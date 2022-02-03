Необычные и удивительные факты

Некоторые факты не кажутся такими очевидными, хотя вы всегда о них знали. Например, вы знаете, что можете видеть свой нос, но не задумывались об этом, пока кто-то не указывал вам на этот странный факт. Вот, еще несколько очевидных, но удивительных фактов, которые могут вас поразить.
1.
Вы никогда не видели свое настоящее лицо – только фотографии и отражения.
2.
Вы всегда видите свой нос, но ваш мозг его игнорирует.
3.
Вы не можете представить себе новый цвет.
Любой цвет спектра, видимый человеку, уже существует.
4.
Вы не можете дышать и глотать одновременно.
Признайтесь, что только что попробовали это сделать.
5.
Ваш язык никогда не отдыхает у вас во рту.
Как отдыхает ваш язык в данный момент? Скорее всего, он прижимается к верхнему небу большую часть времени, что означает, что мышцы языка все время работают. Теперь эта мысль не даст вам покоя.
6.
В этот самый момент вы старше, чем когда-либо были, и младше чем когда-нибудь будете.
7.
Вы не можете напевать, зажав свой нос.
8.
Ваша правая ладонь никогда не касалась правого локтя.
9.
К вам все время что-то прикасается.
Даже если вы подпрыгните в воздухе обнаженным, так как у воздуха есть масса.
10.
За исключением того, что ничего не касается вас, так как атомы действуют друг на друга с силой, и, на самом деле, не соприкасаются.
Атомы все время отталкивают другие атомы, потому когда вы кладете руку на стол, она, на самом деле, слегка парит над столом.
11.
Если ребенок родился в 23:00 в Москве, а другой ребенок родился в Новосибирске в 3:00, у них будут разные дни рождения, хотя они родились одновременно.
12.
«( ) ( )» не является палиндромом, а «( ) ) (» – это палиндром.
Палиндром – это слово или фраза, которая одинаково читается в обоих направлениях. И хотя «( ) ( )» выглядит более симметрично, это не палиндром.
13.
Если вы покупаете бутылку виски с 12-летней выдержкой, он всего лишь был произведен в 2005 году.
14.
Возможно, у вас вызывают отвращение волосы и ногти других людей, только когда они отделены от тела человека.
Особенно, если вы находите их в еде.
15.
Деньги имеют ценность только потому, что мы сами так решили.
16.
Когда вы думаете о своем мозге, ваш мозг думает сам о себе.
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