«Малой кровью на чужой земле»: как планировал воевать Сталин до Великой Отечественной

Призрак новой мировой войны начал бродить по Европе едва ли не сразу после подписания Версальского мирного договора. Страны, признанные проигравшими, подверглись жесткому национальному и экономическому унижению. Во многом несправедливые условия договора привели к тому, что на волне реваншизма одна за другой к власти стали приходить откровенно милитаристские партии, требовавшие пересмотра позорного мира. Тем временем высшие круги СССР не просто наблюдали за развитием событий в Европе, но и активно обсуждали, какой будет стратегия Страны Советов в случае нападения с Запада.



Если завтра война…

Кто бы что не говорил, но пропагандистское кино не столько формирует мировоззрение людей, сколько отражает уже существующие в обществе настроения. В этом отношении замечательной иллюстрацией к военной стратегии СССР того времени служит снятое в 1938 году эпическое полотно «Если завтра война…». В самом начале фильма мы переносимся в страну победившего социализма. Советский рабочий класс наконец-то стал полноправных хозяином своей родины и после огня гражданской войны наслаждается мирной жизнью. Вдруг из громкоговорителя раздается сообщение о том, что ситуация на западных границах обострилась, а фашистские государства готовят агрессию против СССР.

Насчет образа врага в фильме стоит сказать особо. Фашисты-милитаристы одеты в смесь немецкой, французской и британской формы, отдают команды и разговаривают на немецком языке, а воинское приветствие отдают по-польски двумя пальцами. На касках и военной технике мы видим разнообразные вариации свастики: с тремя или четырьмя лучами. Итак, поздравив солдат с тем, что именно им выпала честь первыми вступить в борьбу с большевизмом, командующий армией врага отдает приказ о наступлении. Под покровом ночи пехота переходит границу СССР, однако сразу встречает ураганный пулеметный огонь: пограничники и разведка не тратят время зря. После первой неудачи противник поднимает в небо авиацию, однако советские самолеты вновь отбивают атаку и даже совершают налет на тыл врага.

А тем временем в СССР проходит массовая мобилизация. Старики, дети и женщины правдами и неправдами пытаются записаться добровольцами на фронт. Из национальных республик движутся колонны войск, готовые защищать свою социалистическую родину. Торжественный парад на Красной площади перед отправкой на фронт принимают Сталин и нарком обороны Ворошилов, который потом сам отправляется на передовую и произносит свою знаменитую речь о необходимости переноса войны на вражескую территорию. СССР быстро приводит армию в боевую готовность и начинает массированное контрнаступление. Советские танки прорывают фронт противника, и вот военные действия начинаются уже на земле противника. Переломным моментом решающего сражения становится атака советской конницы, которая в лучших традициях Гражданской войны рубит врага шашками и обращает в бегство.

Но на этом фильм не заканчивается. Вероятно, в 1938 году советское руководство еще не совсем отказалось от идеи мировой революции, поскольку в конце картины мы видим, что странах-агрессорах восстал пролетариат. Поначалу его выступления жестоко подавляются полицией и армией, однако вскоре мы видим, как на улицах предположительно немецких городов развеваются красные флаги с серпом и молотом.

Наступательная стратегия

Сегодняшним зрителям фильм может показаться наивным. Ведь мы знаем, что самые крупные сражения войны происходили вовсе не на территории врага, а победы дались Красной Армии далеко не малой кровью. И все же, по некоторым пунктам фильм можно считать пророческим. Война началась именно с агрессии Германии, закончилась победой и оккупацией вражеской территории, а также привела к появлению социалистических государств в Восточной Европе.

Но мог ли СССР воплотить сценарий фильма в реальную жизнь? Чтобы понять это, нужно ознакомиться с рядом важных документов и декретов, принятых накануне войны. В 1939 страна приняла наступательную военную доктрину. В случае навязанной войны, РККА не только даст противнику достойный отпор, но и как можно скорее переведет военные действия на вражескую территорию и освободит пролетариев капиталистических стран. В том же году был принят закон о всеобщей военной обязанности, наращен выпуск наступательной военной техники и засекречены все стратегические перевозки.

В рекордные сроки была налажена система железных дорог, что помогло значительно ускорить перевозки грузов и техники. Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси. Также весьма любопытно, что с 1939 года в СССР началось массовое производство подробных карт территорий Восточной Европы (масштабом 1:100 000 и даже 1:25 000). К 1941 году количество экземпляров карт на складах западных военных округов исчислялось десятками миллионов. При этом столь подробных карт территории СССР восточнее Москвы и Ленинграда в стране не печатали.

И все же почему СССР, который готовился к наступательной войне, позволил врагу в первые же месяцы столь глубоко продвинуться вглубь своей территории? Мнений на этот счет едва ли не столько, сколько историков, изучающих вопрос. Кто-то считает основным фактором успеха Блицкрига то, что к 1941 году значительная часть высшего офицерского состава Красной Армии была репрессирована, а новые кадры еще не имели соответствующего боевого опыта. Кто-то винит крайний консерватизм советского руководства, которое поначалу мыслило в категориях Первой Мировой и Гражданской войны и делало ставку на окопную войну и применение кавалерии, игнорируя танки и новое автоматическое оружие. Некоторые обвиняют и самого Сталина, который якобы излишне доверял Гитлеру и никак не ждал нападения в 1941 году, когда обе страны все еще вели обмен немецкой техники на советское продовольствие. Как бы то ни было, но вопрос о неготовности СССР к войне остается актуальным до сих пор.

В качестве эпилога можно привести красноречивый эпизод из романа Пикуля «Честь имею», а именно диалог между двумя ветеранами Первой Мировой. Во время обсуждения грядущей войны с Германией (дело было в 1940 году) один спрашивает другого: «А мы в этот раз готовы?», на что получает ответ: «А когда мы были готовы?»



Источник : https://russian7.ru/post/maloy-krovyu-na-chuzhoy-zemle-kak-p...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается вопроса ,почему СССР, который готовился к наступательной войне, позволил врагу в первые же месяцы столь глубоко продвинуться вглубь своей территории, то главной причиной этого является то, что Гитлер отлично знал об этом и поэтому первым нанес сокрушительный удар по СССР, который готовился не к оборонительной войне, а наступательной (согласно же военной науке, этот факт имеет существенное значение)!

Многие слабоумные комуняки до сих пор верят в то , что якобы палач народов Сталин не верил донесениям разведки о готовящем нападении немцев, однако этот блеф, поскольку бездарному главнокомандующему было наплевать на эти донесения, поскольку еще в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко окончательно был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин.

Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации!Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!

Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе. Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника.

Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Однозначно Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха ! Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин,придерживаясь тактики победы мировой революции и захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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