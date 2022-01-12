Святая благоверная царица Тамара, Грузинская

Век знаменитой правнучки Давида Строителя святой благоверной царицы Тамары был зенитом славы Грузии. Впервые на царский престол в Грузии вступила женщина. Никогда ни до, ни после, Грузия не достигала такой степени внешнего могущества и внутреннего процветания. Имя святой Тамары - самое дорогое, самое сладкозвучное для слуха грузинского народа, оно сияет на небосклоне Грузинской Церкви среди имен мучеников и преподобных светом утренней звезды.

Грузинский летописец 13-го века назвал смерть царицы Тамары первым печальным известием со времени начала ее царствования. Всё правление царицы Тамары предстает в его жизнеописании как эпоха героического национального подъема и торжества Грузии над врагами. Порой, всех доходов Тбилиси не хватало на подарки вестникам, приносившим радостные известия о победах грузинского оружия.

Но не только внешние военные успехи, характеризуют тогдашнюю Грузию. Это и внутренний мир, и распространение христианства по всем народностям Кавказа, и расцвет и закрепление духовного образования и письменности, как церковной, так и светской, расцвет церковного и гражданского строительства, рост городов, экономическое процветание и обширная торговля.

Период времени, начиная с царствования святого царя Давида Строителя и кончая царствованием святой Тамары, вошел в историю грузинской нации, как "золотой век".

Происходила царица Тамара из древней грузинской династии Багратидов, древнейшего царского рода Армении и Грузии. Родилась она около 1165 года и была единственной дочерью Георгия III и красавицы Бурдухан. Воспитала её высокообразованная тетка Русудань. Еще в юном возрасте она была коронована своим отцом и разделила с ним бремя власти.

После кончины Георгия III в 1184 году святая царица Тамара была повторно коронована и стала самостоятельно править страной. Первое что она сделала - немедленно созвала Поместный Собор. Собор устранил неурядицы, отрешены были от кафедры недостойные архиереи, а церкви была возвращена привилегия иммунитета (свобода клириков от воинской повинности, от исполнения гражданской службы, от налогов). Были смещены злоупотреблявшие своей властью правители, участь крестьян была облегчена.

С древних времен крупные феодалы-эриставы стремились к независимости и высказывали неподчинение централизованной царской власти. Отец и прадед царицы Тамары силой добивались уничтожения стремления знати к автономии. Тамаре же во многом удалось сделать это посредством уступок. Так был водворен внутренний мир.

Царствование Тамары окружено поэтическим ореолом. Поэты восхваляли ее ум и красоту, посвящали «богоподобной» восторженные оды. Современник так писал о ней: "Правильного сложения, темный цвет глаз и розовая окраска белых щек, застенчивый взгляд, манера царственно вольно метать взоры вокруг себя, приятный язык, веселая и чуждая всякой развязности, услаждающая слух речь, чуждый всякой порочности разговор". Её называли сосудом мудрости, солнцем улыбающимся, тростником стройным, лицом лучезарной, прославляли ее кротость, трудолюбие, послушание, религиозность, красоту. О ее совершенствах ходили легенды. Ее руки искали византийские царевичи, султан алеппский, шах персидский.

Когда настало время выходить замуж, царице Тамаре сосватали русского княжича Георгия (Юрия), сына Владимиро-Суздальского князя Андрея Боголюбского. Юрий храбро воевал с врагами своего нового отечества, но скоро открылись в поведении его некие бесчинства, а именно, как сообщает нам грузинский летописец, - грех содомский.

По прошествии двух лет своего странного, двусмысленного брака Тамара, наконец, решилась развестись с Юрием, отправив его в Константинополь с богатыми дарами. Однако, вскоре, Юрий вернулся с большим войском надеясь вернуть утраченный грузинский престол, и это ему удалось на время.

Тамара, однако, собрала верных себе вельмож и с их помощью победила Юрия, который опять должен был оставить Грузию. Он возвратился еще раз с оружием в руках, снова потерпел поражение и, наконец, исчез бесследно.

