Болезнь короля-лисы - Людовика XI

1480-1483 гг. Франция

В марте 1480 года короля Франции Людовика XI (1) во время обеда по дороге в Форже, возле Шенона, хватил удар. Он полностью потерял речь и лишился памяти и рассудка. Короля доставили в Форж. Через три дня речь и рассудок стали к нему возвращаться. И так он болел 15 дней, после чего речь и рассудок вернулись к нему полностью. Но король был крайне слаб.

Людовик XI.

Второй приступ болезни с ним случился в 1481 году. И хотя король был крайне слаб, он все одно разъезжал по стране и руководил делами.

Многие лица стали поговаривать, что король слишком долго болеет и не мешало бы ему уступить трон преемнику. Эти речи дошли до Людовика.

И тогда король заперся в Плесси-дю-Парке под городом Тур. Он запретил кому-либо из знати проживать в этом замке. Если к нему и пропускали туда сеньоров, то лишь по одному и никогда группами. Замок постоянно охраняли 400 лучников. Во рву, который шел вокруг замка, установили решетку из толстых железных прутьев. В стены замка были вмонтированы железные броши с заостренными шипами.

На подходе к замку были установлены четыре башни для лучников и арбалетчиков, откуда простреливалась местность перед замком. Каждые сутки по 40 арбалетчиков сидели во рву.

Им было приказано, что, если кто-либо ночью посмеет приблизиться к замку, стрелять на поражение, не зависимо от званий, должностей и причин нахождения этих людей вблизи королевского замка.

Людовику начало мерещиться, что все его подданные только и ждут удобного момента, чтобы оставить его без власти или убить.

При себе в те дни он держал лишь тех людей, которых ненавидела знать и которые бы лишились всего в случае смерти Людовика.

И ему в самом деле было чего бояться.

Отец Людовика король Карл VII (2) собирал с королевства в год 1 миллион 800 тысяч франков. Содержал 1700 кавалеристов. Этого ему хватило, чтобы изгнать англичан и навести порядок в стране. Людовик довел эти сборы до 4 миллионов 700 тысяч франков, на которые в лагерях, разбросанных по всей стране, содержал 20.000 пехотинцев, 2.500 пионеров (инженерные войска), 1.500 кавалеристов, 6.000 швейцарцев, не считая шотландцев и личной охраны короля.

Понятно, как любили короля простые французы и знать, если за 20 лет его правления поборы с них выросли более чем в 2,5 раза.

И хотя король обеспечил себя охраной, болезнь его не оставляла. Постепенно он так исхудал, что выглядел сущим скелетом. В августе 1483 года короля вновь хватил удар, который вскоре прошел, но в последнюю субботу месяца король скончался.

Зато мэтр Клод, врач, который лечил короля все эти годы, сколотил себе состояние почти в 300 тысяч экю, получая по 10.000 экю в месяц за лечение Людовика.

Интересно, современные врачи, которые лечат больных олигархов и богатых людей действуют по тому же принципу, что и мэтр Клод?

Судя по симптоматике, Людовика добила череда инсультов. И, справедливости ради, никакой мэтр Клод, либо другое светило медицины того времени, ничем решительно помочь умирающему королю не могли.

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