год — это очередной повод задуматься обо всех, кого вы любите. Поцеловать и обнять близких и проявить по отношению к ним безусловную любовь. Не отказывайте себе в этом удовольствии и будьте счастливы в Новом Году!

© Наталия Мищенко

Источник : https://mistika.temaretik.com/2367400830741776719/

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