Чем христианство в Армении отличается от православия

Армения — первая страна в мире, принявшая христианство в качестве государственной религии еще в четвертом веке нашей эры. Большинство людей, живущих в Армении, исповедуют христианство до сих пор, только их вера немного отличается от других ветвей религии — католичества, православия и протестантизма. Армянская Апостольская Церковь относится к так называемым древневосточным церквям наряду с египетской, эфиопской, сирийской и некоторыми другими.

А в чем отличия христианства в Армении, например, от православия? Можно ли православному зайти в армянский храм и помолиться? На самом деле отличия есть и достаточно значительные, но связаны они по большей части с обрядовой частью, хотя и догматическая составляющая тоже немного разнится.

Служба в армянской церкви

Основное догматическое отличие Армянской Апостольской Церкви от РПЦ состоит в том, что первая не признает человеческую природу Христа. В православии Иисус сочетает в себе человеческое и божественное начало, а в монофизитских церквях, к которым относится и армянская церковь, Христу приписывается только божественная сущность.

По части обрядов тоже есть значительные отличия. Например, крест в традиции армянской церкви кладется не с правого плеча, как принято у православных, а с левого. Иконы в армянских церквях более редки, чем в православных. Они тоже используются, просто по количеству в армянском храме их скорее всего будет меньше, чем даже в небольшой православной церкви.

Внутри горного храма в Армении

Также в традиции армянской церкви есть жертвоприношение – называется "матах". Смысл жертвоприношения значительно отличается от подобного обряда в язычестве: животное убивают не чтобы сделать подношение богу, а чтобы раздать его мясо нуждающимся.

Обычно в качестве жертвы режут барана, но если барана нет, то можно принести и пару голубей. Главное, чтобы мясо животных было отдано тем, кто нуждается в пище и не может купить или добыть ее самостоятельно. В православии животных в жертву не приносят вовсе.

Икона в армянском храме

Есть небольшие отличия и в том, как постятся верующие. В Великий пост у православных можно есть рыбу на Благовещение и в Вербное воскресенье, а в Армянской Апостольской Церкви таких исключений не делается — весь срок Великого поста в рационе должна быть только растительная пища. Перед началом Великого поста в армянской церкви есть еще один предваряющий пост — Арачаворк, в православии его нет.

Отличия, как видите, значительны, однако и Русская Православная Церковь и Армянская Апостольская являются течениями одной религии – христианства. Оснований для вражды и быть не может: мы все разные, и каждый должен жить в мире с ближним. Наверное, в этом и заключается главный посыл христианства...

Источник

А вы знали об этом?

Как не парадоксально , но В. И. Ленин был ярым русофобом, который без угрызения совести часто говорил : «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...»!Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах он постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Почему русофобия укоренилась внутри самой России" https://otari.mirtesen.ru/blog/43651018699/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!