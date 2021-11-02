Об Иерусалимской иконе Божией Матери

Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, была написана в 15-й год по Вознесении Господнем (48 г. н.э.), в Гефсимании, и была первой из 70 икон Богородицы, созданных святым Евангелистом Лукой. Предназначалась икона для иерусалимской общины.

По некоторым свидетельствам, именно этот образ, находившийся некогда в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, явился той чудотворной иконой Богородицы, от которой изшел глас к преподобной Марии Египетской, обративший ее от греховного пути.

В 463 году, при византийском императоре Льве Великом (457—474) Иерусалимская икона была перенесена в Константинополь и помещена в храме Богоматери, именуемом «Пигий», (греч. «Источник»). При императоре Ираклии (575—641), когда на Константинополь напали скифы, по всенародной молитве перед Иерусалимской иконой, произошло чудо избавления города и он не был взят. В память об этом образ перенесли в один из главных храмов Византии — Влахернскую церковь, где он и оставался в течение почти трех столетий, до царствования Льва VI Философа.

В 988 году, Иерусалимская икона была перенесена в крымский город Херсон, или Корсунь, и передана в дар великому равноапостольному князю Владимиру, покорившему этот город и крестившемуся в нем.

Князь Владимир взял икону в Киев. Но не долго хранился чудотворный образ в Киевском княжестве. Когда святое крещение и обращение в христианство приняли в Новгороде, князь Владимир даровал сей образ новгородцам.Более 400 лет образ Богородицы пребывал в Софийском соборе Великого Новгорода. Его почитанием здесь обусловлена особая любовь к Иерусалимской иконе во многих градах и весях Русского Севера.

В 1571 году царь Иоанн Грозный перенес икону в Московский Успенский собор. Икона была помещена среди других святынь, покровительствовавших прежним удельным княжествам. Окруженная всеобщим почитанием, икона пребывала в Кремле до 1812 года.

Во время нашествия Наполеона в 1812 году Иерусалимская икона исчезла. По некоторым источникам, чудотворная икона была захвачена французами и увезена во Францию. В Париже, в соборе Парижской Богоматери, икона хранится и по сей день. Однако в 1977 году главный инспектор по памятникам истории Франции на запрос о судьбе Иерусалимского образа Пресвятой Богородицы ответил, что такая икона в инвентаре собора не значится.

Сейчас в Успенском соборе Московского Кремля, за патриаршим местом хранится старинный список с Иерусалимской иконы, принесенный сюда из церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях. На полях этого списка помещены изображения святых апостолов Петра и Павла, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Марка, Иакова, Фомы и Варфоломея и святых мучеников Прокопия, Георгия и Меркурия.

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