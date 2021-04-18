«Россия не хочет войны»: что говорится в докладе разведки США

Разведка США объявила Россию главной угрозой Америки

Разведывательное сообщество США в своем ежегодном докладе назвало Россию главным соперником для американской стороны на международной арене, в военной сфере, энергетике, киберпространстве и в космосе. Вместе с тем, в Вашингтоне сообщили, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими вооруженными силами.

В нынешнем году Москва продолжит использовать различные подходы, направленные на подрыв американского влияния, ухудшение партнерских отношений Вашингтона, раскол западных стран и ослабление западных альянсов, говорится в ежегодном отчете Национальной разведки США.

В документе констатируется способность России создавать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке.

«Россия будет продолжать развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал, активно действуя за рубежом и используя свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать свою повестку дня и подрывать позиции Соединенных Штатов», — уверены члены американского разведывательного сообщества.

При этом, авторы признались, что ожидают от Москвы поиска возможностей для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях.

«Мы считаем, что Россия не хочет прямого конфликта с американскими силами», — подчеркивается в тексте.

Кроме того, американская разведка уверена, что российские власти уже давно считают, что Соединенные Штаты проводят свои собственные «кампании влияния», чтобы подорвать позиции России, ослабить влияние президента страны Владимира Путина и установить дружественные Западу режимы в государствах бывшего Советского Союза и в других странах.

«Москва стремится договориться с Соединенными Штатами о взаимном невмешательстве в дела обеих стран и признании американской стороной заявленной сферы влияния России на большую часть бывшего Советского Союза», — поясняется в докладе.

При этом, Вашингтон считает, что Москва для продвижения своего влияния будет использовать также разведывательное и антитеррористическое сотрудничество, военную помощь и совместные учения, операции наемников, убийства и продажу оружия.

Среди стран, где Россия якобы будет наращивать влияние, названы Сирия, Ливия, Венесуэла, Куба, а также Белоруссия.

«С 2006 года Россия использует энергетику как внешнеполитический инструмент для принуждения государств к сотрудничеству. Например, после ценового спора между Москвой и Киевом Россия в 2009 году прекратила поставки газа на Украину, в том числе транзитного, что негативно сказалось на ряде стран Европы», — пишут авторы.

Строительство Россией гражданских ядерных реакторов американская разведка называет «инструментом мягкой силы» во внешней политике.

«Мы ожидаем, что военная политика Москвы (модернизация Вооруженных сил, ведение информационных войн) бросит вызов интересам Соединенных Штатов и их союзников. Несмотря на снижение расходов на оборону, Россия будет делать упор на новые виды оружия, которые представляют повышенную угрозу для США», — констатируется в документе.

Власти США считают, что у России есть возможности для развертывания сил в стратегически важных регионах мира.

«По нашим оценкам, Россия в обозримом будущем останется крупнейшим и наиболее профессиональным соперником Соединенных Штатов в области оружия массового поражения, поскольку она расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности своих стратегических и нестратегических вооружений», — детализируется в тексте.

Помимо этого, разведчики видят в России главную киберугрозу для США.

«Россия продолжает нацеливаться на критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели и промышленные системы управления. Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом сдерживания противников», — заявили в разведке.

Естественно, содержатся в документе и обвинения России во вмешательствах в выборы в США в последние четыре года.

«Россия останется ключевым космическим конкурентом США, развивая сеть навигационных спутников. Москва продолжает улучшать свою военно-космическую отрасль и внедрять новое противоспутниковое оружие (АСАТ) для разрушения американского космического потенциала», — считают в Вашингтоне.

Во вторник, 13 апреля, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил главе Белого дома Джо Байдену провести встречу в ближайшие месяцы и обсудить весь спектр проблем, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.

Согласно сообщению пресс-службы президента РФ, стороны обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — указали в Кремле.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Открытое письмо президенту США Джо Байдену

Господин президент !

Америка - великая страна и многие её президенты прославили США, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну .

И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

Однозначно к числу этих нерадивых президентов , опозоривших США, надо отнести и сегодняшнего престарелого президента Джо Байдена, которому, на мой взгляд, место не в Белом доме, а в доме престарелых !Именно его сегодняшние безрассудные действия в отношении Матушки-России сегодня вновь ставят весь мир на грань Третьей мировой войны !Мало того, он к тому же и позорит свою великую страну, обвиняя Путина во вмешательство в американские выборы президента !

Господин президент! Настаивая на фальсификацию выборов русскими, Вы этим в первую очередь позорите свою страну, поскольку тогда придется признать, что русские смогли повлиять на коллегию выборщиков, которая фактически и выбирает президента США, а не народ Америки. Естественно, подобная риторика равносильна обвинению в продажности самой коллегии выборщиков США, что ,безусловно, полная чушь и лишний раз исключает возможность вмешательства русских в эти выборы !

Господин президент!Не надо также забывать, что США — самое агрессивное и милитаризованное государство в мире. За 242 года существования страны только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара. Начиная с 1945 г. американцы разрушили 73 государства и убили 26 миллиона человек !

Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают бешеные деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы, как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы .

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать. В результате этого многие граждане Грузии уже не хотят вступать в НАТО и требуют от правительства нормализации отношений с Россией. Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Безусловно, Запад – это высокие технологии и уровень жизни ,высокие доходы и социальные льготы, но это одновременно и общность индивидуумов, считавших себя избранными людьми Бога, стремящихся к мировому доминированию и гегемонии, всемирному распространению либерально-демократического опыта и стремлением которых в этом мире является насильственное построение нового общества,служащего моделью для всего человечества!

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты », «финансовым интернационалом», и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу.

Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты.

Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация, если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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