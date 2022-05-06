Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Заброда
    Да я не о вас. Надоели все эти псевдоисторики.Кто был более жес...
  • Владимир Оробей
    Вы о чём? С мозгами у меня пока, слава Богу, всё в порядке. С грамотностью тоже. А читать графоманов и конченных идио...Кто был более жес...
  • Olegus
    Читаю второй материал автора. И, вроде бы, начинает не плохо и тема интересная, что даже хочется "поставить лайк". Но...Неправильный импе...

Почему Сталин приказал расстрелять главного революционного матроса Павла Дыбенко

Павел Дыбенко после Октябрьской революции входил в триумвират наркома по военной и морской деятельности. Это была одна из главных должностей в государстве. Но пройдет всего 20 лет и его расстреляют. За что?

Павел ДыбенкоПавел Дыбенко

 

Он происходил из обычной крестьянской семьи. Имел большие заслуги во времена Октябрьской революции, ведь он руководил военным кораблем “Аврора” и его составом. Но в 1918 году он допустил оплошность. По приказу Ленина в феврале он должен был сдержать немецкое наступление. С данной миссией он не справился. Большая часть его моряков разбежалась после первой битвы. Остатки были доставлены в Гатчину. Там он их расформировал. За данный поступок уже тогда Дыбенко мог лишиться жизни, если бы не влиятельная любовница.

Ее звали Александра Коллонтай. Они познакомились в 1917 году на одном из протестов. Коллонтай была проповедницей свободной любви, а всю свою жизнь посвящала революционной деятельности. Она всегда любила “молоденьких” мужчин, поэтому и выбрала молодого матроса, когда ей самой было 45. Именно она спасла Дыбенко от кары со стороны Ленина и Троцкого, ведь являлась членом партии ЦК. После она еще дважды уберегала возлюбленного. Но она была феминисткой и считала, что свободная любовь позволена лишь женщинам. Именно по этой причине, увидев Дыбенко с любовницей в постели, она с ним развелась.

Павел Дыбенко и Нестор МахноПавел Дыбенко и Нестор Махно

Вскоре Дыбенко женился на еще одной подруге. Вообще у него было три жены за всю жизнь, а сын и вовсе родился от любовницы. Он был удостоен руководствующей должности в округе. Во время начала репрессивной политики, Дыбенко устроил “зачистку” в Ленинградском военном округе. Его рукой был поставлен приговор на жизни множества людей. За это Сталин и обвинил его в нарушении норм морали и алкоголизме, а также ему предъявили за связь с Троцким и Тухачевским. В феврале 1938 года Дыбенко был задержан и в скором времени расстрелян.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Почему Сталин приказал расстрелять главного революционного матроса Павла Дыбенко

Как не парадоксально, но  большевики, придя к власти, подобно  сексуальной утопии  маздакизма,  провозгласили  свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была  сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых  утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным  был  Маздак ,  потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию.

Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества! 

Именно  Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег  революционный мятежный дух  черни против класса имущих,  открыто призывая  к убийствам  и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял  и одобрил  «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.                                                                                                                               

Однако со временем  ситуация вышла из – под контроля и  страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно  понравилось  учение Маздака  о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате  Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм  просуществовал  течение почти  40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и  казнены ! 

Так бесславно закончил  свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья  Маздак , утопическое  учение которого ,к сожалению,  было подхвачено  многими  его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно   сексуальную утопию Маздака и  вопросы свободной любви  широко  пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.                                                                 

Действительно,  она первая в России  пропагандировала  «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в  половой контакт с представителям буржуазии.  

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В  Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование  от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!                                                                                                                                             

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.                                     

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно  вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!                       

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай  познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого  она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий  любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918  году  в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда  демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот  ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько  пожалеет о своих учениях свободной любви  , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно  после этого она откажется от предложенной   «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими! 

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин  являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов. 

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !  

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть: 

"Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

"Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине «https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх