 А вы знали об этом?(Статья 94)

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Несмотря на то, что Некрасов писал об ужасах крестьянской жизни,но он ничего не делал, чтобы облегчить их труд. В противовес ему, здесь можно вспомнить Льва Толстого, который дал вольную своим крестьянам, или Ивана Тургенева, который выступал против крепостного права.Некрасов был очень богат и знаменит. Но ,как не парадоксально, отнюдь не своей литературной деятельностью, а как издатель.Как ни странно, но писателю не нравились некоторые собственные произведения, и он просил не включать их в сборники. Но друзья и издатели убеждали Некрасова не исключать ни одного из них. Возможно, поэтому отношение к его творчеству среди критиков весьма противоречиво – не все считали его произведения гениальными.

Кроме того, у него была "торгашеская" жилка – многие писатели того времени жаловались, что он заплатил им за роман одну цену и тут же перепродал другому издателю за другую, естественно, более большую. Такие претензии ему предъявлял даже его друг, Тургенев. Вообще же, Николай Некрасов был интересным человеком.

Почти 16 лет жил в чужом доме с чужой женой, ещё и устраивал истерики из-за ревности законному мужу своей любовницы.Любовницей же была Авдотья Панаева, в которую был влюблён даже Достоевский.

Но время шло, бурные чувства поутихли, муж Панаевой умер, а Авдотья ушла от Некрасова к молоденькому секретарю «Современника».

Увлечением писателя была охота. Некрасов любил ходить на медведя, охотиться на дичь. Это увлечение нашло отклик в некоторых его произведениях («Коробейники», «Псовая охота» и др.) Однажды жена Некрасова, Зина, во время охоты случайно подстрелила его любимого пса. Тогда же увлечению Николая Алексеевича охотой пришел конец.

Неизменной в жизни писателя оставалась страсть к карточным играм. В роду у Николая Алексеевича многие мужчины были картёжниками: прапрадед проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед — одну. Некрасов даже заранее закладывал в годовой бюджет сумму которую может проиграть. Однажды, играя на деньги с А.Чужбинским, Николай Алексеевич проиграл ему большую сумму денег. Как оказалось потом, карты были помечены длинным ногтем противника. После этого случая Некрасов решил больше не играть с людьми, у которых есть длинные ногти.

Но однажды его выигрыш оказался гораздо внушительнее, чем обычно, хоть и выглядело это далеко не этично. Во время одной из игр Николай Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Фёклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для неё комнату, чтобы мило проводить время, в потом — влюбился. Некрасов привязался к хорошенькой необразованной девушке и окружил её заботой: водил в роскошные магазины на Невском проспекте, приводил к ней учителей для обучения грамоте и французскому языку, водил на выставки, концерты .

Но в 1875 году чудесная жизнь знаменитого писателя превратилась в кошмар. Неизлечимая болезнь (рак кишечника) приковала Некрасова к постели. Перед смертью Некрасов женился на Зине, чтобы обеспечить её до конца жизни. Так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом.

На похоронах Некрасова собралось огромное количество народа. В своей речи Достоевский удостоил Некрасова третьим местом в русской поэзии после Пушкина и Лермонтова. Толпа прервала его криками «Да выше, выше Пушкина!»

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В августе 1918 года большевики планировали штурм Казани. Для этого на личном бронепоезде на станцию Свияжск прибыл председатель Реввоенсовета – Лев Троцкий. Считавший собственное присутствие на фронте долгом партийный лидер планировал собрать все силы в один кулак и разгромить в Поволжье белогвардейцев.Однако, противники узнали о его прибытии и организовали покушение. Причем оно было настолько массированным и внезапным, что солдаты, оборонявшие Свияжск не выдержали и бежали.Захватив один из пароходов волжской флотилии, дезертиры надеялись скрыться.

Они понадеялись на то, что белые перебьют на станции всех и искать их будет некому.Троцкому удалось выжить. Чудом отбив атаку он перешел в контрнаступление, но про беглецов не забыл.Дальнейшие события, своей жестокостью, заставили содрогнуться и своих и чужих. Пойманных паникеров доставили на станцию, и по приказу Троцкого расстреляли каждого десятого. Впоследствии Троцкий писал, что именно этот случай позволил быстро создать боеспособную Красную армию.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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