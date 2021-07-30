Как британские лётчики встали на защиту русского Севера: Операция «Бенедикт»

Операция «Бенедикт» продолжалась менее чем три месяца. Однако, несмотря на короткий срок, советской авиации с помощью лётчиков Королевских ВВС удалось уберечь воздушное пространство Заполярья от господства военно-воздушных сил вермахта.

Благодаря участию союзников была усилена оборона Мурманска, а также сохранен важный порт, который единственный в зоне Северного полярного круга обеспечивал поставки стратегического груза и продовольствия.

Как складывались советско-британские отношения в первые месяцы ВОВ

Первый арктический конвой «Дервиш».

Подписание между СССР и Великобританией в июле 1941 года соглашения по борьбе с Германией сделало страны официальными союзниками. Однако, несмотря на это, сражаться плечом к плечу солдатам двух государств приходилось редко – слишком далеко располагались театры военных действий, где они принимали участие. Тем не менее, в истории не раз случались моменты, когда красноармейцы и военнослужащие Британии совершали совместные операции во имя выполнения единой боевой задачи.

Так советские и британские арктические конвои были задействованы в доставке в СССР грузов по ленд-лизу и поставках в Англию золота и природных ресурсов. Совместно союзнические войска входили на территорию Ирана, с целью предотвратить превращение страны в пособника Германии.

С какой целью была организована операция «Бенедикт»

Ещё одним ярким, но практически забытым эпизодом боевого сотрудничества было участие Великобритании и Союза в лётных операциях против немецких и финских войск в районе советского Заполярья.

Истребитель «Харрикейн».

После вторжения Германии на советскую территорию усилиями СССР и Британии была организована отправка через Ледовитый океан конвоев с продовольствием и английским оружием. Принимал грузы ближайший незамерзающий порт в Мурманске, который при этом находился на опасно близком расстоянии от финляндской границы. В случае потери этого северного города Советский Союз лишался стратегически важных поставок, а кроме того получал практически ещё одну линию фронта.

Инициированная Лондоном операция «Бенедикт» помогала решить сразу две задачи: усилить оборону Мурманска и научить советских лётчиков пилотировать истребители «Харрикейн». Самолёты доставлялись в СССР в разобранном виде из Англии, поэтому требовались не только грамотные пилоты, но и квалифицированный технический персонал, знакомый с устройством воздушной техники.

Для отправки в СССР Британия сформировала подразделение Королевских военно-воздушных сил, которое состояло из приблизительно 500 человек обслуживающего персонала – лётных диспетчеров, техников, медиков, переводчиков, поваров пр., и более чем 30 пилотов.

Как СССР принял британцев

Британские лётчики в СССР осенью 1941 года.

Тридцать первого августа 1941 года советская сторона приняла большую часть британцев, прибывших в страну на кораблях конвоя «Дервиш». Вместе с людьми, в количестве 15 штук были доставлены разобранные истребители «Харрикейн». Через неделю, 6 сентября к их числу присоединились ещё 24 самолёта, отправленных из Англии на авианосце «Аргус».

Помощь союзников в СССР принимали с искренней благодарностью, которая выражалась не только в добросердечном отношении, но и отличном питании. Один из участников операции «Бенедикт», британский лётчик Тим Элкингтон вспоминал: «Нам давали продуктов в очень большом количестве. При этом еда была по-настоящему вкусной и разнообразной – в пайке часто были яйца, икра, консервированный окорок и компот из слив или вишен, масло, блины, красное вино, шампанское, копчёная сёмга». Надо ли говорить, что в условиях военного времени, когда жители СССР уже переходили на продуктовые карточки, британцы получали в прямом смысле королевский стол.

Впрочем, иностранные военные не прохлаждались: они ежедневно занимались подготовкой советских пилотов, показывая все тонкости управления британскими истребителями. В сжатые сроки они подготовили четыре авиационных полка Карельского фронта. Новоиспечённые специалисты, обретя навыки, становились учителями и для других лётчиков, в подразделения которых поступали зарубежные военные самолёты.

Итоги операции «Бенедикт»

Советский ас Борис Сафонов с британскими лётчиками Кеннетом Уодом и Чарльтоном Хоу.

Занимаясь сборкой истребителей и подготовкой советского лётного состава, британцы не отсиживались в тылу – с начала осени 1941 года они постоянно патрулировали район Заполярья, нередко вступая в боевые схватки с немецкими и финскими пилотами. Кроме того, одновременно асы Королевских ВВС занимались прикрытием кораблей Северного флота, воздушной защитой советских бомбардировщиков, а также обороной неба Мурманска и стратегического порта арктических конвоев.

Результатом союзной помощи стало то, что немцы после потери пятнадцати самолётов в сражениях с англичанами заметно снизили лётную активность, поняв, что русским помогают опытные пилоты Британии. Один из командиров советской эскадрильи так охарактеризовал союзников, общаясь с военным репортёром: «Не знаю, как похвалить лучше, чем сказать, что они показали себя настоящими солдатами – самоотверженными, дисциплинированными, бесстрашными. В бою они дерутся не хуже моих орлов, и этим уже все сказано».

О бесстрашии, но уже советских пилотов, часто говорили и англичане. Их поражало умение русских подниматься в воздух, несмотря на чрезвычайные погодные условия: никто из британских асов не стал бы совершать вылет в снежный буран, практически при нулевой видимости. Об одном из советских лётчиков – Борисе Сафонове, победившего в 25 боях, его зарубежный коллега – пилот Королевских ВВС Эрик Картер, вспоминал: «У него полностью отсутствовал страх. Я так и не понял – либо он был сумасшедшим, либо очень и очень хорош в своём деле».

Операция «Бенедикт» завершилась осенью 1941 года. Когда в ноябре английское судно с экипажами Королевских ВВС отходило от архангельского причала, провожать его вылетели отечественные «Харрикейны», на чьих крыльях виднелись уже красные звезды. За время недолгой, но результативной миссии британцев, четверо их них были удостоены высшей государственной награды СССР – ордена Ленина. Четверо советских лётчиков получили от правительства Великобритании кресты «За выдающиеся лётные заслуги» – награды за мужество и преданность долгу.

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