Евнухи: в чем секрет долголетия таких мужчин

Любопытные выводы исследования группы корейских ученых, опубликованные 6 лет назад в британском научном журнале «Актуальная биология» и посвященные этой теме, побудили и других специалистов внимательнее изучить и сопоставить продолжительность жизни у кастрированных и не оскопленных мужчин.

Что выяснили корейцы

Ученые Корейского университета исследовали особенности продолжительности жизни обычных мужчин и евнухов в период династии Чосон, которая правила этим государством на протяжении более 6 веков (1392 – 1910 годы). В итоге удалось установить, что евнухи в среднем жили дольше (в среднем плюс 20 лет), чем не оскопленные мужчины, нередко кастраты при королевском гареме переживали своих правителей. Исследователи пришли к выводу, что причиной сравнительно низкой продолжительности жизни у не кастрированных мужчин служит тестостерон – наличие мужских половых гормонов как таковое.

Корейцы подобрали для своих исследований своеобразную «фокус-группу» евнухов, чье жизнеописание нашло свое отражение в древней летописи Янг-Се-Ге-Бо – свыше 80 человек, проживавших при гаремах правителей Кореи с середины XVI до второй половины XVIII веков. Ученые отмечали, что евнухи имели определенные особенности, отличавшие их от не кастрированных мужчин – внешне они больше походили на женщин, не имели усов (то есть, волосы над верхней губой у них просто не росли), грудь и бедра у кастратов были, большими, округлыми, а голос – тонким, высоким. Евнухами делали мальчиков еще до их полового созревания.

Среди участников «фокус-группы» большинство доживали до 70 лет, а трое так вообще перешагнули столетний рубеж. И это при том, что в древней Корее далеко не всякий представитель сильной половины человечества преодолевал полувековую возрастную планку. Средняя продолжительность жизни правителей династии Чосон не превышала 45 лет.

Доктор Кен Джин из южнокорейского университета Инха (Инчхон) рассказал в интервью ВВС: «Вначале мы полагали, что разницу в продолжительности жизни [между кастратами и «обычными» мужчинами] можно объяснить различными жизненными обстоятельствами или специфическим образом жизни евнухов. Однако, за исключением нескольких из них большинство [кастратов] жили вне дворца и проводили время при дворце императора только при исполнении служебных обязанностей».

Поскольку разница в образе жизни в данном случае не влияет на ее продолжительность, то все дело в отсутствии у евнухов половых гормонов, которых из хирургическим путем лишили еще в детском возрасте, – к такому выводу пришли корейские ученые. Они полагают, что само наличие половых гормонов (тестостерона) в организме ослабляет иммунную систему и негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы – оттого и мужчины живут меньше женщин, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у них по статистике на одном из первых мест.

А может, дело не в тестостероне?

Далеко не все коллеги корейских ученых из мирового научного сообщества склонны разделять их гипотезу по поводу объяснения продолжительности жизни евнухов. Хотя бы потому что это всего лишь гипотеза, которую нужно детально, обстоятельно, доказывать (или так же скрупулезно опровергать).

К примеру, доктор Дэвид Клэнси из Университета Ланкастера полагает, что «результаты [исследования корейских ученых] по-своему интересны, но, конечно же, не убедительны». Клэнси советует в этом смысле все же обратить более пристальное внимание на образ жизни евнухов: «Не следует забывать, что евнухи воспитывались евнухами же на протяжении поколений, таким образом, различия в образе жизни [между ними и не оскопленными мужчинами] могли только усиливаться. Кроме того, подобную теорию легко поставить под сомнение, приведя пример с кастратами-певцами и обычными исполнителями-вокалистами – сравнение продолжительности жизни тех и других не показало никакой разницы. И уровни жизни у вокалиста-кастрата и некастрата принципиально не отличаются».

Ученые, скептически оценивающие результаты исследования своих корейских коллег, единодушны в одном: эта тема требует более тщательного, поэтапного изучения – только тогда можно с уверенностью говорить о роли тестостерона в продолжительности жизни кастрированных (среди них есть и сектанты-скопцы, и насильники, добровольно согласившиеся на эту процедуру после отбытия наказания, как, к примеру, в современной Чехии).

Источник : https://tstosterone.ru/evnuxi-v-chem-sekret-dolgoletiya-taki...

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