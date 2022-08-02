А вы знали об этом?

1. Роми Шнайдер была любимицей немецкой и французской публики, первой любовью Алена Делона и непревзойденной императрицей Сисси, образ которой воплотила на экране. Гениальная актриса и одна из красивейших женщин своего времени Роми Шнайдер оставила после себя десятки замечательных кинофильмов и звездный шлейф женщины с блистательной и трагической судьбой. И если волшебный мир кино одаривал Роми славой, популярностью, богатством, то жизнь оставляла ее без родных людей, денег и спокойствия, обрекая на одиночество, тягостные мучения и серьезные недуги. Сама же актриса признавалась: «В кино я могу всё. В реальной же жизни у меня не получается ничего». ». С дымящейся сигаретой в длинных пальцах она умела пробуждать в представителях сильного пола самые фривольные желания, одновременно оставаясь неприступной.

Роми безжалостно травили в прессе – за то, что еще совсем юной она сбежала в Париж к «смазливому французику» Алену Делону, и за то, что ее первый супруг Гарри Майен свел счеты с жизнью с помощью ее шейного платка.Ее страстный и одновременно болезненный роман с Делоном продлился более пяти лет, а в один из дней Роми получила от Делона безжалостное послание «Я возвращаю тебе свободу, но оставляю свое сердце»! А спустя несколько месяцев Шнайдер узнала о его бракосочетании с Натали Бартелеми, ожидавшей от Алена ребенка. С этого момента жизнь Шнайдер пошла кувырком. Скоропалительный и недолгий брак с ее личным секретарем Даниэлем Бьязини, от которого она родила дочь Сару. Серьезнейшая операция по удалению почки, сделавшая Роми инвалидом. Возрастающая тяга к спиртному, окончательно разрушившая ее и без того хрупкое здоровье. Бесчисленные любовники, так и не принесшие ей счастья, и невообразимое переутомление от съемок. Последней каплей в чаше страданий актрисы стала нелепая гибель ее 14-летнего сына. Через год она сделает в дневнике последнюю запись: «Я устала. Моя жизнь – ад, он всегда у меня перед глазами». В ночь на 30 мая 1982 года Шнайдер нашли мертвой, сидевшей за письменным столом перед фотографией сына. Известие о преждевременной кончине 43-летней прославленной кинозвезды всколыхнула весь мир. И только один Делон не сумел справиться с собственным неизменным цинизмом. «Прощай, моя куколка!» – таковы были его прощальные слова!

2. Пророк Мухаммад, однозначно, является одной из самых влиятельных фигур в истории ислама. Отец Пророка умер еще до рождения Мухаммада. По древней арабской традиции маленького Мухаммада отдали на воспитание бедуинам. В возрасте 6 лет умерла и его мать. После этого его попечителем стал дедушка Абдульмутталиб, а присматривала за ним Умму-Айман. Пророк на протяжении всего своего правления выступал за мир. Пророк Мухаммад любил носить одежду белого цвета, в основном это были длинные рубашки (камис) и полосатые йеменские плащи (хибара), а также чалма и изар, оборачиваемый вокруг бёдер и доходивший до середины голени.

Муххамед всегда умел говорить красноречиво, однако его голос был немного хриплым. Он говорил коротко и ясно, а затем повторял самое важное по несколько раз, чтобы донести до людей ту информацию, которую обязательно нужно запомнить. Выражение «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» не имеет никакого отношения к пророку.Впервые данная фраза появилась в книге о Ходже Насреддине, но английский учёный и философ Фрэнсис Бэкон в своей книге «Нравственные и политические очерки» привел собственный вариант рассказа о Ходже, заменив Ходжу на Мухаммеда. Муххамед умер 8 июня 632 г. от Рождества Христова, не оставив преемника.

3. Сексуальное и любовное влечение — разные вещи. В первом случае речь идет, скорее, о физиологии. Тогда как во втором хозяйничают эмоции. Возникает влечение, конечно же, в головном мозге. Включаются механизмы «поощрительного поведения» — форма взаимодействия с объектом симпатий, которая вызывает радость, восторг и в целом помогает понять, почему мы влюбляемся.Главную роль в формировании любовного влечения играет дофамин. Вырабатывается он в гипоталамусе.

Когда нам что-то или кто-то очень сильно нравится, происходит всплеск дофамина — его становится очень много, мы чувствуем наслаждение, радость, прилив положительных эмоций. Норадреналин в сочетании с дофамином вызывает любовное влечение, граничащее с сумасшествием.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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