Но скорби эти были отнюдь не последними. Против царицы Тамары не раз составлялись заговоры с целью свержения её с престола, а возможно - и убийства, но она никогда не мстила своим врагам. Победив и пленив их, царица отпускала их, одарив, как заслуженных людей, как своих друзей и благодетелей.

В 1189 году царица Тамара вступила в новый брак с другом детства осетинским князем Давидом Сослани (из боковой ветви Багратиони). От него она родила двоих детей: царевича Георгия (Лашу) и царевну Русудан. Ее муж не обладал большим государственным умом, но отличался воинской доблестью и мужеством.

Через 10 лет после вступления на престол царица Тамара открывает наступательную политику. Она сумела не только удержать унаследованные от предков земли, но и расширить свою державу от Черного до Каспийского морей.

Царица весьма успешно воевала с персами, сарацинами, турками и византийцами; одержала блестящую победу над султаном ардебильским, а битва при Шамхорате (Азербайджан) в 1203 году доставляет ей громкую славу, отголоски которой слышатся в русском сказании об иверской царице Динаре. Победоносное её шествие завершается поражением султана алеппского.

В 1204 году правитель Румского султаната Рукн-эн-Дин обратился к царице Тамаре с требованием отказа Грузии от христианства и принятия ислама. Царица Тамара отвергла это требование, и в исторической битве близ Басиана грузинское войско разбило коалицию мусульманских государств. Военные силы, которыми располагала царица, были ничтожно малы в сравнении с армией султана. Но святая уповала не на силу оружия, а на помощь Божию. Она собрала войско и, как повествует летописец, до городских предместий сопровождала его с распущенными волосами, ступая по земле босыми ногами. Затем поспешила в храм Метехи и обратилась с молитвой к Богородице: "Матерь Божия! Грузия - Твой жребий. Ты - Владычица, а я - только лишь последняя раба Твоя. Сама защити удел твой!" Молитва её была услышана.

«Лев по когтям узнается, а Тамар - по делам», - писал летописец, создавший её жизнеописание. В истории Грузии святая царица Тамара именуется "матерью светоносной". Мудрое царстование царицы Тамары снискало к ней всенародную любовь. В управлении государством, как и в личной жизни, царица Тамара неуклонно следовала Божественным Заповедям Спасителя. Ее моральный авторитет был очень высок. Но она не прельщалась славой: "Нагой родилась из утробы матери, нагой же желала бы отойти к Вечному судии".

Девизом своего правления она провозгласила милость и правду: "Я отец сирых и судия вдовиц", - говорила Тамара. Ее называли не царицей (дэдопали), а царем (мэпэ, хелмципэ). Само воцарение Тамары было предсказано свыше: её матери приснился пророческий сон. В нем она увидела свою дочь на троне грузинских царей в блеске красоты и славы, увенчанную золотой короной, и наказала ей: «Побеждай сердца кротостью, ум - мудростью, взор - красотой, рази строптивых и властвуй, дивная от края и до края.»

Святая Тамара отличалась необычайным милосердием к бедным, редким великодушием по отношению к своим врагам. В её царствование не было ни одного случая смертной казни и телесного наказания. Желая подавать милостыню от трудов своих рук, святая царица Тамара по ночам пряла, вышивала, а вырученные за свое рукоделие деньги раздавала бедным. Рассказывают, что однажды, когда царица Тамара собиралась на торжественную службу в Гелатский собор, ей доложили, что какая-то женщина просит милостыню у её дверей. Тамара послала сказать ей, чтобы та подождала, пока она закончит сборы. Но когда царица вышла, нищей уже нигде не было. Святая Тамара стала упрекать себя, что отказала убогой в милостыне. Она сняла повязку с рубинами - причину своей задержки - и надела её на венец на иконе Божией Матери в Гелатском соборе.

