Сошествие Христа в лимб

Страстная суббота — суббота Страстной недели, посвященная воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его в ад, также она является приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.

После распятия Иисус Христос спустился в ад и, сокрушив его ворота, принёс свою евангельскую проповедь, освободил заключённые там души и вывел из ада всех ветхозаветных праведников, а также Адама и Еву. Сошествие Христа в ад произошло во второй день пребывания Христа во гробе.

В западноевропейском искусстве сюжет был тоже очень популярен и присутствовал как в повествовательных циклах, так и в виде отдельных изображений. Он не имел строго канона изображения, в отличие от иконописи.

В западноевропейском искусствознании обычно употребляется термин «Христос в лимбе» (Christ in Limbo), точно обозначая конкретный круг ада, куда спустился Иисус. На этих полотнах Иисус либо склоняется над провалом в земле, либо (в ранних произведениях, а также средневековых миниатюрах) ад изображен в виде пасти гигантского левиафана, наполненной людьми.

Лимб (лат. limbus — рубеж, край, предел) — термин, использовавшийся в средневековом католическом богословии и обозначавший состояние или место пребывания не попавших в рай душ, не являющееся адом или чистилищем.

Согласно представлениям о лимбе, в нём пребывают души тех, кто не заслужил ада и вечных мук, но не может попасть в рай по независящим от него причинам. Считалось, что в лимбе пребывают души добродетельных людей, умерших до пришествия Иисуса Христа (limbus patrum — лимб праотцов, то есть предел античных праведников), а также души некрещёных младенцев (limbus puerorum — лимб младенцев). Понятие о лимбе широко распространилось в западном богословии начиная с XIII века.

Вот как Данте в «Божественной комедии» рассказывает об этом месте (Переправившись через реку Ахерон, Данте и его проводник оказались в самом верхнем круге Ада. Лимб изображен в поэме как замок, окруженный стеной. За стеной находится мир, полный бесконечных причитаний – не воплей от боли, наполняющих нижние круги Ада, а безнадежных вздохов. Все обитатели этого круга - безвинные страдальцы, такие как праведные патриархи и невинные дети, страдают от хронического ощущения несчастья.):

"Пора идти, дорога не мала".

Так он сошел, и я за ним спустился,

Вниз, в первый круг, идущий вкруг жерла.

Сквозь тьму не плач до слуха доносился,

А только вздох взлетал со всех сторон

И в вековечном воздухе струился.

Он был безбольной скорбью порожден,

Которою казалися объяты

Толпы младенцев, и мужей, и жен.

"Что ж ты не спросишь, - молвил мой вожатый,

Какие духи здесь нашли приют?

Знай, прежде чем продолжить путь начатый,

Что эти не грешили; не спасут

Одни заслуги, если нет крещенья,

Которым к вере истинной идут;

Кто жил до христианского ученья,

Тот бога чтил не так, как мы должны.

Таков и я. За эти упущенья,

Не за иное, мы осуждены,

И здесь, по приговору высшей воли,

Мы жаждем и надежды лишены".

Стеснилась грудь моя от тяжкой боли

При вести, сколь достойные мужи

Вкушают в Лимбе горечь этой доли.

В 2007 году Международная теологическая комиссия с санкции Папы Римского Бенедикта XVI опубликовала документ «Надежда спасения некрещеных младенцев», в котором отвергала средневековую «теорию лимба», подчёркивая, что она была создана средневековыми богословами и не входила ни в какие догматические определения. Комиссия делала вывод о том, что учение о лимбе представляет «неподобающе ограничительный взгляд на спасение», в то время как Бог милосерден и «желает спасения всем людям».

Загробный мир (Ян Брейгель Младший)

Сошествие Христа в лимб (1593, Ян Брейгель Старший совместно с Хансом Роттенхаммером, Музей Abegg Stiftung, Берн, Риггисберг, Швейцария)

Сошествие Христа в лимб (1597, Ян Брейгель Старший совместно с Хансом Роттенхаммером, Музей Маурихёйс, Гаага, Нидерланды)

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