«Кукушка» — жестокая игра русских офицеров, поражение в которой — смерть

Истинную гордость России всегда составляла ее армия, на полях побед стяжавшая бессмертную славу своим подлинным мужеством и героизмом. Не только наши соотечественники, но и зарубежные мыслители испокон веков задавались вопросом: «Какие качества делают русского солдата непобедимым?» По традиции, ответ находили невнятный, пожимая плечами и ссылаясь на «загадочную русскую душу». Мы не будем отбирать хлеб у философов и вести пространные рассуждения. Мы просто расскажем вам историю, которая поможет заглянуть в самую глубину отчаянного русского фатализма и залихватского, с издевкой отношения к смерти.

В боевых гарнизонах по всей огромной империи помогала скрашивать скуку русскому офицерству прелюбопытная игра — «Кукушка». Пусть не обманывает читателя безобидное название. Поражение в этой игре чаще всего означало смерть. С наступлением темноты, захватив с собой револьверы и запас патронов, с десяток офицеров запирались в сарае, конюшне или любом другом просторном помещении. В полной темноте игроки разбредались по разным концам зала. В гробовой тишине слышно было только, как взводятся курки револьверов…

Рассказывает Дмитрий Николаевич Логофет — генерал русской армии, военный публицист и писатель: «…один, по жребию, самую кукушку представлять должен… Рассядутся… И тихо, так тихо все станет, даже дыхания не слышно. А тут-то кукушка и крикнет: «Ку-ку»… Остальные на голос в кукушку и стреляют… Как хватят чуть не залпом… Тра-та-та, и защелкают пули по стенам… И опять снова тихо так, что сам слышишь, как сердце в груди к Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru олотится… А там опять: «Ку-ку». А в ответ: тра-та-та… Прямо-таки в азарт многие входили. Стреляешь, стреляешь… Прислушивается, и снова: «Ку-ку». Забываешь, что это свой же брат кукует, а только и думаешь: «Погоди, проклятая, вот уже следующий раз я тебя как следует срежу». Бывает, что по очереди кукуют, да с места на место перебегают… И как пойдут палить, так со стороны слушать — целое сражение… Весело так сделается».

Естественно, для многих игра превращалась в трагедию. Но не спешите осуждать игроков и обвинять их в праздном душегубстве. Пусть рассказчик закончит историю: «…кажется — дикая игра, но она владеть собою приучала… Посмотришь, иной молодец во всем принимал участие: и в историях разных, и в кукушку играл, и на тигра ходил… И вырабатывался таким, что нервы как веревки. Первый человек потом на войне оказывался. Смейтесь себе, а я все же скажу, что и эта бесшабашная удаль послужила на пользу, воспитывая тот дух, которым отличались всегда туркестанские войска… Вот вы осуждаете кукушку… А ведь на ней самой воспиталось целое поколение туркестанских офицеров в сознании, что жизнь — копейка, и потому эти сорванцы потом и выказывали, когда нужно было, чудеса храбрости… Всему свое время…» А вы говорите, «300 спартанцев». Если бы и существовал древний римский бог войны Марс — в гвардии его плечом к плечу стояли бы русские солдаты.

Источник : https://bigpicture.ru/kukushka-zhestokaya-igra-russkix-ofice...

А вы знали об этом?

Когда Александр Великий умер в Вавилоне в 323 г. до н.э., согласно историческим свидетельствам, его тело не проявляло признаков разложения в течение шести дней. Для древних греков это подтвердило тот факт, что якобы Александр был не обычным человеком, а богом.Согласно современной медицины , Александр, возможно, страдал от неврологического расстройства, вызванного синдромом Гийена-Барре (СГБ), которое стало причиной его смерти. Она также утверждает, что люди могли просто не заметить никаких непосредственных признаков разложения на теле по одной простой причине — потому что Александр еще не умер. Доктор Кэтрин Холл утверждает, что СГБ редкое, но серьезное аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки нервной системы, может объяснить эту комбинацию симптомов лучше, чем другие теории, выдвинутые при обсуждении смерти Александра.Она считает, что он, возможно, заразился этим заболеванием от инфекции Campylobacter pylori, распространенной в то время бактерии. По словам Холл, Александр, вероятно, получил вариант СГБ который вызвал паралич, не вызывая потери сознания. Она утверждает, что усиление паралича Александра, а также тот факт, что его тело нуждалось в меньшем количестве кислорода, когда оно отключалось, означало, что его дыхание было менее заметным.Поскольку в древние времена врачи полагались на присутствие или отсутствие дыхания, а не на пульс, чтобы определить, жив ли пациент или мертв, Холл считает, что Александра могли ложно объявить мертвым еще до того, как он действительно умер.

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