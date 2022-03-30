10 научных заблуждений, в которые большинство продолжает верить

Спойлер: Солнце — не жёлтое!Даже наука ошибается или может быть не совсем точной. Очень часто причиной появления таких «научных заблуждений» становится неправильная трактовка открытий или их выборочная трактовка, которая не показывает всей картины в целом.

В этом обзоре речь пойдет про 10 таких популярных вещей, в которые люди все еще ошибочно верят, хотя уже давно пора перестать.

1. Солнце желтое

Трудно найти человека, который назовет правильный цвет солнца. Большинство скажет, что оно желтое и ошибется. На самом деле оно белое, а желтым оно нам кажется из-за прохождения его лучей сквозь атмосферу нашей планеты.

2. Сахара — величайшая пустыня

Пустыня — это совсем необязательно много песка под палящим солнцем. В действительности, в географии пустыней называют любую равнинную местность с очень разряженной или вовсе отсутствующей флорой, а также крайне специфической фауной. Никакого отношения температура воздуха к определению пустыни не имеют. Так что самая большая из них – это ледяные поля Антарктиды.

3. Мобильная связь работает на спутниках

Миф, который был порожден главным образом СМИ, постоянно трубящих о запуске внеочередного спутника связи. На самом деле к сотовой связи эти аппараты не имеет ни малейшего отношения.

4. Великая китайская стена — единственный рукотворный объект, видный с орбиты

Сигнал между мобильными устройствами передается при помощи специальных вышек.

Удивительно, но этот устойчивый миф появился еще в 17 веке, когда люди и не думали о полетах в космос. На самом деле стена не видна из космоса и уж тем более с Луны. Она слишком близка по своему цвету к земле, на которой стоит, и слишком узкая для этого (всего 9,1 метра).

5. Молния не бьет в одно место

Бьет и еще как, особенно если это место высоко над землей. В один только небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг за год молнии попадают более сотни раз.

6. Земля есть шар

Земля, как и большинство других планет, не является идеальным шаром. Из-за суточного вращения она немного приплюснута у полюсов. Есть несколько способов определения формы планеты, и каждый из них родил свою систему координат.

7. Эверест — высочайшая гора

Не столько миф, сколько избирательная трактовка фактов. Действительно, от уровня моря Эверест — самая высокая гора на планете Земля. Но если вести отсчет от подножия, то таковой окажется Мауна-Кеа. Ее высота составляет 10 203 метра. Если же считать от центра земли, то рекордсмен и вовсе другой – гора Чимборасо.

8. Вода проводит электричество

Сама по себе вода не проводит электричество. Проводят электричество в воде примеси, которые есть в ней почти всегда. Однако идеально чистая вода будет лишена свойства проводить электрический ток.

9. Невесомость – это отсутствие гравитации

Невесомость — это не отсутствие гравитации. Везде в галактике есть гравитация. И скорее всего, везде в нашей Вселенной есть гравитация. Поясним. МКС находится на околоземной орбите на удалении всего 350 километров. Ускорение свободного падения там 8.8 м/с.кв. Это всего лишь на 10% меньше, чем на самой планете Земля. Как таковая невесомость на станции возникает из-за ее постоянного движения по орбите. В результате космонавты как будто падают в обратную притяжению сторону со скоростью 7.9 км/с.

10. Древние люди верили в плоскую землю

Безусловно, большинство думало, что Земля плоская. Тем не мнее эпоха Великих географических открытий окончательно утвердила тот факт, что земля не плоская. Однако о сферичности Земли люди догадывались почти всегда. Одним из первых был Аристотель, который привел доказательства еще в 330 году до н.э.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2442240386498038264

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