Кампания в России закончилась для «Великой армии» настоящей катастрофой. Как позже оправдывался Наполеон:

«Морозы начались 7-го числа [ноября]. С сего времени не происходило ни одной ночи, в которую бы мы не лишились нескольких сот лошадей, которые падали на биваках. Во время переходов до Смоленска, артиллерия и конница наша также потеряли великое множество лошадей...Дороги покрылись гололедицею и обозные лошади падали каждую ночь не сотнями, а тысячами, а особливо взятые из Немецкой земли и Франции. В несколько дней погибло их более 30 тысяч. Вся конница осталась пешею, артиллерия и обозы без лошадей. Мы принуждены были большую часть своих пушек, также военных и съестных припасов оставить на дороге или истребить.»

Гигантская императорская армия рассеялась как дым по мере движения по бескрайним просторам, что очень хорошо проиллюстрировано диаграммой французского инженера Шарля Жозефа Минара.

Диаграмма Минара. "Символическая карта динамики людских потерь французской армии в ходе русской кампании 1812 - 1813 годов". Историки до сих пор ломают голову над загадочной фразой в квадрате 7 - "Казаки галопом пересекают замёрзший Неман", которую Минар, как ни странно, относит не к концу, а к началу графика.

В самый разгар сражения на Березине Наполеон принял решение создать в Борисове подразделение телохранителей, получившее название «Священный эскадрон». Упоминания о формировании сводного элитного отряда встречаются в 29-м бюллетене Великой Армии от 21 ноября (3 декабря) 1812 г.:

«Конница наша такой имела недостаток в лошадях, что только из одних офицеров, у коих осталось еще по одной лошади, можно было составить не более четырех рот, по 150 чел[овек] в каждой. Генералы служили вместо капитанов, а полковники отправляли должность унтер-офицеров. Сей «Священный эскадрон», командуемый генералом Груши под предводительством Короля Неаполитанского, ни на минуту не терял из виду Императора во всех движениях армии.»

«Священный эскадрон» должен был находиться при Наполеоне и обеспечивать защиту Императорской ставки. Вокруг Императора сплотились около 300 кавалерийских офицеров, которые сумели сохранить лошадей, но остались без личного состава, которым могли бы командовать. А положение действительно было плачевное. По состоянию на 20 ноября 1812 г. в 1-м резервном кавалерийском корпусе 1-я тяжёлая кавалерийская дивизия имела 35 конных офицеров, 5-я тяжёлая кавалерийская дивизия - 46 конных офицеров, 1-я лёгкая кавалерийская дивизия - 21 конного офицера. Во всём 3-м резервном кавалерийском корпусе насчитывалось 74 конных офицера и 73 безлошадных.

Карикатура времён Наполеоновских войн. "Ретирада французской конницы, которая съела своих лошадей". Впереди маршал на коньках, за ним трубач. Замыкает кавалькаду мамелюк с лошадиной ногой на пике. Изображение из открытых источников.

Как вспоминал в мемуарах вестфальский майор фон Лоссберг (Friedrich Wilhelm von Lossberg):

«Французские маршалы и генералы заключили союз с целью употребить все средства к тому, чтобы избавить своего Императора от угрожающих ему опасностей, для чего они, по образцу древних греков, сформировали из ближайшей свиты Императора «Священный эскадрон», в который можно было вступить только французам.» Командование кинуло клич среди офицеров:

- Господа, пусть те из вас, кто все еще находится на коне, чье здоровье не слишком ослаблено, и кто чувствует себя способным оказывать активную и опасную службу императору, присоединяется к эскадрону.

