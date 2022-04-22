Перспективы цесаревича Алексея. Был ли на самом деле шанс?

Вы часто пишете, что у цесаревича Алексея все равно не было шанса, он бы долго не прожил и все такое.

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Скажу сразу, что формат Дзен не позволяет описывать болезнь Цесаревича и помечает это как шок-контент, поэтому формулировки будут очень обтекаемы. Но некоторые воспоминания по этому поводу можно почитать тут. Статья доступна только по прямой ссылке.

Был ли шанс?

Итак, как мы знаем Наследник Российского престола болел гемофилией и его жизнь подвергалась серьезному риску каждый день. Мог бы он вырасти, и завести семью и детей? Да запросто, и были в истории такие примеры.

Леопольд, сын королевы Виктории

Знакомьтесь, принц Леопольд, герцог Олбани.

Принц Леопольд, герцог Олбани

Как мы видим на фотографии, он уже вполне взрослый мужчина. Я конечно не буду говорить, что он счастливо дожил до преклонных лет, не стало его в достаточно молодом возрасте - в 30 лет. Но обо всем по порядку.

Итак, Леопольд родился в Англии в семье королевы Виктории и Альберта Саксен-Кобург-Готского. Он был восьмым ребенком в королевской семье и четвертым сыном. Леопольд был единственным из сыновей королевы Виктории, который был болен гемофилией. Но при этом он женился и у него было двое детей, дочь и сын. Дочь, кстати, стала носительницей того самого гена и передала его своим сыновьям. Но сын, по правилам гемофилии, болеть ей уже не мог.

Принц Леопольд, герцог Олбани с дочкой

Не стало его по нелепой случайности, он поскользнулся в яхт-клубе и повредил колено. Последствия, думаю уже понятны. Ему было 30 лет.

Почему не состоялось отречение в пользу Алексея

Известно, что первоначальный текст телеграммы с отречением Императора Николая 2 звучал так:

Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России, я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. НИКОЛАЙ

Что же изменилось и почему Николай 2 все-таки отрекся в пользу младшего брата Михаила? Перед отречением он поговорил с личным врачом С.П. Федоровым по поводу перспектив своего сына, и тот сказал, что чудес не бывает, хотя думаю, что врач прекрасно знал, что у Алексея были шансы на жизнь, семью и детей. А так, и здоровый человек не может точно знать, сколько он проживет, нелепая случайность может оборвать жизнь любого.

И все таки, отречение в пользу сына спасло бы династию, сколько бы Алексей не прожил, к тому же Первая мировая уже полным ходом шла к удачному, для России, завершению. Но это было не выгодно той же Англии, ведь могущество России многократно бы возросло. А Михаил не был способен на поступки и просто самоустранился.

Итог

Цесаревич Алексей

Мог бы Алексей дожить до взрослого возраста и иметь детей? Мог, пример в истории есть, а его сыновья были бы уже свободны от этой болезни. И еще, при таком раскладе, чем старше ребенок, тем выше его шанс на жизнь.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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