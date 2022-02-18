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Новая теория происхождения людей

Все мы не раз задумывались от чего или от кого мы произошли, не так ли? Вот вы как считаете, от кого произошел человек? От обезьяны? Вы верите теорию Дарвина? Я нет, так как доказательств у него 0.

1.

Новая теория происхождения людей


Удивительно, но прошедшим летом у меня завязалась беседа с неизвестным человеком. Парадокс, он подсел ко мне на лавку (я ждал друга и щелкал семки) и спросил:А как вы думаете, откуда взялись люди? Вы потомок какой планеты?.Честное слово, так и было! Я, поначалу, хотел его послать на знаменитое русское слово, но воздержался, так как он был старше меня, а я очень уважаю старших. В общем, завязалась беседа. Проматываю до самого интересного А именно до его, на мой взгляд очень даже забавной, теории происхождения людей. Сам он называл себя ХРАНИТЕЛЕМ, может конечно этот человек был не в себе, но на вид он казался очень даже уверенным, адекватным, опрятным и образованным персонажем. Итак, теория:

Несколько десятков миллионов лет назад, из другой галлактики созвездия Сириуса, в нашу Солнечную систему прилетели пришельцы. Причем в качестве корабля, для межзвездного путешествия, они использовали свою родную планету Нибиру-Фелтон. Она и заняла свободную орбиту между Марсом и Юпитером. В Солнечной системе на своей планете пришельцы находились в скафандрах, защищаясь от холода и микробов.

В скафандрах они появились и на Земле.

2.

Новая теория происхождения людей


Я сказал, что это истории из фэнтези, но он опровергнул эту мысль. Сказав, что факты, подтверждающие гипотезу космического происхождения жизни на Земле, многочисленны. Далее он поведал примеры. Так, некоторые племена, живущие в Африке, до сих пор сохраняют веру в то, что их далекие предки жили в созвездии Сириуса и в ковчеге прибыли на Землю. Они живут дикими племенами, но в астрономии шарят лучше чем нынешние ученые. ЭТО ФАКТ, я дома все проверил)

3.

Новая теория происхождения людей


На загадочном ацтекском календарном камне изображены четыре Солнца. В одном из самых почитаемых в Китае мифов утверждается, что Солнце дважды всходило на востоке… Все эти артефакты могут быть объяснены с учетом траектории движения Земли в «большом» космическом пространстве. Ну в общем, необъяснимого на эту тему полно, взять тех же племена майя с их календарем и наскальными изображениями космических кораблей.

4.

Новая теория происхождения людей


Хранитель:DD сказал, что большинство Европейцев, являются потомками планеты Фелтон ( высшей прилетевшей расой), которая находилась где-то между Землей и Марсом. Негры с планеты Венера, поэтому у них темный цвет кожи. Краснокожие люди, ну как вы уже догадались с Марса), а на земле жили Китайцы. На нашей планете тогда был рай, туда летали отдыхать. Все расы жили в гармонии и мире. Он сказал, что эти 4 планеты (Марс, Венера, Земля и Фелтон) и есть символ обозначения распятия, креста! Просто люди деградировали и со временем забыли истинное значение, окутав его своими выдумками.

Обитатели Фелтона жили тысячи лет, но во время смешивания с обитателями земли, марса и венеры они стали слабеть и долголетие иссякло. В последствии из-за этого началась война между планетами, использовали ядерное оружие, в результате чего произошла катастрофа. Фелтон взорвался, из-за этого у Марса не стало атмосферы, жить можно было только на Земле.

5.

Новая теория происхождения людей


Далее он стал рассказывать, что Атлантида и ее жители атланты это потомки планеты Фелтон, перебравшиеся на землю. Деградировавшие после войны люди, почитали их как богов, за то, что те дали им свои знания. Этим он объяснял строение пирамид и различные непонятные изображения на скалах. В общем мы с вами деграданты)) Именно этим он объяснил факт того, что наш мозг работает на 2-4 % (не помню точно) из 100% возможных. А у атлантов он работал на 100% они были сверхлюдьми. А вы не задумывались, почему у нас мозг халявит?

6.

Новая теория происхождения людей


Далее он говорил, что луна это искусственный спутник и раньше их было четыре, но после войны остался только один. Цитирую:Сегодня там до сих пор склад с оружием, поэтому американцы от туда быстренько смотались после первого приземления. Ты не задaвал себе вопрос, почему луна повернута к нам только одной стороной?.. ведь она крутится, а значит это невозможно?. И тут, дорогие друзья, даже гугл не дал мне ответа на этот вопрос. Это ФАКТ!

7.

Новая теория происхождения людей


Еще более удивительные сроки развития цивилизации содержатся в настенных надписях на легендарном египетском Сфинксе, сказал он, засыпанном десятиметровым слоем песка в городе мертвых недалеко от современных пирамид. Надписи содержат математические сведения, расшифровать которые математики смогли лишь несколько лет назад.

8.

Новая теория происхождения людей


Математические данные разделены на пять групп, содержащих время от начала отсчета в сутках. Самое отдаленное событие характеризуется цифрой в семь с лишним триллионов лет, а начальный отсчет начинается с пяти триллионов лет. Можно предположить, что первый, самый короткий период относится к началу пребывания пришельцев на Земле, а четыре – к жизни на планете Нибиру Фелтон.

9.

Новая теория происхождения людей


Ну а перед уходом он сказал что фелтоняне живут среди нас, но только мы их никогда не увидим, они прячутся. Я спросил у него:» Раз ты такой умный и все знаешь, то скажи, откуда нам ждать конца света?». Он ответил: За минуту до того, как в небе над Челябинском взорвался огненный шар, никто и не думал, что такое может случиться. И почему-то ни один астроном не смог углядеть «метеорит» заранее. Это говорит о том, что люди бессильны против космоса! Оттуда и жди конца! Тогда его версия меня прямо-таки подгрузила, но сейчас я уверен, что мы можем предотвратить падение на нас небесных тел. Ведь Россия сегодня анонсировала запуск новых спутников системы предупреждения о ракетном нападении со стороны врага, которые, в ближайшее время, так же могут предотвратить нападение метеорита или кометы. Первые спутники-защитники из состава будущей орбитальной группировки космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении будут запущены уже в 2015 году.

Вот собственно и все. Еще странный собеседник посоветовал мне прочитать какую-то фантастическую книгу на эту тему, но я, естественно, забыл название. Я посоветовал ему поменьше смотреть рен-тв.) В общем, не знаю под чем был этот мужик, но его сказки мне показались очень интересными и на некоторые вопросы я так и не нашел реальных ответов. А вы как считаете, откуда взялись люди? И откуда нам ждать конца света?

10.

Новая теория происхождения людей

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2416337809633970581/

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