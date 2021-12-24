Первые гейши были мужчинами и другие интересные факты о 17 веке

Кто такой «Том-порка», державший в страхе Лондон 17 века? «Стеклянная иллюзия», «медицинский каннибализм», «Злая Библия» и другие интересные факты о 17 веке!

В 17-18 веке был распространён «медицинский каннибализм»

Считалось, что поедание частей мёртвых тел может вылечить и помочь приобрести иммунитет от тех болезней, что сгубили их бывших обладателей. Например, если добавить толчёный череп чумного больного в чай и выпить, не подхватишь чуму. Жжёные волосы «помогали» от головной боли. И так далее.

Франческо Корбетта популяризировал гитару

Франческо Корбетта, итальянский гитарист-виртуоз, композитор и педагог, был человеком, познакомившим мир с гитарой. Он первым стал сочинять сложную и красивую музыку для гитары, которая в 17 веке была не более, чем народным инструментом в Испании и Италии. Корбетта исполнял свои произведения аристократам Франции, Англии и Германии, которых поразил своим мастерством, благодаря чему гитара повсеместно вошла в моду.

Франческо Корбетта

В 17 веке Лондон держал в страхе серийный шлёпальщик по попе

В 1681 году в Лондоне действовал серийный… шлёпальщик по попе. Этот человек, прозванный полицией «Том-порка», поджидал одиноких женщин в тёмных переулках, хватал, поднимал платье и шлёпал по ягодицам, выкрикивая «Спанко!

», а затем убегал. Ему удалось «выпороть» около 70 женщин, прежде чем он был схвачен и водворён под стражу.

Первые гейши были мужчинами

Изначально гейшами были мужчины. Они служили своеобразными шутами, развлекавшими феодалов до 17 века. Их называли «гейшами» (людьми искусства), «хоканами» (шутами) и «тайкомоти» (носителями барабана). Первое появление в культуре гейш женского пола относится к 1750-м годам, их назвали «гэйко» (девушки искусства).

«Стеклянная иллюзия» была популярным психическим расстройством в Европе с 15 по 17 век

Странное психическое расстройство мучило европейскую знать 15-17 веков. «Стеклянная иллюзия» или «стеклянный бред» считались опасным состоянием, вызванным меланхолией. Главный симптом заключался в том, что больной верил, что его тело «сделано» из стекла и может разбиться. Самым известным человеком, страдавшем «стеклянной иллюзией», был французский король Карл VI, который запрещал людям прикасаться к себе и носил специальную одежду, чтобы защититься от случайного «разбивания».

Карл VI

Аведис Зилджян основал The Avedis Zildjian Company в 1623 году

Компания The Avedis Zildjian Company, ведущий мировой производитель ударных музыкальных инструментов, в частности, тарелок для барабанов, была основана в 1623 году в Константинополе. Её основатель, Аведис Зилджян, имел армянское происхождение. Интересно, что его фамилия — Зилджян — в буквальном переводе означает «кузнец тарелок».

Однажды Бах подрался со своим учеником

Иоганн Себастьян Бах, великий композитор, капельмейстер и педагог, однажды подрался с одним из своих учеников, обозвав его при этом «козлиным фаготистом».

Иоганн Себастьян Бах

Российский флаг разработал Пётр Первый по образцу нидерландского флага

Современный российский флаг создал Пётр Первый. Он придумал, зарисовал и ввёл бело-сине-красный триколор в 1699 году, вдохновившись нидерландским флагом, увиденным на торговых судах Амстердама. «Петровский триколор» изначально предназначался для торгового флота и позже был заменён Андреевским флагом, также созданным Петром.

Что такое «Злая Библия»

«Злая Библия» («Библия прелюбодеев», «Библия грешников») — Библия, изданная в Англии в 1631 году с опечаткой в одной из заповедей. Заповедь «Не прелюбодействуй» в этом издании выглядит так: «Прелюбодействуй». Грубая ошибка привела к изъятию и уничтожению почти всего тиража, но несколько экземпляров уцелели и сохранились в частных коллекциях и крупных библиотеках.

«Злая Библия»

Самураи пробовали остроту своих мечей на живых людях

Самураи в период Эдо (1603-1868 гг) испытывали остроту своих мечей на живых заключённых. Позже они стали применять бамбук, имеющий примерно такую же плотность, как плоть и кости человеческих конечностей.

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