Царица Тамара проявляла святую ревность о распространении и утверждении христианства среди подвластных ей горских племен Кавказа, посылая к ним священнослужителей и учителей веры Христовой. Создавая храмы в горах и ущельях Кавказа и Закавказья, святая царица не щадила средств для их украшения святыми иконами и снабжала их церковной утварью и богослужебными книгами. По примеру Давида Строителя она помогала многим храмам и монастырям Эллады, Афона, Македонии, Фракии, Константинополя, Иерусалима, Исаврии, Кипра. Она основала Рождество-Богородичный монастырь Бетани (Вифания) в ущелье реки Веры недалеко от Тифлиса.

Ею был расширен и благоустроен Вардзийский Успенский пещерный монастырь близ Ахалцихе. Она подарила монастырю много деревень, украсила его храмы и повелела высечь в скале "Большую" церковь, которая отличалась простотой, отсутствием резьбы и орнаментов. В церкви хранился фресковый портрет царицы Тамары и надпись с упоминанием о ней. Влево от церкви были комнаты царицы.В этом монастыре святая царица провела последние годы жизни. Ее келлия сообщалась посредством оконца с храмом, из которой о на могла возносить молитвы к Богу во время Богослужений.

Легендарные сказания Грузии приписывают Тамаре почти все замечательные памятники прошлого своего народа, в том числе многие башни и церкви на вершинах гор. Благодаря успешным войнам, царица приобрела несметные богатства, которые употребляла на постройку крепостей, а главным образом - церквей, монастырей и школ.

К XII веку относится расцвет грузинской науки, искусства и литературы. Большую роль в истории грузинской культуры и науки того времени играли монастыри. При монастырях были собраны прославленные грузинские ученые - богословы, философы, переводчики-комментаторы, филологи.

В конце XII - начале XIII веков жил великий грузинский поэт Шота Руставели (т.е. "из Рустави"). Его поэма "Витязь в тигровой шкуре", которую он посвятил царице Тамаре, - вершина развития грузинской средневековой поэзии. В ней иносказательно описывается грузинское царство времени царицы Тамары. Стих Руставели нередко цитируется как афоризм или поговорка. Он окончил Икалтскую духовную академию, и еще до написания "Витязя в тигровой шкуре" он посетил Иверский Афонский монастырь и изучал там язык афонских отцов-иверцев.

С кончиной Тамары все изменилось - она как бы унесла с собой в могилу счастливые годы своей Родины. Одни считают годом её преставления 1212 год, указывая и число - 18 января, другие - 1213 год. Преставилась святая Тамара мирно. До сих пор точно не известно, где она похоронена. В летописи говорится, что после отпевания в мцхетском соборе Светицховели тело Тамары было перевезено в Гелатский монастырь, где и предано земле в фамильном склепе рода Багратиони. Однако погребение её в Гелати не обнаружено. Существуют разные предания о том, где похоронена Тамара. Чтобы мусульмане не отомстили ей за свои поражения и не осквернили ее прах, она завещала похоронить её тайно, чтобы люди не знали, где находится могила. По преданию, из замка, где лежало бездыханное тело царицы, ночью было вынесено в разные стороны несколько гробов. Есть предположение, что похоронена святая Тамара в Палестине, в Крестовом монастыре, так как еще при жизни она очень хотела посетить Иерусалим. Есть горское предание о том, что когда в мире умножится горе и страдание, царица Тамара восстанет из гроба, чтобы утешить людей своих.

Тропарь

Вышния красоты желая, нижния сласти далече от себе отгнала еси и, в чертозе царском пребывающи, ангельское житие препровождала еси, царице Тамаро блаженная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак

Во святых дивная, Иверии светило, благоверная царице Тамаро, на горах высоких храмы воздвигшая, да в них моления возсылают ко Господу, мольбами твомим крепость даровавшая воем христолюбивых людей страны Иверския, десницею же своею полчища агарянская низпровергшая, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2388533062933154638/s

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Пьяный хлеб»: самая странная эпидемия в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43186721097

Жал руку Гитлеру и получил партбилет в 94 года: 6 интересных фактов о Вячеславе Молотовеhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43879147388/

Почему Николай I короновался два раза?! А его потомкам и одного оказалось достаточно https://otari.mirtesen.ru/blog/43439598071/