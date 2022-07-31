А вы знали об этом?

1. Модель Линда Евангелиста установила рекорд. Она отсудила у отца своего ребенка (миллиардера Франсуа-Анри Пино) самые большие в истории права алименты — 46 000 долларов ежемесячно на содержание их сына Августина. Именно столько, по словам Линды, она тратит на няню, телохранителя и другие жизненно необходимые для мальчика вещи. Адвокаты Пино, получившие требования Евангелисты, сперва рассмеялись, настолько фантастической казалась сумма. Но решение суда было однозначным: 46 000 долларов ежемесячно — и никаких гвоздей. Евангелиста задала новый тренд — бороться за свои права. В США к алиментам относятся очень серьезно. Злостных неплательщиков сажают в тюрьму на срок до двух лет.

В Германии вы можете претендовать максимум на 700 евро, независимо от дохода отца ребенка. В Китае за неуплату алиментов расстреливают. В Японии государство помогает выплачивать алименты, но наказать неплательщика не может никак. В России за систематическую неуплату могут не только лишить родительских прав, но и даже посадить в тюрьму.

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3. Как ни странно, но в Омске врачи спасли местную жительницу, у которой в голове застрял нож. Женщина рассказала, что накануне отмечала праздник в компании друзей. Утром хотела причесаться и обнаружила, что из головы торчит рукоятка ножа. Пострадавшую госпитализировали — несмотря на ранение, она была в ясном сознании. Отмечается, что пострадавшая была настолько пьяна , что не вспомнила, как получила удар ножом в голову. Выжить, по информации местного Минздрава, ей удалось только потому, что лезвие вошло ровно между долями мозга в межполушарное пространство.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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