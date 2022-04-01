Как Григорий Орлов подарил огромный алмаз императрице Екатерине II

Осенью 1773 году граф Григорий Орлов подарил императрице Екатерине II поистине царский подарок: огромный бриллиант. На тот момент Григорий был уже бывший фаворит императрицы. По рассказам очевидцев в день именин императрицы граф пришел без букета цветов, сделав вид, что он забыл про праздник.

Алмаз Орлов в скипетре

А потом произнес при всех придворных, что мол не гневайся, матушка, вот прими, что у меня в кармане завалялось и достал из кармана бархатную коробочку. Императрица ахнула от восхищения, открыв коробочку с огромным алмазом.

Но если перейти к фактам, то Григорий не мог сам подарить камень, стоимость которого была около 400 тысяч рублей, это превышало размер его состояния. Поэтому более правдивая версия, что императрица сама дала указание Орлову выкупить для нее этот камень и потом разыграть милый спектакль перед двором.

Граф Григорий Орлов, худ. А.Черный

Екатерина II обожала драгоценные камни и все время охотилась за ними и ей не хотелось афишировать свои траты. Верный граф купил алмаз в Амстердаме у одного купца. Камень был куплен в рассрочку, с выплатами в течение 7 лет. И следующие платежи за камень оплатила сама императрицы.

Считается, что алмаз был найден примерно в 17 веке в Индии, он имеет крайне редкий цвет - слегка зеленоватый.

Второе название камня «Великий Могол», так как он был во владении падишахов империи Великих моголов. Алмаз неоднократно менял владельцев, побывал в Персии и Европе.

Алмаз Орлов в скипетре

С ним связно огромное количество легенд. Огранка алмаза называется «индийская роза». Бриллиант этот впоследствии вошел в царский скипетр и получил название Алмаз «Орлов». Сейчас этот роскошный камень является украшением коллекции Алмазного Фонда России.

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