В состав «Священного эскадрона» должны были войти четыре роты по 150 сохранивших лошадей офицеров. Шефы эскадронов, капитаны и лейтенанты стали в подразделении простыми солдатами, полковники и бригадные генералы заняли должности лейтенантов и капитанов. Естественно, в ставке сразу же развернулась борьба за командование телохранителями. Горячий гусарский генерал-полковник Жан Андош Жюно требовал передать «Священный эскадрон» ему:

Изображение из открытых источников

- Сир, у меня не осталось пехоты в 8-м корпусе, у меня нет пушек, а кавалерия едва насчитывает сто лошадей. Ваше Величество призывает кавалерийских офицеров к своей охране. Если они будут находиться рядом с Вашим Императорским Величеством, разве я не буду признан достойным командовать ими? Кто сможет сделать это с большей самоотдачей? Кто из генералов сможет сохранить Ваше Величество лучше, чем я? Именно сегодня Сир, я претендую на память о доброте, которой я был наполнен в течение двадцати лет службы рядом с Вами. Служить рядом с Вашим Величеством в эти трудные времена, посвящать Вам свои бдения и с восторгом отдать за Вас жизнь, вот мои пожелания. Это, Сир, последняя милость, которую я прошу у Вашего Императорского Величества, которому я обязан всем, что у меня есть ...

Однако, Наполеону в этой обстановке было не до сантиментов. Командование «Священным эскадроном» было вверено лучшему кавалерийскому командиру Великой армии маршалу Иоахиму Мюрату, а должность полковника занял ещё один опытный кавалерист - дивизионный генерал Эммануэль Груши. Четыре роты поступили под начало офицеров: 1-я рота почётного караула - дивизионного генерала Антуан Сен-Жермена, 2-я рота - дивизионного генерала Горация Себастьяни, 3-я рота - дивизионного генерала Армана де Ля Уссе, 4-я рота - дивизионного генерала Виктора Латур-Мобура.

Наполеон в сопровождении эскорта "Священного эскадрона". Изображение из открытых источников.

Первое построение «Священного эскадрона» произошло в заснеженном поле, слева от большой дороги между Бобром и Смоленском. Несмотря на то, что офицеры представляли собой довольно пёстрое воинство, были покрыты истрёпанными мехами и обожжёнными на бивуаках шубами, боевого духа им было не занимать. Прибыл Император и почётный эскорт последовал за ним, начав службу.

- Это для того, чтобы спасти императора! - с восхищением говорили друг другу офицеры. - Многие, вероятно, погибнут, но какая слава! Какая честь! Как Франция будет аплодировать нашей самоотверженности!

"Священный эскадрон". Изображение из открытых источников

Появление воинской части, в которой офицеры служили простыми кавалеристами, а генералы исполняли обязанности младших офицеров вызвало любопытство и уважение среди обычных солдат. Особенно, когда было замечено, что телохранители без всякого пренебрежения выполняли рутинные солдатские обязанности: несли караульную службу, не колеблясь срывали солому с крыш, чтобы кормить лошадей, долбили отверстия во льду, чтобы набрать воды, питались плотью павших лошадей, чтобы не погибнуть. Однако, почётная служба не продлилась долго, а элитным кавалеристам так и не пришлось проявлять героизм, с боем прорываясь сквозь тьмачисленные ряды азиатов.

Уже 5 декабря 1812 г. в деревне Сморгонь Наполеон оставил армию на маршалов Мюрата и Нея и отправился в Париж набирать новых солдат взамен погибших в России. «Священный эскадрон» с этого момента фактически прекратил своё существование. Но так как в состав каждой почётной роты входили генералы и офицеры одного корпуса, подразделения остались едиными.

Отъезд наполеона от армии. Сморгонь. 5 декабря 1812 г.

После получения приказа о реорганизации кавалерии: 1-й кавалерийский корпус в Брауншвейге, 2-й корпус в Дессау, 3-й в Глогау, 4-й в Варшаве, каждая рота почётного караула самостоятельно отправилась к месту формирования корпусов, где по прибытии была распущена. Тем не менее, удивительное чувство единения ещё долго связывало офицеров. Даже по прошествии многих лет, они с чувством гордости вспоминали: «Я тоже был в составе «Священного эскадрона!».