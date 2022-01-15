Что в гаремах было запрещено делать с наложницами

Как известно, мужчинам-мусульманам дозволено жениться на нескольких женщинах и заводить наложниц. Наложницей по исламским нормам могла стать только рабыня, невольница, например, попавшая в плен во время войны или проданная уже в невольничьем статусе. Но это вовсе не означало, что ее господин мог делать с наложницей все что хотел.

Хуже жены

«Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех, — гласит соответствующий аят Корана. — Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы» (Коран 4:3).

Мусульманам дозволяется вступать в отношения с наложницами без заключения брака. В отличие от законной жены, наложницы не имеют, например, никаких имущественных прав. Мужчина может содержать наложницу даже если он вообще не женат — но он обязан обеспечивать ей кров, питание и защиту. Однако прелюбодеяние с женщиной, которая не является рабыней, или с чужой женой, запретно и карается по законам шариата, если было доказано осуществление полового акта.

Запрет на близость

Хотя наложницы считались собственностью мужчины, отношения с ними строго регламентировались.

По принуждению

Так, нельзя было иметь близость с беременной наложницей. Правда, другие виды ласк разрешались. Не следовало вступать в половую связь с наложницей, если прежде у нее был другой хозяин и у нее были с ним интимные отношения. Однако по истечении некоего периода это все же разрешалось. Обычно – по истечении одного менструального цикла женщины. Если у нее за это время не было месячных, то через месяц или три (по мнению разных улемов). То же самое — если хозяин наложницы дал ей свободу, но перед этим у них были половые отношения.

Согласно Корану, наложницу нельзя принуждать к близости и заставлять спать с другими мужчинами, тем более за деньги. Если же она станет этим заниматься по приказу своего хозяина, то вся вина будет возложена на него, а не на наложницу. «Не принуждайте ваших рабынь к проституции, если они желают целомудрия. Но если кто либо принудит их к этому, то поскольку это было принуждение, Аллах простит» (Коран 24:34). Также нельзя причинять физические и моральные страдания — все должно быть только по обоюдному согласию.

Шанс на свободу

Если у наложницы рождался ребенок от ее господина, тот обязан был дать ей свободу. Один из хадисов гласит: «Чтобы жениться на своей наложнице как на свободной женщине, хозяин должен дать ей волю. Такие мусульмане будут дважды вознаграждены Аллахом» (Бухари, «Итк», 49). Дети от рабынь-наложниц признавались своими отцами наряду с детьми, рожденными от законных жен. Иногда наложница впоследствии становилась законной женой, как это было со знаменитой Хуррем или Роксоланой, супругой турецкого султана Сулеймана Великолепного. Более того, она стала его единственной супругой — султан освободил всех других наложниц и жен, оставшись с любимой женщиной.

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